لأول مرة من أسابيع.. وفيات كورونا في إيران أقل من 100 شخص

١٤ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٣:٠٣ م

كورونا في إيران - صورة أرشيفية

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية اليوم الثلاثاء، تسجيل 98 حالة وفاة جديدة من جراء الإصابة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، وهي المرة الأولى التي تقل فيها الوفيات اليومية عن المئة منذ ما لا يقل عن 4 أسابيع، وارتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة الناجمة عن الفيروس في البلاد إلى 4 آلاف و683 حالة. وصرح المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور، بأن عدد الإصابات الجديدة تراجع أيضا إلى 1574، ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 74 ألفا و877 حالة، ووصف حالة 3 آلاف و691 من المصابين بالحرجة.

وأضاف جهانبور، أن عدد المتعافين ارتفع إلى 48 ألفا و129 حالة، وفقا لما نقلته عنه وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا). وأشارت أرقام رسمية صدرت أمس الإثنين في إيران إلى تراجع تدريجي وبطئ، في انتشار فيروس كورونا المستجد، لكن طهران حذرت بأنها لم تسيطر بعد على تفشي المرض. وقال المتحدث باسم وزارة