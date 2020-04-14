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لأول مرة من أسابيع.. وفيات كورونا في إيران أقل من 100 شخص

١٤ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٣:٠٣ م
كورونا في إيران - صورة أرشيفية
كورونا في إيران - صورة أرشيفية
أعلنت وزارة الصحة الإيرانية اليوم الثلاثاء، تسجيل 98 حالة وفاة جديدة من جراء الإصابة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، وهي المرة الأولى التي تقل فيها الوفيات اليومية عن المئة منذ ما لا يقل عن 4 أسابيع، وارتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة الناجمة عن الفيروس في البلاد إلى 4 آلاف و683 حالة. وصرح المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور، بأن عدد الإصابات الجديدة تراجع أيضا إلى 1574، ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 74 ألفا و877 حالة، ووصف حالة 3 آلاف و691 من المصابين بالحرجة.
وأضاف جهانبور، أن عدد المتعافين ارتفع إلى 48 ألفا و129 حالة، وفقا لما نقلته عنه وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا). وأشارت أرقام رسمية صدرت أمس الإثنين في إيران إلى تراجع تدريجي وبطئ، في انتشار فيروس كورونا المستجد، لكن طهران حذرت بأنها لم تسيطر بعد على تفشي المرض. وقال المتحدث باسم وزارة
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الطيران التركي

تركيا تمدد تعليق رحلاتها الخارجية حتى 20 مايو

أعلنت الخطوط الجوية التركية، في بيان لها، اليوم الثلاثاء، تمديد تعليق رحلاتها الخارجية حتى العشرين من مايو، في إطار التدابير المتخذة ضد فيروس كورونا، موضحة أنه جرى تمديد إيقاف جميع الرحلات الخارجية حتى 20 مايو، وذلك بحسب ما نقلته وكالة "الأناضول" التركية للأنباء. وكانت الشركة قد أعلنت مطلع شهر أبريل الجاري، تمديد تعليق الرحلات الخارجية حتى 1 مايو، ووفقا لبيانات نقلتها وكالة "بلومبرج" للأنباء، فإن عدد ركاب الشركة تراجع بنسبة 53% في مارس إلى 2.8 مليون راكب.
مساعدات صينية

الصين تقدم لروسيا 23 طن مساعدات إنسانية

أعلنت الحكومة الروسية، اليوم الثلاثاء، أنها تسلمت أكثر من 20 طنا من المساعدات الإنسانية من الصين للمساهمة منها في مكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19). وذكرت الخدمة الصحفية بإدارة العلاقات الاقتصادية والدولية لحكومة موسكو، في بيان لها، أنه تم تسليم 23 طنا من المساعدات الإنسانية إلى موسكو من جمهورية الصين الشعبية لمكافحة الوباء، وقدمت مقاطعة هيلونججيانج الشحنة الإنسانية مجانا، ووفقا للسلطات في موسكو، تشمل البضائع أكثر من 220 ألف قناع وجه، وأكثر من 100 ألف قفاز طبي، و2500 بذلة واقية، و5 آلاف اختبار للفيروس، ومعدات أخرى للمنشآت الطبية.
سجن

البرلمان التركي يقر قانونا لإطلاق آلاف السجناء

أقر البرلمان التركي قانونا لإطلاق آلاف السجناء بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) يستثنى منه سجناء سياسيين، بعد أن توفي 3 سجناء أتراك إثر إصابتهم بالفيروس، وقال وزير العدل عبد الحميد جول، أمس الإثنين، عند إعلانه أولى الإصابات المؤكدة في صفوف المحكومين، إن 17 شخصا في 5 سجون أصيبوا بالفيروس، وتوفي 3 منهم في أثناء تلقيهم العلاج في المستشفى. وترسل السلطات بعض المدانين إلى سجون مفتوحة مع اقتراب انتهاء فترة قضاء محكومياتهم استعدادا لإطلاق سراحهم، وتمنحهم إذنا بالمغادرة لفترات قصيرة وعليهم الموافقة على العمل.
تركيا

وفاة رئيس حزب تركيا المستقل بفيروس كورونا

أعلن حزب تركيا المستقل وفاة رئيسه حيدر باش، بمستشفى طرابزون الذي كان يتلقى فيه العلاج رفقة ثمانية من أفراد الأسرة بعد إصابتهم بفيروس كورونا. وذكرت صحيفة سوزجو التركية، أنه بينما أعلن تركيا المستقل استقرار الحالة الصحية لرئيس الحزب، حيدر باش، البالغ من العمر70 عامًا، تصدرت عناوين الأخبار وفاته اليوم، بعد أن فشل الأطباء في إنقاذه رغم التدخلات الطبية بوحدة العناية المركزة. وأضافت أن فرق من وزارة الصحة التركية قامت بتشييع جنازته إلى مقاطعة أكتشابات لدفنه بمدافن العائلة اليوم الثلاثاء عقب صلاة الجنازة التي من المقرر أن تؤدى بحي ساريتاش بالمقاطعة.
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كورونا والحجر الصحي (9)

انخفاض وفيات كورونا في الولايات المتحدة لليوم الرابع

انخفض العدد اليومي للوفيات بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في الولايات المتحدة لليوم الرابع على التوالي، بعد تسجيل 1509 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، وفقا لجامعة جون هوبكنز. وكان عدد الوفيات اليومية بسبب الوباء قد تجاوز 2100 شخص، وفقا لإحصاءات يوم الجمعة الماضي، الا انه انخفض منذ ذلك الحين، بعد أن قتل الفيروس حتى الآن أكثر من 23 ألفا و600 شخص في الولايات المتحدة، وهو أعلى عدد من الوفيات بين جميع البلدان، ووفقا للسلطات المختصة تم تأكيد 582 ألفا و580 حالة إصابة بالفيروس، وهو أكبر عدد من الإصابات في العالم.
روحانى

روحاني: سنحظر التجمعات في رمضان لو استمرت الظروف

صرح الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الأحد، بأن بلاده ستحظر التجمعات الدينية في شهر رمضان إذا ما استمرت الظروف الحالية على ما هي عليه حاليا فيما يتعلق بانتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، قائلا: "لو استمرت ظروف البلاد مثلما هي الآن، فإن التجمعات للمراسم الدينية ستكون محظورة خلال أيام شهر رمضان المبارك للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا" -ومن المتوقع أن يبدأ شهر رمضان في 24 من أبريل الجاري- موضحا ن أداء الجمهورية الإسلامية في مكافحة فيروس كورونا كان أفضل من أوروبا والولايات المتحدة، وذلك حسما نقلت وكالة "فارس" الإيرانية.
حج-وعمرة (1)

إيران تعلن احتمال تعليق إيفاد حجاجها هذا العام

أعلن رئيس منظمة الحج والزيارة الإيرانية علي رضا رشيديان، اليوم الثلاثاء، احتمالية تعليق إيفاد قوافل الحج الإيرانية إلى الديار المقدسة هذا العام بسبب استمرار وباء كورونا، قائلا: "نأمل في تراجع حدة وباء كورنا مع بداية موسم الصيف، لكننا في نفس الوقت أعددنا أنفسنا لظروف وسيناريوهات مختلفة، واستنادا إلى مذكرة التفاهم الموقعة مع السعودية، فإن الجمهورية الإسلامية ستوفد خلال موسم الحج المقبل 87 ألفا و550 فردا، ما بين حاج وطواقم الخدمة"، وذلك حسبما نقلت وكالة "فارس" الإيرانية.
البرلمان-الإيراني

إصابة 11 نائبا في البرلمان الإيراني بوباء «كورونا»

أعلن عضو الهيئة الرئاسية في مجلس الشورى الإيراني علي أكبر رنجبر، اليوم الثلاثاء، أن نتائج الفحص لاختبار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) جاءت إيجابية لـ11 نائبا، وفي وقت سابق اليوم، عقد البرلمان الإيراني أول اجتماع له منذ انتشار الفيروس بحضور ثلثي النواب، وذلك عبر اتباع إرشادات صحية، إلا أن النواب لم يلتزموا بالمسافات الواجب التقيد بها خلال الجلوس، وترأس الاجتماع مسعود بزشكيان النائب الأول لرئيس البرلمان، الذي انتقد تغيب مسؤولي الحكومة عن الاجتماع، فيما تغيب رئيس البرلمان علي لاريجاني، لإصابته بفيروس كورونا.
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