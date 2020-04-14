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بومبيو يتهم الصين بالتأخر في تقديم معلومات للعالم عن كورونا

١٤ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٣:٠٤ م
بومبيو
بومبيو
جدد وزير الخارجية الأمريكي مايك يومبيو اتهام الصين، وحزبها الشيوعي، بعدم تقديم معلومات كافية مبكرا للمجتمع الدولي عن وباء كورونا، معربا عن أسفه لذلك، بحسب "روسيا اليوم". وقال في تصريح لصحيفة بيلد الألمانية اليوم الثلاثاء: "نأسف لأن هذا الفيروس، هذا الوباء، الذي بدأ في ووهان في الصين، لم يتم تحديده بالسرعة الكافية. لم تقدم الحكومة الصينية، والحزب الشيوعي الصيني، المعلومات عنه في الوقت المناسب. هذا أمر مؤسف للغاية".
وردا على سؤال عما إذا كانت الصين يجب أن تتحمل مسؤولية الضرر الذي تسبب به هذا الفيروس في جميع أنحاء العالم؟ قال بومبيو: "سيكون هناك وقت يتم فيه مساءلة الأشخاص المسؤولين. أنا واثق من أن هذا سيحدث.في الوقت الحالي، من الضروري للغاية التركيز على المهمة الراهنة من أجل إعادة تشغيل الاقتصاد الأمريكي، ومن
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اعصار-لبان

مقتل 32 شخصا بسبب اجتياح أعاصير وعواصف جنوب أمريكا

لقي 32 أمريكيا على الأقل حتفهم، بعد أن اجتاحت الأعاصير والعواصف جنوب الولايات المتحدة حتى أمس الإثنين، ما ألحق أضرارا بمئات المنازل وتسبب في انقطاع التيار الكهربائي بشكل واسع النطاق. وذكر مسؤولون محليون وتقارير إعلامية، أن 11 شخصا على الأقل لقوا حتفهم في ولاية ميسيسبي و9 آخرون في ولاية ساوث كارولينا و8 أشخاص في ولاية جورجيا واثنين في تينيسي وواحد في كل من نورث كارولينا وأركانسو، ووقع الدمار في أثناء عطلة عيد الفصح، فيما تبذل البلاد جهودا مستميتة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).
دونالد ترامب

ترامب: قريبون بشدة من إعداد خطة لإعادة فتح البلاد

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، خلال مؤتمر صحفي لخلية الأزمة الأمريكية لمتابعة مستجدات فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، إن إدارته اقتربت بشدة من الانتهاء من خطة لإعادة فتح البلاد، وعلى أمل أن يتم ذلك قبل الموعد المقرر، مضيفا: "أجرينا أكثر من 3 ملايين اختبار لكورونا، كل الولايات التي طلبت أجهزة تنفس حصلت عليها، توقيت إجراءاتنا في مواجهة كورونا كان صحيحا، فرضنا قيودا على السفر قبل أي وفاة بكورونا، نسبة الوفيات لدينا منخفضة مقارنة بدول أخرى وبعدد السكان"، وذلك بحسب ما نقله موقع "سكاي نيوز" بالعربية.
طلئرة تجسس

طائرة تجسس أمريكية تحلق فوق شبه الجزيرة الكورية

حلقت طائرة مراقبة أمريكية، اليوم الثلاثاء، فوق كوريا الجنوبية في مهمة لمراقبة جارتها الشمالية، وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية أن موقع "إير كرافت" متعقب حركة الطيران رصد طائرة "EP-3E" التابعة للبحرية الأمريكية تحلق فوق كوريا الجنوبية صباح اليوم، ويأتي هذا بعدما أطلقت بيونج يانج، في وقت سابق اليوم، صواريخ "كروز" قصيرة المدى المضادة للسفن من قرية "مونتشون" الواقعة على الساحل الشرقي، وذلك وفقا لما ذكرته هيئة الأركان المشتركة.
مجلس النواب الأمريكي

«بسبب كورونا».. النواب الأمريكي يعلق جلساته لـ4 مايو

?أعلن مجلس النواب الأمريكي، مساء اليوم الإثنين، تعليق كافة جلساته حتى الرابع من مايو المقبل، تطبيقا لإجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد. وأشار قرار التعليق، أنه في حال بروز الحاجة للانعقاد خلال فترة التعليق من أجل اتخاذ قرار يخص مكافحة فيروس كورونا، أو أي قضية تشريعية، فإن المجلس سيوجه الدعوة إلى أعضائه للعودة إلى واشنطن والاجتماع، وفقا لروسيا اليوم. كانت وكالة «أسوشيتد برس» الأمريكية، قد أكدت أن الأطباء في الولايات المتحدة بدأوا في التقليل من استخدام أجهزة التنفس الصناعي، بعد تسجيل ارتفاع في معدل الوفيات.
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دونالد ترامب

بسبب كورونا.. ترامب يدرس فرض حجر صحي على نيويورك

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، إنه يفكر في فرض حجر صحي على ولاية نيوجيرسي ونيويورك، بعد التفشي الكبير لفيروس كورونا المستجد، وفقا لروسيا اليوم. وقال ترامب في وقت سابق، إنه ألغى صفقة تشريع فيروس كورونا، لافتا أنه لم يلغ التشريع بشكل نهائي، حيث صرح بأنه ألغى الصفقة التي تم التوصل إليها في حينه حول التشريع، بسبب بعض البنود التي أدرجها الديمقراطيون. وأشار أن المناقشات حول التشريع بشكل عام لا تزال جارية، وأن بيلوسي قالت: إن الاتفاق حوله قريب.
فيروس- كورونا (8)

وفاة أول مصري بفيروس «كورونا» في أمريكا

كشف الصحفي المتخصص في الشؤون الأمريكية محمد العالم، اليوم الجمعة، عن تفاصيل وفاة أول مواطن مصري بفيروس كورونا في الولايات المتحدة، موضحا أن المتوفى يدعى إبراهيم محمد، وهو مصري يحمل الجنسية الأمريكية، وبلغ من العمر 55 عاما، عاش مع أسرته المكونة من 4 أفراد، هم ولد وبنتان وأمهم في حي البيريديج في مقاطعة بروكلين بمدينة نيويورك.
??كورونا في الكويت

737 حالة وفاة و10 الآف مصابا.. حصيلة ضحايا كورونا بالولايات المتحدة

أفادت مراكز الرقابة على الأمراض ومنع انتشارها «CDC» في الولايات المتحدة بارتفاع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا إلى 737 حالة، مع تسجيل أكثر من 10 آلاف إصابة جديدة. وتشير آخر بيانات المراكز، إلى أن عدد الوفيات ازداد بمقدار 193 حالة خلال اليوم الأخير، وفقا لروسيا اليوم. وتم تسجيل 10270 إصابة جديدة، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 54453 شخصا. تجدر الإشارة إلى أن فيروس كورونا انتشر في كافة الولايات الأمريكية الـ50، بالإضافة إلى العاصمة واشنطن وجزيرة بويرتوريكو في البحر الكاريبي.
بومبيو

بومبيو: الصين تحرم العالم من المعلومات عن «كورونا»

هاجم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، تعامل الصين مع تفشي فيروس كورونا، قائلا: إن "الحزب الصيني الحاكم لا يزال يحرم العالم من المعلومات التي يحتاجها للحيلولة دون حدوث إصابات أخرى"، مجددا اتهامات سابقة بأن تأخر بكين في مشاركة المعلومات حول الفيروس سبّب مخاطر للناس في أنحاء العالم، وقال إن هذا "عرّض حقا حياة الآلاف للخطر"، وتابع: "ما يقلقني هو أن هذا التعتيم وهذا التضليل الذي يشارك فيه الحزب الشيوعي الصيني لا يزال يحرم العالم من المعلومات التي يحتاجها كي يتسنى لنا منع حدوث إصابات جديدة أو تكرار شيء كهذا مرة أخرى".
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