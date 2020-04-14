بومبيو يتهم الصين بالتأخر في تقديم معلومات للعالم عن كورونا

١٤ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٣:٠٤ م

بومبيو

جدد وزير الخارجية الأمريكي مايك يومبيو اتهام الصين، وحزبها الشيوعي، بعدم تقديم معلومات كافية مبكرا للمجتمع الدولي عن وباء كورونا، معربا عن أسفه لذلك، بحسب "روسيا اليوم". وقال في تصريح لصحيفة بيلد الألمانية اليوم الثلاثاء: "نأسف لأن هذا الفيروس، هذا الوباء، الذي بدأ في ووهان في الصين، لم يتم تحديده بالسرعة الكافية. لم تقدم الحكومة الصينية، والحزب الشيوعي الصيني، المعلومات عنه في الوقت المناسب. هذا أمر مؤسف للغاية".

وردا على سؤال عما إذا كانت الصين يجب أن تتحمل مسؤولية الضرر الذي تسبب به هذا الفيروس في جميع أنحاء العالم؟ قال بومبيو: "سيكون هناك وقت يتم فيه مساءلة الأشخاص المسؤولين. أنا واثق من أن هذا سيحدث.في الوقت الحالي، من الضروري للغاية التركيز على المهمة الراهنة من أجل إعادة تشغيل الاقتصاد الأمريكي، ومن