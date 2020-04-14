النوم ونظام غذائي.. «الصحة» توجه نصائح للحوامل للوقاية من كورونا

١٤ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٣:٠٩ م

وزيرة الصحة

وجهت وزارة الصحة والسكان عددًا من النصائح للسيدات لحمايتهن وأطفالهن خلال الفترة الحالية من التعرض للإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19)، في إطار حرص الوزارة على صحة الأمهات وسلامتهن، وبما يساهم في إنجاب جيل من الأصحاء. وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه ينبغي على السيدات الحوامل اتخاذ كافة الإجراءات للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، مثل الاهتمام بغسل اليدين باستمرار بالماء والصابون، وتجنب لمس العين والأنف والفم، والحفاظ على المسافات مع الآخرين، والالتزام باستخدام منديل عند السعال أو العطس، والتخلص منه في سلة مهملات مغلقة، والبقاء في المنزل وعدم الخروج إلا للضرورة ومنع الزيارات.

وأضاف "مجاهد" أن هذه النصائح تتضمن أيضًا اتباع السيدات الحوامل لنظام غذائي صحي ومتوازن، وأخذ قسط كافٍ من النوم والراحة، مشيرا إلى ضرورة استشارة الطبيب عند الشعور بارتفاع في درجة الحرارة أو سعال أو صعوبة في التنفس، أو الاتصال على الخط الساخن لوزارة الصحة والسكان (105).ووجهت الدكتورة سحر السنباطي،