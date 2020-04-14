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داليا البحيري: «ماكتبتش حاجة أخجل منها ودعمت العمالة اليومية»

تحرير:محمد أبو زيد ١٤ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٣:٥٨ م
داليا البحيري
داليا البحيري
توضيحا للبوست الذي كتبته الفنانة داليا البحيري على صفحتها الشخصية عبر فيسبوك، وفسره البعض على أنه هجوما منها على العمالة اليومية. قالت "البحيري" في تصريحات لـ"التحرير": "انا ماكتبتش شئ أخجل منه على الإطلاق وكل ما كتبته أن يتم حظر كامل وعملت فيديو فيه رد وتوضيح لكل الناس والصحفيين اللي كلموني بنفسهم عشان يتأكدوا من الكلام اللي قولته". وكشفت في فيديو بثته على حسابها عبر "إنستجرام": "أنا من الناس اللي حابسة نفسها في البيت بقالي 36 يوم مانزلتش غير مرتين تلاتة عشان حاجات ضرورية جدا ليها علاقة بتقديم الملف الضريبي بتاعي غير كده انا قاعدة في البيت أنا وعيلتي".
وأضافت: "كل ما كتبته أن يتم حظر كامل لأن اللي حصل امبارح وده اللي كنت بهاجمه أن فيه ناس نزلت تتسوق في مولات وفي العتبة والموسكي وفي الحقيقة ده رد فعلي انا وناس عايزة تقول نفس الكلام لكن كالعادة أي من الوسط بيتهاجم بشكل شرس مع ان احنا بنبقى أول الناس في خطوط الدفاع في أي كارثة ممكن تحصل وتواجه بلدنا
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