داليا البحيري: «ماكتبتش حاجة أخجل منها ودعمت العمالة اليومية»
تحرير:محمد أبو زيد
١٤ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٣:٥٨ م
داليا البحيري
توضيحا للبوست الذي كتبته الفنانة داليا البحيري على صفحتها الشخصية عبر فيسبوك، وفسره البعض على أنه هجوما منها على العمالة اليومية.
قالت "البحيري" في تصريحات لـ"التحرير": "انا ماكتبتش شئ أخجل منه على الإطلاق وكل ما كتبته أن يتم حظر كامل وعملت فيديو فيه رد وتوضيح لكل الناس والصحفيين اللي كلموني بنفسهم عشان يتأكدوا من الكلام اللي قولته".
وكشفت في فيديو بثته على حسابها عبر "إنستجرام": "أنا من الناس اللي حابسة نفسها في البيت بقالي 36 يوم مانزلتش غير مرتين تلاتة عشان حاجات ضرورية جدا ليها علاقة بتقديم الملف الضريبي بتاعي غير كده انا قاعدة في البيت أنا وعيلتي".
وأضافت: "كل ما كتبته أن يتم حظر كامل لأن اللي حصل امبارح وده اللي كنت بهاجمه أن فيه ناس نزلت تتسوق في مولات وفي العتبة والموسكي وفي الحقيقة ده رد فعلي انا وناس عايزة تقول نفس الكلام لكن كالعادة أي من الوسط بيتهاجم بشكل شرس مع ان احنا بنبقى أول الناس في خطوط الدفاع في أي كارثة ممكن تحصل وتواجه بلدنا
وأضافت: "كل ما كتبته أن يتم حظر كامل لأن اللي حصل امبارح وده اللي كنت بهاجمه أن فيه ناس نزلت تتسوق في مولات وفي العتبة والموسكي وفي الحقيقة ده رد فعلي انا وناس عايزة تقول نفس الكلام لكن كالعادة أي من الوسط بيتهاجم بشكل شرس مع ان احنا بنبقى أول الناس في خطوط الدفاع في أي كارثة ممكن تحصل وتواجه بلدنا الحبيبة مصر".
وتابعت: "أنا عايزة أشكر الدولة على مجهوداتها العظيمة في مواجهة الفيروس، بس الدولة مش هتشتغل لوحدها احنا كلنا لازم نكون إيد واحدة ونشتغل مع بعض ونوعي الناس البسيطة تقعد في البيت".
واستطردت: "الناس اللي بتقول إني بهاجم العمالة اليومية في البوست مش حقيقي أنا من أول الناس اللي عملوا حملة بنك الطعام لدعم العمالة اليومية لأنها مسئوليتنا وطالبت أن المصانع على وجه التحديد والأماكن اللي تقدر توفر أماكن للعمالة اليومية ياريت يعملوا ده عشان منع انتقال العمالة بين المدن والقرى عشان نحد من انتشار الفيروس وده اللي طالبت بيه وما اظنش ان أي حاجة من اللي قولتها تضايق اي حد".
وتابعت: "ياريت نسيب الشوارع والمواصلات للناس اللي مضطرة تنزل زي الممرضين وعمال الدليفري والعمالة اليومية لكن إني ألاقي حد بيزاحمهم عشان ينزل يفسح عياله ده اللي غير مقبول على الإطلاق وعايزة أشكر الاطباء وكل العاملين في قطاع الصحة انا كنت بطالب يكون فيه أماكن للعمال والعمالة اليومية في المصانع لو ينفع يعملوا ده وبطالب بحظر كلي للناس اللي نازلة تتفسح وتعمل شوبينج".
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