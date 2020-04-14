السيسي يناقش مع وزير الدفاع الجهود المبذولة في مواجهة كورونا

تحرير:التحرير ١٤ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٤:١٩ م

الرئيس السيسي مع وزير الدفاع_أرشيفية

اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاء، مع الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، والسادة قادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة، وبمشاركة السيد مدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تناول استعراض جهود القوات المسلحة لمعاونة كافة أجهزة الدولة لدعم تنفيذ الإجراءات والتدابير اللازمة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، فضلا عن مناقشة عدد من الملفات ذات الصلة بأنشطة ومهام القوات المسلحة على كافة الاتجاهات والمحاور الاستراتيجية لحماية مرتكزات الأمن القومي وصون مقدرات ومكتسبات الدولة.







