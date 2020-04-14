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السيسي يناقش مع وزير الدفاع الجهود المبذولة في مواجهة كورونا

تحرير:التحرير ١٤ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٤:١٩ م
الرئيس السيسي مع وزير الدفاع_أرشيفية
الرئيس السيسي مع وزير الدفاع_أرشيفية
اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاء، مع الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، والسادة قادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة، وبمشاركة السيد مدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تناول استعراض جهود القوات المسلحة لمعاونة كافة أجهزة الدولة لدعم تنفيذ الإجراءات والتدابير اللازمة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، فضلا عن مناقشة عدد من الملفات ذات الصلة بأنشطة ومهام القوات المسلحة على كافة الاتجاهات والمحاور الاستراتيجية لحماية مرتكزات الأمن القومي وصون مقدرات ومكتسبات الدولة.



الدكتورة-هالة-زايد وزير-الصحة (1)

زايد: الكشف السريع على الفرق الطبية قبل مغادرة العزل

عقدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، اجتماعها الدوري اليوم الثلاثاء، مع الأطقم الطبية والإدارية عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" في 4 مستشفيات للعزل، وهم: " أبو خليفة، العجمي، 15 مايو ومستشفى العجوزة"، وذلك للاطمئنان على توفير كافة الاحتياجات ومتابعة تطبيق بروتوكولات العلاج المحدثة ومعايير مكافحة العدوى. ووجهت الوزيرة بإجراء تحاليل الكاشف السريع لكافة الفرق الطبية قبل مغادرة مستشفيات العزل، كما سيتم إخضاعهم للتحاليل أيضًا قبل العودة لاستكمال العمل مرة أخرى في المستشفيات.
وزير-التعليم-العالي-خالد-عبد-الغفار

وزير التعليم العالي: 7 أبحاث في مرحلة التجارب السريرية لمواجهة كورونا

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الثلاثاء، أن المركز القومي للبحوث يعمل على مواجهة الفيروس عبر عدة تحركات، تتمثل في ترصد الفيروس فى الحياة البرية، وعمل مسح للعقاقير المكتشفة، وتطوير أطقم التشخيص، وتسلسل الحمض النووي، فضلا عن اختبار دور بعض اللقاحات في التحكم فى الفيروس. وكشف الوزير، خلال اجتماع اللجنة العليا لإدارة الأزمة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن لجنة أخلاقيات البحث العلمي بجامعة عين شمس وافقت على 7 أبحاث فى مرحلة التجارب السريرية.
الدكتورة-هالة-زايد وزير-الصحة (1)

الصحة: تسجيل 160 حالة إيجابية جديدة بكورونا.. و14 وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، عن خروج 26 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل، جميعهم مصريين، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 514 حالة حتى اليوم. وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا ارتفع ليصبح 683 حالة، من ضمنهم الـ 514 متعافيًا.
دار-الافتاء-المصرية

دار الإفتاء: الصيام يقوي المناعة في مواجهة كورونا

أعلنت دار الإفتاء المصرية، اليوم الثلاثاء، أنها اجتمعت مع لجنة طبية وأجمعت أن فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 لا يؤثر على الصوم، مؤكدة في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن اللجنة أكدت على أن الصوم يقوي المناعة في مواجهة هذا الفيروس. وقالت دار الإفتاء، إنه من كان صحيحًا، ولم يصبه فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، واستوفى شروط الصيام، ولم يكن لديه عذر يمنعه من الصوم، وجب عليه صوم رمضان، بل هو أولى؛ لأن الصوم يقوي المناعة.
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مصطفى-مدبولي

مدبولي: الإصلاح الاقتصادي منحنا القدرة على تحمل أزمة كورونا

للمرة الثالثة عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، اجتماع مجلس الوزراء؛ وذلك لمناقشة آخر المستجدات الخاصة بإجراءات التصدي لفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد - 19)، وإجراءات تحويل الحالات المصابة إلى المدن الجامعية ونـزل الشباب، وكذا آلية صرف المنحة التي قررها الرئيس عبد الفتاح السيسي للعمالة غير المنتظمة المتضررة، وعدد من القضايا والملفات الأخرى ذات الأولوية العاجلة.
السيسي بالكمامة

أول ظهور بالكمامة.. السيسي يتفقد المستشفيات الميدانية لمكافحة كورونا

في أول ظهور علني له بالكمامة الواقية شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة، يرافقه الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وعدد من الوزراء، والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة، اصطفاف عناصر القيادة العامة للقوات المسلحة، للوقوف على مدى جاهزيتها واستعداداتها لتنفيذ التدابير والإجراءات الوقائية لتقديم الدعم لأجهزة الدولة لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد.
الرئيس-عبد الفتاح السيسى-أعمال القمة الاستثنائية-للاتحاد الأفريقي-المخصصة لاتفاقية-التجارة الحرة القارية- وذلك بنيامي-عاصمة النيجر (1)

السيسي: يجب تخفيض أعداد العاملين دون المساس برواتبهم

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، في كلمة له، خلال تفقد عناصر وأطقم القوات المسلحة لمواجهة انتشار ومكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، اليوم الثلاثاء: «يجب تخفيض أعداد العاملين دون المساس برواتبهم، والدولة تسعى لتوفير السلع الاستراتيجية بأسعار مناسبة، ويجب الحفاظ على العمالة في القطاع الخاص وعدم المساس برواتبها، وأيضًا تقديم تمويل للمنشآت السياحية بهدف الحفاظ على العمالة، وتخصيص منحة للعمالة غير المنتظمة المتضررة من أزمة كورونا لمدة 3 أشهر»، معلنًا إجراءات اقتصادية للتخفيف عن القطاعات المختلفة جراء أزمة كورونا.
الرئيس-عبد الفتاح السيسى-أعمال القمة الاستثنائية-للاتحاد الأفريقي-المخصصة لاتفاقية-التجارة الحرة القارية- وذلك بنيامي-عاصمة النيجر (3)

السيسي: لا نريد اتخاذ إجراءات أكثر حدة على المواطنين

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، في كلمة له، خلال تفقد عناصر وأطقم القوات المسلحة لمواجهة انتشار ومكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، اليوم الثلاثاء: "أتقدم بالتحية لكافة أجهزة الدولة للجهد المبذول لمواجهة فيروس كورونا، وأدعو لمزيد من الجهد لتخطي هذه المرحلة، والقوات المسلحة والشرطة ما زالت تعمل على مواجهة الإرهاب، ونجاح مسار الإصلاح الاقتصادي ساعدنا على تحمل أثار مواجهة أزمة، ولا نريد أخذ إجراءات أكثر حدة على المواطنين حتى لا تتوقف الحياة، وأوجه التحية لعناصر الأطقم الطبية لدورهم في مواجهة فيروس كورونا".
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