بي تك تساند الجيش الأبيض وتتكفل بـ9 آلاف أسرة متضررة

الدكتور محمود خطاب: نقدر جهود الدولة، ونؤمن بأن الدور المجتمعي للقطاع الخاص يساوي في الأهمية دوره الاستثماري، ونتخذ أعلى المعايير العالمية للإجراءات الاحترازية والوقائية

تحرير:أحمد البرماوي ١٤ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٣:٠٠ م

الدكتور محمود خطاب

وفرت شركة "بي. تك" أكبر سلسلة متخصصة في بيع وتوزيع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية بالسوق المصرية، مائة فرصة عمل جديدة للعمالة اليومية المتضررة من آثار الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا (كوفيد-19) للعمل في مخازن الشركة، والتوزيع والحركة والنقل، بعقود مؤقتة لمدة ستة شهور، وتكفلت الشركة بتسعة آلاف أسرة من خلال مبادرة بنك الطعام المصري "دعم العمالة اليومية مسئولية". ومن جانبه تحدث الدكتور محمود خطاب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة عن المبادرات التي تبنتها الشركة استمرارًا لدورها المجتمعي الممتد لمواجهة فيروس كورنا.

وقال خطاب: "منذ اللحظة الأولى لظهور فيروس كورونا المستجد في مصر، كان لابد وأن نساند جهود جيش مصر الأبيض لمواجهة فيروس كورونا (كوفيد - 19)، فتبرعنا بجهاز تنفس صناعي للقصر العيني، وساهمنا في مبادرة "أنقذ حياة" لبنك الشفاء المصري، التي تدعم مستشفيات العزل بأجهزة التنفس الصناعي، كما ساهمنا في مبادرة "معا