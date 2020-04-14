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بي تك تساند الجيش الأبيض وتتكفل بـ9 آلاف أسرة متضررة

الدكتور محمود خطاب: نقدر جهود الدولة، ونؤمن بأن الدور المجتمعي للقطاع الخاص يساوي في الأهمية دوره الاستثماري، ونتخذ أعلى المعايير العالمية للإجراءات الاحترازية والوقائية
تحرير:أحمد البرماوي ١٤ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٣:٠٠ م
الدكتور محمود خطاب
الدكتور محمود خطاب
وفرت شركة "بي. تك" أكبر سلسلة متخصصة في بيع وتوزيع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية بالسوق المصرية، مائة فرصة عمل جديدة للعمالة اليومية المتضررة من آثار الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا (كوفيد-19) للعمل في مخازن الشركة، والتوزيع والحركة والنقل، بعقود مؤقتة لمدة ستة شهور، وتكفلت الشركة بتسعة آلاف أسرة من خلال مبادرة بنك الطعام المصري "دعم العمالة اليومية مسئولية". ومن جانبه تحدث الدكتور محمود خطاب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة عن المبادرات التي تبنتها الشركة استمرارًا لدورها المجتمعي الممتد لمواجهة فيروس كورنا.
وقال خطاب: "منذ اللحظة الأولى لظهور فيروس كورونا المستجد في مصر، كان لابد وأن نساند جهود جيش مصر الأبيض لمواجهة فيروس كورونا (كوفيد - 19)، فتبرعنا بجهاز تنفس صناعي للقصر العيني، وساهمنا في مبادرة "أنقذ حياة" لبنك الشفاء المصري، التي تدعم مستشفيات العزل بأجهزة التنفس الصناعي، كما ساهمنا في مبادرة "معا
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75 مليار جنيه ضرايب مستهدفة على السجائر العام المقبل

تستهدف وزارة المالية بمشروع موازنة العام المالي المقبل تحقيق حصيلة ضريبة من السجائر بقيمة 74.6 مليار جنيه بنمو قدره 13.3% بموازنة العام المالي الجاري البالغ 65.9 مليار جنيه . وكان مجلس النواب قد وافق في فبراير الماضي على زيادة الضريبة القطعية للقيمة المضافة على الشريحة الأولى بقيمة 50 قرشاً لتصل إلى 4 جنيهات، بينما تمت زيادة الضريبة للضريبة الثانية بواقع واحد جنيه لتصل إلى 6.5 جنيه، وزادت الضريبة على الشريحة الثالثة بقيمة 50 قرشاً لتبلغ 7 جنيهات.
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اورنج تبتكر حلول لدعم الشبكات ومستشفيات الحجر الصحي

في إطار حرص شركة اورنچ الدائم علي تقديم أفضل خدمات الاتصالات ونقل البيانات اعمالاً لشعارها "بنقربك للي يهمك" قامت بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بمراجعة مواقع مستشفيات الحجر الصحي في أنحاء مصر وقامت بزيادة سعه الشبكة في هذه المواقع لضمان استمرار التواصل بين كل من المرضي وأطقم الرعاية الطبية داخل هذه المستشفيات مع ذويهم في كل مكان لمزيد من التقارب الصحي والاطمئنان. وبالاضافة لذلك تعمل اورنچ علي مراجعة وتأمين المحطات القائمة في تلك المواقع علي مدار الساعة.
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مصر تستورد 120 ألف طن قمح روسي للتوريد مايو المقبل

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95.3 مليون مشترك بالمحمول في مصر و39 مليون للإنترنت

أظهرت مؤشرات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وصول حجم الإشتراكات فى الهاتف المحمول "عدد الخطوط المستخدمة بالسوق"، إلى نحو 95.34 مليون اشتراك بنهاية ديسمبر 2019، مقارنة بـ95.18 مليون اشتراك بنهاية نوفمبر 2019، و 93.87 مليون فى ديسمبر 2018، فيما بلغ عدد مستخدمى الإنترنت عن طريق الهاتف المحمول إلي 39 مليون مستخدم بنهاية ديسمبر 2019 مقارنة ب 43.07 مليون فى نوفمبر 2019 و35.06 فى ديسمبر 2018، ووصل عدد مستخدمى اليو اس بى مودم إلي نحو 3.60 مليون بنهاية ديسمبر 2019 مقارنة ب 3.59 مليون بنهاية نوفمبر 2019 و 3.21 مليون بنهاية ديسمبر 2018.
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كورونا 7

إجراءات من النقل وحدائق الحيوان بشأن «كورونا»

صرح اللواء رزق علي رئيس هيئة النقل العام، في بيان له، اليوم الثلاثاء، بأنه تم شراء 50 جهاز رش للتعقيم سيتم وضعها في المحطات النهائية وجميع جراجات الهيئة وتوفير محلول كلور بكميات كافية للجراجات والمحطات النهائية للتعقيم به، كما تم شراء عدد 50 بدلة وقاية و50 قناع واقي سيتم تسليمهم للعاملين الذين سوف يعملون على هذه الأجهزة، مضيفا أنه تم توفير 25 جهاز كشف الحرارة عن بعد وتوزيعها على جراجات الهيئة للكشف عن حرارة كل من السائق والمحصل قبل الصعود للأتوبيس لبدء العمل.
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إغلاق 178 مركز تعليمي ودار حضانة بالمنيا

قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن مديرية الأمن، أغلقت 62 مركزا للدروس منها 42 مركزا تعليميا و20 دار حضانة، ليصل بذلك إجمالي ما تم إغلاقه 178 مركزا تعليميا، تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بغلق تلك المراكز، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، موضحا أنه تم حصر أعداد جميع مراكز الدروس الخصوصية، من خلال مديرية التربية والتعليم وبالتعاون مع الوحدات المحلية، وسيتم تنفيذ حملات يومية لمتابعتها وإغلاقها على مدار الأيام المقبلة، حتى إشعار آخر.
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حظر التجمعات في المنيا لمواجهة «كورونا»

قرر اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم الثلاثاء، حظر إقامة أي تجمعات لإقامة أفراح أو احتفالات أو مناسبات أو سرادق عزاء أو اجتماعات أو ندوات، سواء داخل قاعة احتفالات عامة أو خاصة أو بالشوارع، على مستوى الوحدات المحلية لمراكز ومدن وقري المحافظة لحين صدور أي تعليمات أخرى، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها المحافظة، لمواجهة فيروس كورونا، وذلك يأتي وفقا للكتاب الدوري الصادر عن وزير التنمية المحلية، بشأن متابعة الإجراءات المتخذة للحد انتشار فيروس كورونا المستجد؛ وذلك حفاظًا على سلامة وصحة المواطنين.
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جامعة قناة السويس تلغي امتحانات منتصف العام

أعلنت الدكتورة ماجدة هجرس رئيس جامعة قناة السويس، عن منح الموظفات الحوامل واللاتي ترعين طفلا يقل عمره عن 12 سنة إجازة استثنائية طوال مدة سريان قرار رئيس الجمهورية بتعليق الدراسة لمدة أسبوعين، مشيدة بالتزام الجامعة بقرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والتي هدفها حماية العاملين بها والمترددين عليها من أية تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) على أن يستثني من هذا القرار العاملين بالأماكن الحيوية داخل الجامعة، مع إلغاء امتحانات منتصف الفصل الدراسي الثاني.
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