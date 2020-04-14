بي تك تساند الجيش الأبيض وتتكفل بـ9 آلاف أسرة متضررة
الدكتور محمود خطاب: نقدر جهود الدولة، ونؤمن بأن الدور المجتمعي للقطاع الخاص يساوي في الأهمية دوره الاستثماري، ونتخذ أعلى المعايير العالمية للإجراءات الاحترازية والوقائية
تحرير:أحمد البرماوي
١٤ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٣:٠٠ م
الدكتور محمود خطاب
وفرت شركة "بي. تك" أكبر سلسلة متخصصة في بيع وتوزيع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية بالسوق المصرية، مائة فرصة عمل جديدة للعمالة اليومية المتضررة من آثار الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا (كوفيد-19) للعمل في مخازن الشركة، والتوزيع والحركة والنقل، بعقود مؤقتة لمدة ستة شهور، وتكفلت الشركة بتسعة آلاف أسرة من خلال مبادرة بنك الطعام المصري "دعم العمالة اليومية مسئولية". ومن جانبه تحدث الدكتور محمود خطاب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة عن المبادرات التي تبنتها الشركة استمرارًا لدورها المجتمعي الممتد لمواجهة فيروس كورنا.
وقال خطاب: "منذ اللحظة الأولى لظهور فيروس كورونا المستجد في مصر، كان لابد وأن نساند جهود جيش مصر الأبيض لمواجهة فيروس كورونا (كوفيد - 19)، فتبرعنا بجهاز تنفس صناعي للقصر العيني، وساهمنا في مبادرة "أنقذ حياة" لبنك الشفاء المصري، التي تدعم مستشفيات العزل بأجهزة التنفس الصناعي، كما ساهمنا في مبادرة "معا
وقال خطاب: "منذ اللحظة الأولى لظهور فيروس كورونا المستجد في مصر، كان لابد وأن نساند جهود جيش مصر الأبيض لمواجهة فيروس كورونا (كوفيد - 19)، فتبرعنا بجهاز تنفس صناعي للقصر العيني، وساهمنا في مبادرة "أنقذ حياة" لبنك الشفاء المصري، التي تدعم مستشفيات العزل بأجهزة التنفس الصناعي، كما ساهمنا في مبادرة "معا نحمي جيش مصر الأبيض" لبنك الكساء المصري والتي توفر للمستشفيات جميع احتياجاتها من مفروشات السرائر وملابس للمرضى وللأطباء والتمريض والعاملين".
وأضاف خطاب "نقدر جهود الدولة فيما تبذله لمواجهة فيروس كورونا ومنذ اللحظة الأولى طبقنا كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية طبقًا لأعلى المعايير العالمية بما يتوافق وإرشادات وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية بكل أركان منظومة عملنا، ونبذل أقصى طاقتنا لندعم المجتمع المصري لعبور الأزمة، لذا قدمنا الدعم لمؤسسة أهل مصر للتنمية لتوفير أجهزة لاب توب لموظفيها حتى يستطيعوا العمل من المنزل."
ليستطرد خطاب "تأتي تلك الجهود إيمانًا منا بأهمية دور القطاع الخاص، ليس فقط على الصعيد الاستثماري ولكن كذلك على الصعيد المجتمعي الذي يأتي في نفس المرتبة من الأهمية، وخاصة في ظل الظروف الخاصة مثل ما نواجه اليوم، فمنذ البداية ولعدة سنوات ونحن نتعاون مع جمعيات ومنظمات المجتمع المدني الجادة في مشروعات تحقق الاستدامة، ويستطيع الجميع أن يرى النتائج الإيجابية التي تحققها تلك المشاريع، وقد استثمرت الشركة 19 مليون جنيه في العمل المجتمعي خلال العام الماضي.
وأضاف الدكتور محمود ولكن الوضع الراهن يتطلب من الجميع أن تتضافر الجهود وأن نتحد حتى نعبر الأوقات الصعبة الحالية، فالأوقات الغير عادية تحتاج منا كذلك لجهد غير عادي.
وكشف خطاب، في تصريحات سابقة عن ارتفاع أسعار بعض الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، في السوق المصري بسبب تأثير انتشار فيروس كورونا المستجد، مؤكدًا أن المستهلك شعر بزيادة الأسعار لتزامن انتشار الفيروس مع انتهاء عروض التخفيضات السنوية، لافتًا إلى وجود شركات قامت برفع أسعار منتجاتها تخوفًا من نفاذ المخزون قبل عودة المصانع للعمل بقوتها مرة أخرى". مشيرًا وقتها إلى أن الزيادة في الأسعار لم تحدث في كل المنتجات، وإنما في بعض الأجهزة أو مقاسات محددة في شاشات التلفزيون على سبيل المثال.
وأوضح أن سلاسل الإمداد وتوريد السلع والمكونات تمر بمشكلة كبيرة، قد تؤدي إلى نقص في المعروض بالأسواق، وعدم توفرها بشكل طبيعي ومستمر، مؤكدًا أن الجميع سيعاني من الآلام الاقتصادية بسبب تفشي كورونا خاصة مع غموض الفيروس المستجد ومستقبل التعامل معه والسيطرة عليه.
ومن الجدير بالذكر أن شركة بي . تك تتعاون مع مؤسسة أهل مصر، ومؤسسات بنوك الخير، بنك الطعام، وبنك الكساء، وبنك تنمية المهارات، وبنك الحياة الكريمة، ومستشفى بهية، ومؤسسة ويانا. وكان من أهم مشاريعها العام الماضي قيام الشركة بإهداء الأجهزة الكهربائية لعدد 4500 عروسة ضمن مبادرة "هنتمم الفرحة" التي تم إطلاقها من أجل مساعدة الفتيات لإتمام الزواج بالتعاون مع بنك الحياة الكريمة، بالإضافة لتوزيع 7آلاف شنطة مدرسية في القاهرة والجيزة والصعيد بالتعاون مع بنك الكساء، وغيرها من المبادرات القوية والمتميزة.