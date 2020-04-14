جريمة

ضبط مليون قرص أدوية فاسدة في مخزن بالدقي

١٤ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٤:٣٤ م
أرشيفية
أرشيفية
تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، من ضبط مخزن سري غير مرخص تابع لصيدلية كائنة بدائرة قسم شرطة الدقي في الجيزة، بداخلها كميات من الأدوية المهربة جمركيًا غير مسجلة بوزارة الصحة، مجهولة المصدر، وبمداهمت المكان ضبطت القوات تلك الأدوية وكذا كميات من الأقراص المخدرة والمستلزمات الطبية، المخزنة بغرض حجبها عن التداول بالأسواق بقصد رفع أسعارها بهدف تحقيق أرباحًا غير مشروعة، وألقت القوات القبض على المدير المسئول عن المخزن والصيدلية لإحالته للنيابة للتحقيق معه.
تم الضبط بعد ورود معلومات إلى شرطة التموين، أكدتها التحريات الأمنية، وبتقنين الإجراءات والتنسيق مع لجنة من إدارة التفتيش الصيدلي بوزارة الصحة، تم استهداف المخزن المُشار إليه وأمكن ضبط المدير المسئول عنه. ضبطت القوات داخل المخزن مليون قرص أدوية مختلفة يشتبه في عدم صلاحيتها للإستهلاك الأدمي، نتيجة لسوء
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القضاء-على-خلية إرهابية-في-الظهير الصحراوي (1)

مقتل جميع عناصر «خلية الأميرية» واستشهاد ضابط بالأمن الوطني

استشهد ضابط بقطاع الأمن الوطني بعد تبادل لإطلاق النار بين قوات مكافحة الإرهاب بوزارة الداخلية وعناصر خلية إرهابية بمنطقة الأميرية في القاهرة، مساء الثلاثاء، وتمكنت القوات من السيطرة على الموقف، إذ لقي عناصر الخلية مصرعهم جميعا، في الوقت الذي توقف إطلاق الرصاص، وسيطرت الشرطة على الأوضاع، وذلك حسب مصادر أمنية مسؤولة. وفي وقت سابق ناشدت وزارة الداخلية أهالي منطقة الأميرية توخي الحذر وعدم الاقتراب من النوافذ والأبواب نهائيًا، مشددة ضرورة الاحتماء بالمنازل.
قوات-الشرطة (2)

تبادل إطلاق نار بين الأمن و«خلية الأميرية»

قال مصدر أمني مسؤول، إن تبادلا لإطلاق النار وقع بين قوات مكافحة الإرهاب بوزارة الداخلية ومجموعة من الإرهابيين بمنطقة الأمييرية بمحافظة القاهرة، مساء الثلاثاء، بدورها نشادة وزارة الداخلية أهالي منطقة الأميرية توخي الحذر وعدم الاقتراب من النوافذ والأبواب نهائيًا، مشددة ضرورة الاحتماء بالمنازل، وشهدت المنطقة انتشارا أمنيا مكثفا من قوات الشرطة وسط تواجد قيادات ميدانية من ضباط الأمن الوطني وقطاع الأمن العام تنسيقا مع إدارة البحث الجنائي بميدرية أمن القاهرة؛ للسيطرة على الموقف.
مخدر-الحشيش (6)

الضربة الثانية.. إحباط صفقة مخدرات بـ4 ملايين جنيه

لم تمر سوى ساعات على ضربة موجعة تلقاها مروجي المواد المخدرة بإحباط تهريب 5 أطنان من مخدر الحشيش بقيمة 200 مليون جنيه، عبر ميناء شرق التفريعة بمحافظة بورسعيد، حتى وجهت أجهزة وزارة الداخلية ضربة أمنية ناجحة جديدة في مكافحة تهريب المخدرات بضبط عناصر تشكيل عصابي حال قيامهم بمحاولة تهريب كميات من المواد المخدرة مخفاة داخل مخابئ سرية بثلاث سيارات بشرق التفريعة ببورسعيد أيضا؛ استمراراً لجهود أجهزة الوزارة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الاتجار في المخدرات.
مدينة الثلج في «مول مصر»-13

ضبط 162 مخالفة غلق المحال والمطاعم والمراكز التجارية

جهود أمنية متواصلة يقدمها رجال الشرطة بوزارة الداخلية من خلال حملات مكبرة بكل مديريات الأمن في إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين، وتنفيذًا للإجراءات التي تتخذها أجهزة الدولة؛ للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد، من بينها تنظيم مواعيد فتح وغلق «المطاعم والمقاهي والكافيتريات والمراكز التجارية، والأندية الرياضية، والشعبية، ومراكز الشباب»، وتوجيه الحملات بالتنسيق مع الجهات المعنية للتصدي لممارسات إخفاء السلع الغذائية والمستزمات الطبية، والتلاعب في أسعارها، ومواجهة مختلف أشكال الغش التجاري.
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مبيدات-زراعية

ضبط 3 مصانع " بير سلم" بداخلهم 156 طن مبيدات فاسدة

تكثف أجهزة الأمن جهودها، لضبط الجرائم المتنوعة، لا سيما فى مجال الإضرار بالبيئة والصحة العامة للمواطنين، عن طريق تخليق مبيدات زراعية فاسدة مجهولة المصدر، لبيعها للمزارعين واستخدامها بطريقة غير مأمونة العواقب على الصحة العامة للمواطنين، وكانت الانطلاقة مبكرة لشرطة البيئة والمسطحات المائية، إذ شنت حملات عدة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بعدد من محافظات الجمهورية، استهدفت الأوكار المشبوهة التى يرجح استخدامها كمصانع لتخليق مبيدات زراعية مجهولة المصدر لتنجح الحملة فى ضبط 156 طن مبيدات زراعية غير آمنة.
مصنع-خمور-بدون-مغشوشة-بدون-ترخيص-فى-الشروق (5)

ضبط قضايا تهرب جمركي تجاوزت قيمتها 3 ملايين جنيه

شن قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية حملة أمنية مكبرة فى مواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها، وأسفرت جهود الإدارات خلال 24 ساعة عن ضبط 5 قضايا تهريب أبرزها ضبط أحد الأشخاص خلال محاولته بيع عدد من زجاجات المشروبات الكحولية غير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية عن طريق توصيلها بخدمة الدليفرى بالسيارة للزبائن، وكان بحوزته 83 زجاجة مشروبات كحولية ( خمور ) أجنبية الصنع، وبلغت قيمة التعويضات الجمركية المستحقة عنها حوالي 2.074 مليون جنيه.
سجائر

ضبط كمامات مغشوشة وسجائر مهربة في حملات تموينية

تشن مباحث التموين بمختلف المحافظات حملات أمنية، لضبط جرائم الغش التجاري، والسلع مجهولة المصدر، وتمكنت الحملة من ضبط مالك مصنع غير مرخص، يُدعى "ا.خ " 52سنه، خصص مكان بمنطقة بيجام دائرة قسم أول شبرا الخيمة، لإنتاج كمامات طبية مغشوشة ومقلدة وغير مطابقة للمواصفات القياسية مستغلا الأزمة الحالية لفيروس كورونا، بقصد ترويج بضاعته تلك مدخلًا الغش والتدليس على المواطنين، وضبطت قوات الحملة داخل المصنع 900 كمامة منتج نهائى وتحت التصنيع والتجهيز وتم التحفظ على المضبوطات وتحرر محضر رقم 5240 جنح قسم ول شبرا الخيمة.
جمارك- سفاجا (1)

أمن المنافذ يضبط 4 قضايا تهريب بـ1.8 مليون جنيه

حملات مستمرة على مدار الساعة يشنها ضباط الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، وذلك بالتنسيق مع كل الجهات المعنية؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كل المنافذ تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، وحققت الحملات العديد من النتائج الإيجابية -خلال الـ24 ساعة الماضية- أبرزها ضبط 4 قضايا فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية بمضبوطات عبارة عن (أمتعة شخصية – قطع غيار ماكينات صناعة النسيج- مستلزمات طبية).
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