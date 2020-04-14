ضبط مليون قرص أدوية فاسدة في مخزن بالدقي

١٤ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٤:٣٤ م

أرشيفية

تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، من ضبط مخزن سري غير مرخص تابع لصيدلية كائنة بدائرة قسم شرطة الدقي في الجيزة، بداخلها كميات من الأدوية المهربة جمركيًا غير مسجلة بوزارة الصحة، مجهولة المصدر، وبمداهمت المكان ضبطت القوات تلك الأدوية وكذا كميات من الأقراص المخدرة والمستلزمات الطبية، المخزنة بغرض حجبها عن التداول بالأسواق بقصد رفع أسعارها بهدف تحقيق أرباحًا غير مشروعة، وألقت القوات القبض على المدير المسئول عن المخزن والصيدلية لإحالته للنيابة للتحقيق معه.

تم الضبط بعد ورود معلومات إلى شرطة التموين، أكدتها التحريات الأمنية، وبتقنين الإجراءات والتنسيق مع لجنة من إدارة التفتيش الصيدلي بوزارة الصحة، تم استهداف المخزن المُشار إليه وأمكن ضبط المدير المسئول عنه. ضبطت القوات داخل المخزن مليون قرص أدوية مختلفة يشتبه في عدم صلاحيتها للإستهلاك الأدمي، نتيجة لسوء