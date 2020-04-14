8 وفيات و435 إصابة.. ضحايا كورونا بالسعودية في 24 ساعة

تحرير:وكالات ١٤ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٤:٣٨ م

كورونا

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 435 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بالإضافة إلى 8 وفيات ناجمة عنه، ليصبح مجموع الإصابات 5369 حالة، إذ أضافت الصحة السعودية على لسان المتحدث باسمها ومحمد العبد العالي، أن حصيلة الوفيات جراء الفيروس في المملكة بلغت 73 حالة، مقابل 889 حالة شفاء من العدوى بعد تسجيل تعافي 84 مريضا اليوم، وفقا لما ذكرته روسيا اليوم. وذكر المسؤول السعودي أن 4407 حالات من بين إجمالي الإصابات، هي نشطة، ومعظمها حالات مستقرة، و62 منها حرجة تتلقى الرعاية المركزة.

وأكد أنه لا دليل على تأثير حرارة الصيف في الحد من انتشار كورونا، محذرا من الانجرار خلف الشائعات حول الفيروس. وأشار إلى أن الرفع المبكر لمنع التجول في البلاد قد ينعكس سلبا على الوضع الصحي، مشيرا إلى أن تقييم الوضع مستمر يوميا. وأمس الإثنين، رصدت السعودية أكبر ارتفاع يومي في عدد الإصابات بكورونا، حيث