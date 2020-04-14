فودافون ترفع كفاءة الشبكات بمستشفيات العزل الصحي

تحرير:أحمد البرماوي ١٤ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٤:٠٠ م

أيمن عصام

قامت فودافون مصر بتوجيه فرق دعم فني من المهندسين المتخصصين لتقوية الشبكات في الاماكن المحيطة بمستشفيات العزل الصحي بمطروح ومرسي علم والعجمي و الاسماعيلية و الأقصر والمنيا و القليوبية و 15 مايو بالقاهرة و العديد من المناطق الاخرى، بالتنسيق مع الجهاز القومي لتنظيم الإتصالات ووزارة الصحة تأتى الخطوة التى اتخذتها فودافون تماشياً مع خطتها المتكاملة للمساهمة فى مكافحة فيروس كورونا وتقديراً للمجهود العظيم الذي يبذله الأطباء وأطقم التمريض وكافة العاملين في القطاع الطبي ودعماً لوزارة الصحة من أجل تقديم الرعاية الصحية اللازمة لمصابي الفيروس.

وقال أيمن عصام، رئيس قطاع العلاقات الخارجية والشئون القانونية لفودافون مصر، إن الشركة تؤكد التزامها بدعم جهود الحكومة المصرية في التصدي للوباء وإجتياز هذا الظرف العصيب، من خلال القيام بدورها تجاه المجتمع المصري بتوظيف جميع الحلول التكنولوجية من أجل تيسير حياة المصريين والحفاظ على سلامتهم وحمايتهم. وأطلقت