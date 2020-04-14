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الأعلى للإعلام يطالب الوسائل الإعلامية عدم بث الكآبة

تحرير:هالة صقر ١٤ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٥:٠٩ م
مكرم محمد أحمد
مكرم محمد أحمد
ناشد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، كافة الوسائل الإعلامية بعدم إثارة الفزع والكآبة لدى الجمهور والعمل على بث الطمأنينة وتشجيع الروح المعنوية التي تعزز الجهود التي تبذلها الدولة لمواجهة الأزمة الراهنة، مشددا على تطبيق القانون على كافة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والإلكترونية التي تبث أعمالا درامية أو إعلانات أو أي محتوى آخر يتضمن ألفاظا أو إيحاءات للمشاهدين وتنال من روحانية شهر رمضان، معربا عن شكره وتقديره لصناع الدراما الذين يبذلون جهدا رغم الظروق الصعبة التي تمر بها البلاد، واتخاذهم الإجراءات الاحترازية لحماية العاملين معهم.
وأكد المجلس على ثقته في التزام القائمين على الأعمال الإعلامية والدرامية التي ستعرض خلال شهر رمضان المعظم، بالمعايير والضوابط المهنية ومراعاتهم للظروف التي تمر بها البلاد. وأشار أن الظروف المحيطة بشهر رمضان ونسب المشاهدة المضاعفة هذا العام بسبب الإجراءات الاحترازية التى اتخدتها الدولة للحد من انتشار
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الدكتورة-هالة-زايد وزير-الصحة (1)

زايد: الكشف السريع على الفرق الطبية قبل مغادرة العزل

عقدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، اجتماعها الدوري اليوم الثلاثاء، مع الأطقم الطبية والإدارية عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" في 4 مستشفيات للعزل، وهم: " أبو خليفة، العجمي، 15 مايو ومستشفى العجوزة"، وذلك للاطمئنان على توفير كافة الاحتياجات ومتابعة تطبيق بروتوكولات العلاج المحدثة ومعايير مكافحة العدوى. ووجهت الوزيرة بإجراء تحاليل الكاشف السريع لكافة الفرق الطبية قبل مغادرة مستشفيات العزل، كما سيتم إخضاعهم للتحاليل أيضًا قبل العودة لاستكمال العمل مرة أخرى في المستشفيات.
وزير-التعليم-العالي-خالد-عبد-الغفار

وزير التعليم العالي: 7 أبحاث في مرحلة التجارب السريرية لمواجهة كورونا

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الثلاثاء، أن المركز القومي للبحوث يعمل على مواجهة الفيروس عبر عدة تحركات، تتمثل في ترصد الفيروس فى الحياة البرية، وعمل مسح للعقاقير المكتشفة، وتطوير أطقم التشخيص، وتسلسل الحمض النووي، فضلا عن اختبار دور بعض اللقاحات في التحكم فى الفيروس. وكشف الوزير، خلال اجتماع اللجنة العليا لإدارة الأزمة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن لجنة أخلاقيات البحث العلمي بجامعة عين شمس وافقت على 7 أبحاث فى مرحلة التجارب السريرية.
الدكتورة-هالة-زايد وزير-الصحة (1)

الصحة: تسجيل 160 حالة إيجابية جديدة بكورونا.. و14 وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، عن خروج 26 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل، جميعهم مصريين، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 514 حالة حتى اليوم. وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا ارتفع ليصبح 683 حالة، من ضمنهم الـ 514 متعافيًا.
دار-الافتاء-المصرية

دار الإفتاء: الصيام يقوي المناعة في مواجهة كورونا

أعلنت دار الإفتاء المصرية، اليوم الثلاثاء، أنها اجتمعت مع لجنة طبية وأجمعت أن فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 لا يؤثر على الصوم، مؤكدة في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن اللجنة أكدت على أن الصوم يقوي المناعة في مواجهة هذا الفيروس. وقالت دار الإفتاء، إنه من كان صحيحًا، ولم يصبه فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، واستوفى شروط الصيام، ولم يكن لديه عذر يمنعه من الصوم، وجب عليه صوم رمضان، بل هو أولى؛ لأن الصوم يقوي المناعة.
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مصطفى-مدبولي

حظر حركة المواطنين.. 10 قرارات لمواجهة فيروس كورونا

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزارء، في مؤتمر صحفي بشأن الإجراءات الاحترازية الجديدة المتبعة للتصدي لفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، إن الحكومة قررت اتخاذ إجراءات جديدة من أجل الحفاظ على صحة المواطنين، والتي يبدأ تطبيقها من صباح غد الأربعاء، وتتمثل هذه الإجراءات في:
فيروس- كورونا (12)

ألمانيا تسجل 4700 إصابة و28 حالة وفاة بكورونا

سجلت ألمانيا أكثر من 4700 إصابة جديدة و28 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال يوم واحد. وبحسب بيانات معهد "روبرت كوخ" الألماني للأبحاث والتحاليل، وفقا للوضع حتى الساعة التاسعة من صباح اليوم الثلاثاء، ارتفع عدد حالات الإصابة إلى 27 ألفا و436 حالة، مقارنة بـ22 ألفا و672 حالة أمس الإثنين، كما ارتفع عدد الوفيات من 86 حالة إلى 114 حالة. ووافقت الحكومة الألمانية، أمس، على حزمة جديدة من الإجراءات لتخفيف الآثار المدمرة لانتشار كورونا على الاقتصاد، ليصل إجمالي المساعدات المعروضة إلى أكثر من تريليون يورو.
الاردن

الأردن يوزيع الخبز على المواطنين بسبب «كورونا»

بدأت السلطات الأردنية، اليوم الثلاثاء، توزيع الخبز على المواطنين بواسطة حافلات. وتفرض السلطات الأردنية حظرا للتجول إلى أجل غير مسمى منذ يوم السبت الماضي لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وأمرت بإغلاق جميع المحلات التجارية والمؤسسات. وقالت أمانة عمان، حسبما أفادت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "سنصل إلى كل منزل وشقة لإيصال الخبز". ودعت أمانة عمان المواطنين إلى عدم التجمهر أمام حافلات توزيع الخبز.
الصين

الصين تعلن رفع قيود التنقل عن «معقل كورونا»

أعلنت الصين، اليوم الثلاثاء، أنها سترفع جميع قيود السفر والتنقل من وإلى إقليم هوبي، الأكثر تأثرا بوباء كورونا الجديد في البلاد، بدءا من غد الأربعاء. وقالت اللجنة الصحية لإقليم هوبي إنها ستزيل كل قيود السفر والتنقل من وإلى الإقليم، الواقع وسط الصين، باستثناء عاصمة الإقليم، مدينة ووهان، التي كانت مركز تفشي فيروس كورونا الجديد، بعد شهرين ونصف تقريبا على فرض إجراءات العزل عليها، موضحة أنها سترفع قيود السفر والتنقل عن مدينة ووهان معقل وباء "كورونا" يوم 8 أبريل، وسيتمكن الناس من المغادرة على أساس "قانون الصحة".
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