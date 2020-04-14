الأعلى للإعلام يطالب الوسائل الإعلامية عدم بث الكآبة

تحرير:هالة صقر ١٤ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٥:٠٩ م

مكرم محمد أحمد

ناشد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، كافة الوسائل الإعلامية بعدم إثارة الفزع والكآبة لدى الجمهور والعمل على بث الطمأنينة وتشجيع الروح المعنوية التي تعزز الجهود التي تبذلها الدولة لمواجهة الأزمة الراهنة، مشددا على تطبيق القانون على كافة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والإلكترونية التي تبث أعمالا درامية أو إعلانات أو أي محتوى آخر يتضمن ألفاظا أو إيحاءات للمشاهدين وتنال من روحانية شهر رمضان، معربا عن شكره وتقديره لصناع الدراما الذين يبذلون جهدا رغم الظروق الصعبة التي تمر بها البلاد، واتخاذهم الإجراءات الاحترازية لحماية العاملين معهم.

وأكد المجلس على ثقته في التزام القائمين على الأعمال الإعلامية والدرامية التي ستعرض خلال شهر رمضان المعظم، بالمعايير والضوابط المهنية ومراعاتهم للظروف التي تمر بها البلاد. وأشار أن الظروف المحيطة بشهر رمضان ونسب المشاهدة المضاعفة هذا العام بسبب الإجراءات الاحترازية التى اتخدتها الدولة للحد من انتشار

وأكد المجلس على ثقته في التزام القائمين على الأعمال الإعلامية والدرامية التي ستعرض خلال شهر رمضان المعظم، بالمعايير والضوابط المهنية ومراعاتهم للظروف التي تمر بها البلاد.



وأشار أن الظروف المحيطة بشهر رمضان ونسب المشاهدة المضاعفة هذا العام بسبب الإجراءات الاحترازية التى اتخدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا تجعل من وسائل الإعلام السبيل الرئيس للحصول على محتوى ديني وأخلاقي يفي بالاحتياجات الروحية للشهر الكريم على أن تقوم وسائل الإعلام بمراعاة حاجة الجمهور إلى التسلية والترفيه بخريطتها البرامجية في الشهر الكريم، في إطار القيم الأخلاقية والثوابت الإجتماعية والمعايير والضوابط الإعلامية الصادرة عن المجلس.



