جريمة

سرقة انتهت بجريمة.. ضبط 4 متهمين قتلوا سمسارا بالهرم

١٤ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٥:١٣ م
جثة
جثة
نجحت الأجهزة الأمنية بالجيزة في ضبط 4 متهمين بقتل سمسار بمنطقة الهرم، وتوصلت المباحث إلى هويتهم عقب فحص كاميرات المراقبة بنطاق الحادث والتوصل إلى صورًا لهم، إذ تبين أن المجني عليه انتبه لمحاولة اثنين من اللصوص فتح جراج مسكنه لسرقة سيارة شقيقه من داخله، فخرج إلى شرفة المنزل للتحقق من أن الصوت الذى سمعه نتاج محاولة فتح الجراج، وبالفعل شاهد لصين يحاولان فتح الباب، فصرخ يعلن وجود لصوص لإرهابهما وطلب مساعدة الأهالي ونزل للقبض عليهما، وحاول مطاردتهما فأطلقا عليه النيران من سلاح خرطوش فقتلاه.
تبين من التحريات الأمنية أن اللصين خشيا ضبطهما، حال صياح المجني عليه من شرفة منزله، واستقلا دراجة نارية محاولين الفرار بها، خاصة أنهم شاهدوا السمسار نزل من شقته إلى مدخل العقار في ثوان معدودة، فحاولا الهرب سريعًا، وأصر المجني عليه على اللحاق بهما وضبطهما، فاستقل بدوره دراجة نارية لمطاردة المتهمين. اللصان
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مقتل جميع عناصر «خلية الأميرية» واستشهاد ضابط بالأمن الوطني

استشهد ضابط بقطاع الأمن الوطني بعد تبادل لإطلاق النار بين قوات مكافحة الإرهاب بوزارة الداخلية وعناصر خلية إرهابية بمنطقة الأميرية في القاهرة، مساء الثلاثاء، وتمكنت القوات من السيطرة على الموقف، إذ لقي عناصر الخلية مصرعهم جميعا، في الوقت الذي توقف إطلاق الرصاص، وسيطرت الشرطة على الأوضاع، وذلك حسب مصادر أمنية مسؤولة. وفي وقت سابق ناشدت وزارة الداخلية أهالي منطقة الأميرية توخي الحذر وعدم الاقتراب من النوافذ والأبواب نهائيًا، مشددة ضرورة الاحتماء بالمنازل.
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تبادل إطلاق نار بين الأمن و«خلية الأميرية»

قال مصدر أمني مسؤول، إن تبادلا لإطلاق النار وقع بين قوات مكافحة الإرهاب بوزارة الداخلية ومجموعة من الإرهابيين بمنطقة الأمييرية بمحافظة القاهرة، مساء الثلاثاء، بدورها نشادة وزارة الداخلية أهالي منطقة الأميرية توخي الحذر وعدم الاقتراب من النوافذ والأبواب نهائيًا، مشددة ضرورة الاحتماء بالمنازل، وشهدت المنطقة انتشارا أمنيا مكثفا من قوات الشرطة وسط تواجد قيادات ميدانية من ضباط الأمن الوطني وقطاع الأمن العام تنسيقا مع إدارة البحث الجنائي بميدرية أمن القاهرة؛ للسيطرة على الموقف.
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الضربة الثانية.. إحباط صفقة مخدرات بـ4 ملايين جنيه

لم تمر سوى ساعات على ضربة موجعة تلقاها مروجي المواد المخدرة بإحباط تهريب 5 أطنان من مخدر الحشيش بقيمة 200 مليون جنيه، عبر ميناء شرق التفريعة بمحافظة بورسعيد، حتى وجهت أجهزة وزارة الداخلية ضربة أمنية ناجحة جديدة في مكافحة تهريب المخدرات بضبط عناصر تشكيل عصابي حال قيامهم بمحاولة تهريب كميات من المواد المخدرة مخفاة داخل مخابئ سرية بثلاث سيارات بشرق التفريعة ببورسعيد أيضا؛ استمراراً لجهود أجهزة الوزارة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الاتجار في المخدرات.
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ضبط 162 مخالفة غلق المحال والمطاعم والمراكز التجارية

جهود أمنية متواصلة يقدمها رجال الشرطة بوزارة الداخلية من خلال حملات مكبرة بكل مديريات الأمن في إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين، وتنفيذًا للإجراءات التي تتخذها أجهزة الدولة؛ للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد، من بينها تنظيم مواعيد فتح وغلق «المطاعم والمقاهي والكافيتريات والمراكز التجارية، والأندية الرياضية، والشعبية، ومراكز الشباب»، وتوجيه الحملات بالتنسيق مع الجهات المعنية للتصدي لممارسات إخفاء السلع الغذائية والمستزمات الطبية، والتلاعب في أسعارها، ومواجهة مختلف أشكال الغش التجاري.
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اشتباكات

«جثتان ورصاص وسلاح».. ماذا حدث في جريمة فيصل؟

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات مشاجرة انتهت بمقتل شابين بمنطقة بولاق الدكرور، وتداول مقطع فيديو لها على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ رصدت المتابعة الأمنية تداول فيديو لمشاجرة بين الأهالي بشارع الملكة بفيصل دائرة قسم بولاق الدكرور تحت عنوان "تاجر مخدرات ينتقم من أحد الأهالي للإرشاد عنه"، وبإجراء الفحص تبين أن مشاجرة نشب بين طرف أول صاحب محل هواتف "محمود .ح." وشقيقه "شعبان" صاحب محل بقالة واثنين آخرين، وطرف ثاني 3 عاطلين لهم معلومات جنائية مسجلة.
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سيدة بدرجة قاتل.. خططت لقتل مخدومتها المُسنة لسرقتها

كعادتها كل يوم، حرصت «وفاء» -اسم مستعار- على زيارة جارتها المسنة للاطمئنان عليها، لكن ثمة شئ غريب أخبرتها عنه العجوز بحضور شخصين ادعيا أنهما عاملان بشركة الغاز الطبيعى وقاما بالكشف على عداد الغاز، وعقب ذلك أخبراها بعودتهما لاحقاً عقب قيامهما بإجراء مكالمة هاتفيه مع إدارة الشركة محل عملهما، فما كان من الجارة إلا التنبيه على المُسنة بعدم التعامل مع أى شخص دون التحقق من هويته وانصرفت. وفى وقتٍ لاحق اتصلت بها وتبين غلق هاتفها المحول فتوجهت للشقة سكنها إلا أنها وجدت باب الشقة مفتوحاً، واكتشفت مقتلها.
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احذروا الشائعات.. سر جثة شاب «بدروم السواحل»

الثالثة عصر اليوم الأحد، سادت حالة من الخوف بين مستخدمي إحدى الصفحات المهتمة بأخبار مركز الوراق شمال محافظة الجيزة، بعد نشر "بوست" ملحقا بصورتين زعم أدمن الصفحة العقور على جثة شاب مقتولا بغرفة بالطابق الأرضي "بدروم" برج سكني بشارع ترعة الساوحل الواقع بين مركزي الوراق وإمبابة قبل أن يتم تعديل المنشور بأن الجثة لشاب فارق الحياة بسبب إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية نتيجة تناوله جرعة زائدة من مخدر الهيروين الرواية التي نفتها الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة.
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«قتلت مراتي يا بيه».. مشادة انتهت بجثة في منشأة ناصر

«إنت مش بتبطلي طلبات.. الظروف صعبة» نقاش حاد معتاد دار بين تاجر ملابس وزوجته داخل منزلهما بمنطقة منشأة ناصر في محافظة القاهرة، إلا أن تلك المرة تركت أثرت سلبيا في نفس رب الأسرة، انتظر خلود الجميع للنوم، ودلف إلى المطبخ بخطوات حثيثة، استهل سكينا، وعاد إلى غرفة النوم، وباغت زوجته بطعنة في الرقبة لينهال بعدها عليها بالضرب، مسددا لها طعنات سريعة في أماكن متفرقة بالجسم حتى تأكد من وفاتها، فتوجه إلى غرفة الأطفال، وحملهم حتى منزل شقيقه القريب، ثم توجه إلى قسم الشرطة للاعتراف بجريمته "قتلت مراتي يا بيه".
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