سرقة انتهت بجريمة.. ضبط 4 متهمين قتلوا سمسارا بالهرم

١٤ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٥:١٣ م

جثة

نجحت الأجهزة الأمنية بالجيزة في ضبط 4 متهمين بقتل سمسار بمنطقة الهرم، وتوصلت المباحث إلى هويتهم عقب فحص كاميرات المراقبة بنطاق الحادث والتوصل إلى صورًا لهم، إذ تبين أن المجني عليه انتبه لمحاولة اثنين من اللصوص فتح جراج مسكنه لسرقة سيارة شقيقه من داخله، فخرج إلى شرفة المنزل للتحقق من أن الصوت الذى سمعه نتاج محاولة فتح الجراج، وبالفعل شاهد لصين يحاولان فتح الباب، فصرخ يعلن وجود لصوص لإرهابهما وطلب مساعدة الأهالي ونزل للقبض عليهما، وحاول مطاردتهما فأطلقا عليه النيران من سلاح خرطوش فقتلاه.

تبين من التحريات الأمنية أن اللصين خشيا ضبطهما، حال صياح المجني عليه من شرفة منزله، واستقلا دراجة نارية محاولين الفرار بها، خاصة أنهم شاهدوا السمسار نزل من شقته إلى مدخل العقار في ثوان معدودة، فحاولا الهرب سريعًا، وأصر المجني عليه على اللحاق بهما وضبطهما، فاستقل بدوره دراجة نارية لمطاردة المتهمين. اللصان