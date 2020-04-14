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«بسبب كورونا».. إيرادات الطيران تفقد 314 مليار دولار

تحرير:أميرة إبراهيم ١٤ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٥:١٣ م
الإياتا_أرشيفية
الإياتا_أرشيفية
وسط ترقب شديد من كل العالم لكل خبر يحمل بصيص أمل بالسيطرة على وباء كورونا والوصول لبروتوكول علاجي ووقائي للفيروس يبشر بإمكانية استئناف المنظومة الاقتصادية، إلا أن الطيران ونشاط النقل الجوي لا يجد بين يديه إلا الأسوأ بعد أن تصاعدت تداعيات توقف الأنشطة الاقتصادية وأثرها على النقل الجوي لتتجاوز الخسائر الأرقام التي سبق توقعها. واضطر الاتحاد الدولي للنقل الجوي «الإياتا» لإصدار تحليل محدث لهذه التداعيات على النقل الجوي يوضح أن أزمة «COVID-19» ستسبب انخفاضًا في عائدات ركاب شركات الطيران بمقدار 314 مليار دولار في عام 2020، وهو انخفاض بنسبة 55% مقارنة بعام 2019.
كانت الإياتا في 24 مارس الماضي، قدرت رقم 252 مليار دولار من الإيرادات المفقودة، الذي يقل 44% عن 2019، في سيناريو وضع قيودا شديدة على السفر استمرت ثلاثة أشهر. لكن الأرقام الجديده تعكس زيادة تعميق الأزمة بشكل كبير منذ ذلك الحين، وهي تعكس عددًا من المعايير كالتالي: -فرض قيود محلية شديدة تستمر ثلاثة أشهر،
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الدكتورة-هالة-زايد وزير-الصحة (1)

زايد: الكشف السريع على الفرق الطبية قبل مغادرة العزل

عقدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، اجتماعها الدوري اليوم الثلاثاء، مع الأطقم الطبية والإدارية عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" في 4 مستشفيات للعزل، وهم: " أبو خليفة، العجمي، 15 مايو ومستشفى العجوزة"، وذلك للاطمئنان على توفير كافة الاحتياجات ومتابعة تطبيق بروتوكولات العلاج المحدثة ومعايير مكافحة العدوى. ووجهت الوزيرة بإجراء تحاليل الكاشف السريع لكافة الفرق الطبية قبل مغادرة مستشفيات العزل، كما سيتم إخضاعهم للتحاليل أيضًا قبل العودة لاستكمال العمل مرة أخرى في المستشفيات.
وزير-التعليم-العالي-خالد-عبد-الغفار

وزير التعليم العالي: 7 أبحاث في مرحلة التجارب السريرية لمواجهة كورونا

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الثلاثاء، أن المركز القومي للبحوث يعمل على مواجهة الفيروس عبر عدة تحركات، تتمثل في ترصد الفيروس فى الحياة البرية، وعمل مسح للعقاقير المكتشفة، وتطوير أطقم التشخيص، وتسلسل الحمض النووي، فضلا عن اختبار دور بعض اللقاحات في التحكم فى الفيروس. وكشف الوزير، خلال اجتماع اللجنة العليا لإدارة الأزمة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن لجنة أخلاقيات البحث العلمي بجامعة عين شمس وافقت على 7 أبحاث فى مرحلة التجارب السريرية.
الدكتورة-هالة-زايد وزير-الصحة (1)

الصحة: تسجيل 160 حالة إيجابية جديدة بكورونا.. و14 وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، عن خروج 26 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل، جميعهم مصريين، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 514 حالة حتى اليوم. وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا ارتفع ليصبح 683 حالة، من ضمنهم الـ 514 متعافيًا.
دار-الافتاء-المصرية

دار الإفتاء: الصيام يقوي المناعة في مواجهة كورونا

أعلنت دار الإفتاء المصرية، اليوم الثلاثاء، أنها اجتمعت مع لجنة طبية وأجمعت أن فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 لا يؤثر على الصوم، مؤكدة في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن اللجنة أكدت على أن الصوم يقوي المناعة في مواجهة هذا الفيروس. وقالت دار الإفتاء، إنه من كان صحيحًا، ولم يصبه فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، واستوفى شروط الصيام، ولم يكن لديه عذر يمنعه من الصوم، وجب عليه صوم رمضان، بل هو أولى؛ لأن الصوم يقوي المناعة.
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إياتا

أوروبا تؤجل رسوم الملاحة الجوية حتى نهاية العام

في تجاوب مع مطالبات دولية بدعم شركات الطيران قبل إفلاسها على خلفية منع السفر بسبب تفشي وباء كورونا، أعلنت الدول الأعضاء في Eurocontrol ومقدمي خدمة الملاحة الجوية الأوروبية (ANSPs)، على موافقتهم على تأخير المدفوعات المستحقة لخدمات الملاحة الجوية في فبراير حتى مايو من هذا العام.
إياتا

شركات الطيران تطلب «قبلة الحياة».. 25 مليون وظيفة مهددة

صرخة ألم جديدة أطلقتها "الأياتا" أو الاتحاد الدولي للنقل الجوي "شركات الطيران تحترق"، مع تصاعد أزمة تفشي فيروس الكورونا وتداعياتها علي اقتصاديات العالم والتي باتت تحتم وقوع كساد اقتصادي عالمي، سواء إذا استمرت إلى ما بعد الربع الثاني من العام الجاري أو انحسرت قبل ذلك.
إياتا

تحسن مؤشرات سلامة الطيران قبل «كورونا»

في مواصلة لدوره في مراقبة كل مناحي نشاط الطيران حتى رغم توقف النشاط بسبب تفشي كورونا أصدر الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا" تقريره السنوي للسلامة لعام 2019، والذي أظهرت نتائجه تحسنا في مستويات السلامة لشركات الطيران بالمقارنة مع العام 2018.
السياحة-فى-مصر (1)

«السياحة والطيران العربي» يخسر 46 مليار دولار بسبب كورونا

ذكر تقرير مشترك للمنظمة العربية للسياحة والمنظمة العربية للطيران المدني والاتحاد العربي للنقل الجوي، أن قطاعي السياحة والطيران المدني العربي خسرا حوالي 46 مليار دولار، منذ بداية العام وحتي نهاية شهر مارس الماضي، بسبب تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).
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