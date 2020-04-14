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95.3 مليون مشترك بالمحمول في مصر و39 مليون للإنترنت

تحرير:أحمد البرماوي ١٤ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٥:٤٠ م
الموبايل
الموبايل
أظهرت مؤشرات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وصول حجم الإشتراكات فى الهاتف المحمول "عدد الخطوط المستخدمة بالسوق"، إلى نحو 95.34 مليون اشتراك بنهاية ديسمبر 2019، مقارنة بـ95.18 مليون اشتراك بنهاية نوفمبر 2019، و 93.87 مليون فى ديسمبر 2018، فيما بلغ عدد مستخدمى الإنترنت عن طريق الهاتف المحمول إلي 39 مليون مستخدم بنهاية ديسمبر 2019 مقارنة ب 43.07 مليون فى نوفمبر 2019 و35.06 فى ديسمبر 2018، ووصل عدد مستخدمى اليو اس بى مودم إلي نحو 3.60 مليون بنهاية ديسمبر 2019 مقارنة ب 3.59 مليون بنهاية نوفمبر 2019 و 3.21 مليون بنهاية ديسمبر 2018.
ووصلت حجم السعة الدولية للانترنت 2565.78 مليار نبضة/ ث بنهاية ديسمبر 2019 مقارنة ب 2665.70 مليار نبضة/ث بنهاية نوفمبر 2019 و 2397.07 مليار نبضة/ث بنهاية ديسمبر 2018، وارتفع مشتركى الإنترنت الأرضى ADSL إلي نحو 7.30 مليون اشتراك بنهاية ديسمبر 2019 مقارنة بنحو 7.23 مليون اشتراك بنهاية نوفمبر 2019 و 6.53
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سجائر

75 مليار جنيه ضرايب مستهدفة على السجائر العام المقبل

تستهدف وزارة المالية بمشروع موازنة العام المالي المقبل تحقيق حصيلة ضريبة من السجائر بقيمة 74.6 مليار جنيه بنمو قدره 13.3% بموازنة العام المالي الجاري البالغ 65.9 مليار جنيه . وكان مجلس النواب قد وافق في فبراير الماضي على زيادة الضريبة القطعية للقيمة المضافة على الشريحة الأولى بقيمة 50 قرشاً لتصل إلى 4 جنيهات، بينما تمت زيادة الضريبة للضريبة الثانية بواقع واحد جنيه لتصل إلى 6.5 جنيه، وزادت الضريبة على الشريحة الثالثة بقيمة 50 قرشاً لتبلغ 7 جنيهات.
المهندس أيمن أميري

اورنج تبتكر حلول لدعم الشبكات ومستشفيات الحجر الصحي

في إطار حرص شركة اورنچ الدائم علي تقديم أفضل خدمات الاتصالات ونقل البيانات اعمالاً لشعارها "بنقربك للي يهمك" قامت بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بمراجعة مواقع مستشفيات الحجر الصحي في أنحاء مصر وقامت بزيادة سعه الشبكة في هذه المواقع لضمان استمرار التواصل بين كل من المرضي وأطقم الرعاية الطبية داخل هذه المستشفيات مع ذويهم في كل مكان لمزيد من التقارب الصحي والاطمئنان. وبالاضافة لذلك تعمل اورنچ علي مراجعة وتأمين المحطات القائمة في تلك المواقع علي مدار الساعة.
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مصر تستورد 120 ألف طن قمح روسي للتوريد مايو المقبل

قالت الهيئة المصرية العامة للسلع التموينية اليوم، الثلاثاء، إنها اشترت 120 ألف طن من القمح الروسي في مناقصة عالمية. وأوضحت الهيئة في بيانها اليوم أنه من الإجمالي اشترت الهيئة 60 ألف طن للشحن في الفترة بين 15 مايو و25 من الشهر نفسه و60 ألف طن للشحن في الفترة بين 26 مايو والخامس من يونيو.
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رئيس اتصالات مصر: نعمل بأقصى طاقتنا لاستيعاب زيادة الطلب على الخدمات

قال المهندس حازم متولي الرئيس التنفيذي لشركة اتصالات مصر، أن الشركة تعمل بكامل طاقتها لتلبية الطلب المتزايد على الشبكة في الفترة الأخيرة سواء كانت مكالمات أو خدمات الموبايل داتا أو ال DSL موضحًا أن خريطة استخدام خدمات الاتصالات في الأسابيع الأخيرة تغيرت بشكل كبير، مما أدى إلى قيام شركات الاتصالات بتعديلات طارئة على الشبكة لاستيعاب الحجم المتزايد على خدمات نقل البيانات في المنازل خاصة أثناء فترة حظر التجوال الليلي، جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج الحكاية.
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وزير الاتصالات يفتتح مكاتب بريد الدقهلية

2000 مكتب بريد يعمل فترة مسائية لخدمة أصحاب المعاشات

للتيسير على أصحاب المعاشات والحد من تكدس المواطنين بمكاتب البريد؛ وجه الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نحو زيادة عدد مكاتب البريد التى تعمل فترة مسائية "حتى السادسة مساء" من 350 الى 2000 مكتب بريد منتشرين على مستوى الجمهورية وذلك خلال فترة صرف المعاشات، حيث يأتي هذا القرار في إطار الاحتياطات والتدابير الوقائية للحفاظ على صحة العاملين والمواطنين، ومنع التجمعات تنفيذا لخطة الدولة الشاملة بخفض الكثافات وتجمعات المواطنين لمجابهة فيروس كورونا.
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