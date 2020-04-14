95.3 مليون مشترك بالمحمول في مصر و39 مليون للإنترنت

تحرير:أحمد البرماوي ١٤ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٥:٤٠ م

الموبايل

أظهرت مؤشرات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وصول حجم الإشتراكات فى الهاتف المحمول "عدد الخطوط المستخدمة بالسوق"، إلى نحو 95.34 مليون اشتراك بنهاية ديسمبر 2019، مقارنة بـ95.18 مليون اشتراك بنهاية نوفمبر 2019، و 93.87 مليون فى ديسمبر 2018، فيما بلغ عدد مستخدمى الإنترنت عن طريق الهاتف المحمول إلي 39 مليون مستخدم بنهاية ديسمبر 2019 مقارنة ب 43.07 مليون فى نوفمبر 2019 و35.06 فى ديسمبر 2018، ووصل عدد مستخدمى اليو اس بى مودم إلي نحو 3.60 مليون بنهاية ديسمبر 2019 مقارنة ب 3.59 مليون بنهاية نوفمبر 2019 و 3.21 مليون بنهاية ديسمبر 2018.

ووصلت حجم السعة الدولية للانترنت 2565.78 مليار نبضة/ ث بنهاية ديسمبر 2019 مقارنة ب 2665.70 مليار نبضة/ث بنهاية نوفمبر 2019 و 2397.07 مليار نبضة/ث بنهاية ديسمبر 2018، وارتفع مشتركى الإنترنت الأرضى ADSL إلي نحو 7.30 مليون اشتراك بنهاية ديسمبر 2019 مقارنة بنحو 7.23 مليون اشتراك بنهاية نوفمبر 2019 و 6.53

ووصلت حجم السعة الدولية للانترنت 2565.78 مليار نبضة/ ث بنهاية ديسمبر 2019 مقارنة ب 2665.70 مليار نبضة/ث بنهاية نوفمبر 2019 و 2397.07 مليار نبضة/ث بنهاية ديسمبر 2018، وارتفع مشتركى الإنترنت الأرضى ADSL إلي نحو 7.30 مليون اشتراك بنهاية ديسمبر 2019 مقارنة بنحو 7.23 مليون اشتراك بنهاية نوفمبر 2019 و 6.53 بنهاية ديسمبر 2018.



وتستحوذ القاهرة الكبرى على النسبة الأعلى من التوزيع الجغرافي للمشتركين بخدمة ADSL بنسبة 38% يليها الدلتا بنسبة 33% وقبلي 13% و الإسكندرية ومطروح 10% ومدن القناة وسيناء و البحر الأحمر 6%.



ووصل حجم الإشتراكات بالهاتف الثابت إلى 8.76 مليون اشتراك بنهاية ديسمبر 2019 مقارنة ب 8.99 مليون اشتراك فى نوفمبر 2019 و 7.87 مليون اشتراك بنهاية ديسمبر 2018.





