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رئيس اتصالات مصر: نعمل بأقصى طاقتنا لاستيعاب زيادة الطلب على الخدمات

تحرير:أحمد البرماوي ١٤ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٥:٢٩ م
المهندس حازم متولي
المهندس حازم متولي
قال المهندس حازم متولي الرئيس التنفيذي لشركة اتصالات مصر، أن الشركة تعمل بكامل طاقتها لتلبية الطلب المتزايد على الشبكة في الفترة الأخيرة سواء كانت مكالمات أو خدمات الموبايل داتا أو ال DSL موضحًا أن خريطة استخدام خدمات الاتصالات في الأسابيع الأخيرة تغيرت بشكل كبير، مما أدى إلى قيام شركات الاتصالات بتعديلات طارئة على الشبكة لاستيعاب الحجم المتزايد على خدمات نقل البيانات في المنازل خاصة أثناء فترة حظر التجوال الليلي، جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج الحكاية.
وأشار متولي إلى الاجتماع الذي عقده الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع شركات المحمول الأربعة منذ بداية الأزمة، حيث ركز الوزير على أهمية استيعاب كافة المستجدات وإدارة الأزمة بشكل احترافي، والتأكيد على ضرورة استمرار الخدمة بالشكل الأفضل مهما تزايد الطلب من المستخدمين.وأضاف المهندس
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سجائر

75 مليار جنيه ضرايب مستهدفة على السجائر العام المقبل

تستهدف وزارة المالية بمشروع موازنة العام المالي المقبل تحقيق حصيلة ضريبة من السجائر بقيمة 74.6 مليار جنيه بنمو قدره 13.3% بموازنة العام المالي الجاري البالغ 65.9 مليار جنيه . وكان مجلس النواب قد وافق في فبراير الماضي على زيادة الضريبة القطعية للقيمة المضافة على الشريحة الأولى بقيمة 50 قرشاً لتصل إلى 4 جنيهات، بينما تمت زيادة الضريبة للضريبة الثانية بواقع واحد جنيه لتصل إلى 6.5 جنيه، وزادت الضريبة على الشريحة الثالثة بقيمة 50 قرشاً لتبلغ 7 جنيهات.
المهندس أيمن أميري

اورنج تبتكر حلول لدعم الشبكات ومستشفيات الحجر الصحي

في إطار حرص شركة اورنچ الدائم علي تقديم أفضل خدمات الاتصالات ونقل البيانات اعمالاً لشعارها "بنقربك للي يهمك" قامت بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بمراجعة مواقع مستشفيات الحجر الصحي في أنحاء مصر وقامت بزيادة سعه الشبكة في هذه المواقع لضمان استمرار التواصل بين كل من المرضي وأطقم الرعاية الطبية داخل هذه المستشفيات مع ذويهم في كل مكان لمزيد من التقارب الصحي والاطمئنان. وبالاضافة لذلك تعمل اورنچ علي مراجعة وتأمين المحطات القائمة في تلك المواقع علي مدار الساعة.
قمح (2)

مصر تستورد 120 ألف طن قمح روسي للتوريد مايو المقبل

قالت الهيئة المصرية العامة للسلع التموينية اليوم، الثلاثاء، إنها اشترت 120 ألف طن من القمح الروسي في مناقصة عالمية. وأوضحت الهيئة في بيانها اليوم أنه من الإجمالي اشترت الهيئة 60 ألف طن للشحن في الفترة بين 15 مايو و25 من الشهر نفسه و60 ألف طن للشحن في الفترة بين 26 مايو والخامس من يونيو.
الرقابة-على-الإنترنت في-كوريا-الشمالية

95.3 مليون مشترك بالمحمول في مصر و39 مليون للإنترنت

أظهرت مؤشرات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وصول حجم الإشتراكات فى الهاتف المحمول "عدد الخطوط المستخدمة بالسوق"، إلى نحو 95.34 مليون اشتراك بنهاية ديسمبر 2019، مقارنة بـ95.18 مليون اشتراك بنهاية نوفمبر 2019، و 93.87 مليون فى ديسمبر 2018، فيما بلغ عدد مستخدمى الإنترنت عن طريق الهاتف المحمول إلي 39 مليون مستخدم بنهاية ديسمبر 2019 مقارنة ب 43.07 مليون فى نوفمبر 2019 و35.06 فى ديسمبر 2018، ووصل عدد مستخدمى اليو اس بى مودم إلي نحو 3.60 مليون بنهاية ديسمبر 2019 مقارنة ب 3.59 مليون بنهاية نوفمبر 2019 و 3.21 مليون بنهاية ديسمبر 2018.
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أيمن عصام فودافون مصر (1)

فودافون ترفع كفاءة الشبكات بمستشفيات العزل الصحي

قامت فودافون مصر بتوجيه فرق دعم فني من المهندسين المتخصصين لتقوية الشبكات في الاماكن المحيطة بمستشفيات العزل الصحي بمطروح ومرسي علم والعجمي و الاسماعيلية و الأقصر والمنيا و القليوبية و 15 مايو بالقاهرة و العديد من المناطق الاخرى، بالتنسيق مع الجهاز القومي لتنظيم الإتصالات ووزارة الصحة تأتى الخطوة التى اتخذتها فودافون تماشياً مع خطتها المتكاملة للمساهمة فى مكافحة فيروس كورونا وتقديراً للمجهود العظيم الذي يبذله الأطباء وأطقم التمريض وكافة العاملين في القطاع الطبي ودعماً لوزارة الصحة من أجل تقديم الرعاية الصحية اللازمة لمصابي الفيروس.
شركات-الموبايلات

تعديل مواعيد عمل فروع شركات المحمول بسبب الحظر

وكان مجلس الوزراء قد أصدر عددا من القرارات في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، وشملت القرارات حظر انتقال المواطنين على جميع الطرق بكافة أنحاء الجمهورية من الساعة السابعة مساءً حتى السادسة صباحاً، وذلك بدءا من الأربعاء 25 مارس ولمدة أسبوعين. وأعلنت الشركة المصرية للاتصالات أمس الثلاثاء، عن تعديل مواعيد العمل بفروع الشركة على مستوى الجمهورية اعتبارًا من الغد الأربعاء 25 مارس 2020 وحتى انتهاء فترة الحظر، بحيث يبدأ العمل في الثامنة والنصف صباحًا وحتى الرابعة عصرًا.
شركات-الموبايلات

بسبب كورونا.. ماذا قدمت شركات المحمول لعملائها بمصر؟

شركات المحمول في السوق المصري اجتمعوا مع وزير الاتصالات الدكتور عمرو طلعت منذ أيام للوقوف على الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وكذلك بحث وسائل المساعدة والمزايا المجانية التي ستقدمها الشركات للعملاء، وأعلنت الوزارة حينها تقديم 200 مليون جنيه دعما لتمويل باقات إنترنت أرضي مجانية للعملاء، بالفعل استقبل جميع المشتركين باقات مجانية وصلت إلى 50 جيجا على مدار شهر، فيما أعلنت الشركة المصرية للاتصالات المستحوذ الأكبر على مشتركي الإنترنت الأرضي والهاتف الثابت فترة سماح لسداد فاتورة شهر يناير دون أي غرامات إضافية على العملاء.
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