رئيس اتصالات مصر: نعمل بأقصى طاقتنا لاستيعاب زيادة الطلب على الخدمات

تحرير:أحمد البرماوي ١٤ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٥:٢٩ م

المهندس حازم متولي

قال المهندس حازم متولي الرئيس التنفيذي لشركة اتصالات مصر، أن الشركة تعمل بكامل طاقتها لتلبية الطلب المتزايد على الشبكة في الفترة الأخيرة سواء كانت مكالمات أو خدمات الموبايل داتا أو ال DSL موضحًا أن خريطة استخدام خدمات الاتصالات في الأسابيع الأخيرة تغيرت بشكل كبير، مما أدى إلى قيام شركات الاتصالات بتعديلات طارئة على الشبكة لاستيعاب الحجم المتزايد على خدمات نقل البيانات في المنازل خاصة أثناء فترة حظر التجوال الليلي، جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج الحكاية.

وأشار متولي إلى الاجتماع الذي عقده الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع شركات المحمول الأربعة منذ بداية الأزمة، حيث ركز الوزير على أهمية استيعاب كافة المستجدات وإدارة الأزمة بشكل احترافي، والتأكيد على ضرورة استمرار الخدمة بالشكل الأفضل مهما تزايد الطلب من المستخدمين.وأضاف المهندس