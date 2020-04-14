رئيس اتصالات مصر: نعمل بأقصى طاقتنا لاستيعاب زيادة الطلب على الخدمات
تحرير:أحمد البرماوي١٤ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٥:٢٩ م
المهندس حازم متولي
قال المهندس حازم متولي الرئيس التنفيذي لشركة اتصالات مصر، أن الشركة تعمل بكامل طاقتها لتلبية الطلب المتزايد على الشبكة في الفترة الأخيرة سواء كانت مكالمات أو خدمات الموبايل داتا أو ال DSL موضحًا أن خريطة استخدام خدمات الاتصالات في الأسابيع الأخيرة تغيرت بشكل كبير، مما أدى إلى قيام شركات الاتصالات بتعديلات طارئة على الشبكة لاستيعاب الحجم المتزايد على خدمات نقل البيانات في المنازل خاصة أثناء فترة حظر التجوال الليلي، جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج الحكاية.
وأشار متولي إلى الاجتماع الذي عقده الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع شركات المحمول الأربعة منذ بداية الأزمة، حيث ركز الوزير على أهمية استيعاب كافة المستجدات وإدارة الأزمة بشكل احترافي، والتأكيد على ضرورة استمرار الخدمة بالشكل الأفضل مهما تزايد الطلب من المستخدمين.وأضاف المهندس
وأشار متولي إلى الاجتماع الذي عقده الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع شركات المحمول الأربعة منذ بداية الأزمة، حيث ركز الوزير على أهمية استيعاب كافة المستجدات وإدارة الأزمة بشكل احترافي، والتأكيد على ضرورة استمرار الخدمة بالشكل الأفضل مهما تزايد الطلب من المستخدمين.
وأضاف المهندس حازم متولي، أن فريق عمل اتصالات مصر تمكن من إقامة محطة تقوية كاملة بجانب فندق العزل الصحي بمرسى علم، لتسهيل التواصل بين المصريين الذين كانوا عالقين خارج البلاد وتمت إعادتهم واستضافتهم بالحجر الصحي وبين أسرهم بمختلف محافظات الجمهورية، بجانب تمكين الطلاب المتواجدين بفندق العزل من استكمال دراستهم إلكترونياً، مشيرًا إلى أنه تم اقامة المحطة في وقت قياسي لم يتجاوز 72 ساعة لتلبية احتياجات المتواجدين بالحجر الصحي وذلك بفضل فريق عمل محترف، بالإضافة للتسهيلات التي تمت من قبل الجهات الحكومية المختلفة.
وأشاد متولي بتعاون جميع الجهات المسئولة لتسهيل كل الإجراءات في زمن قياسي وأختص بالشكر اللواء عمر حنفي -محافظ البحر الأحمر، ورئيس مدينة مرسي علم، والقوات المسلحة، وحرس الحدود في المنطقة مؤكداً أن كافة أجهزة الدولة تعمل خلال الأزمة الحالية بشكل متناغم جدًا، لذلك تعمل الشركات بأقصى طاقة ممكنة، لافتًا إلى أن فريق عمل اتصالات مصر بالرغم من أن العمل يتم بشكل كبير من المنزل إلا أن الاجتماعات مستمرة بشكل دائم وفي توقيتات مختلفة لاستيعاب التحول في حجم الطلب على خدمات الاتصالات.