4 دقائق مصورة ترصد جهود الشرطة لضبط محتكري السلع

١٤ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٥:٣٠ م

مستلزمات طبية

تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع، واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لمكافحة جرائم الغش التجاري، والتصدي لمحتكري السلع الغذائية والمستلزمات الطبية.

وجاءت أبرز النتائج ضبط مصنع غير مرخص لإنتاج المستلزمات الطبية في أسيوط، بإجمالي مضبوطات 4 آلاف كمامة، وفي الإسكندرية جرى ضبط 1500 قفاز و1490 عبوة كحول داخل مخزن، عمد مالكه إلى حجبها عن الأسواق لبيعها بازيد من السعر الرسمي لتحقيق أرباح طائلة بطريقة غير مشروعة. وفي المنوفية تم ضبط مدير مخزن منظفات بحوزته