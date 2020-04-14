تجهيز 2000 غرفة لاستقبال مصابي كورونا في الإسكندرية

تحرير:محمد مجلي ١٤ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٥:٥٢ م

أعلن الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية عن الانتهاء من كافة التجهيزات اللازمة لرفع كفاءة المدن الجامعية البالغ عددها 5 مدن، بواقع 3 للبنين واثنين للبنات تابعة لجامعة الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، وذلك لاستقبال الحالات التي تحمل الاصابة بفيروس كورونا المستجد، بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وتحت الإشراف الطبي الكامل من وزارة الصحة والسكان، في إطار توجيهات السيد رئيس الجمهورية برفع كفاءة المدن الجامعية، واستخدامها في العزل الصحي للحالات المصابة بكورونا.

وأوضح الكردي، أن الجامعة انتهت من تجهيز 9 مبان خاصة بالمدن الطلابية بإجمالي 1964 غرفة مجهزة لاستقبال الحالات التي لم يظهر عليها أعراض الإصابة بفيروس "كورونا"، والحالات التي لا تحتاج لأسرة الرعاية المركزة، وتحتاج للعزل فقط، بهدف عدم الضغط على المستشفيات المختلفة، لافتا أنه سيكون هناك فرق طبية بها لمتابعة