توزيع 2500 كرتونة تموينية على العمالة غير المنتظمة

تحرير:هالة صقر ١٤ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٦:٠٢ م

خالد عبد العال

قال اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، اليوم الثلاثاء، أن إحدى جمعيات المجتمع المدني قامت اليوم الثلاثاء، بتوزيع 2500 كرتونة تموينية تحوى السلع الأساسية على الأسر الأكثر احتياجًا بمنطقة الاسمرات وأسر العمالة غير المنتظمة التى تضررت من أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد. وأضاف محافظ القاهرة أن الكراتين التى تم توزيعها اليوم تمثل الدفعة الأولى من 8 آلاف كرتونة ستقدمها جمعية رسالة لتوزيعها في مناطق أهالينا والمحروسة بالسلام وروضة السيدة لتوفير المواد الغذائية الأساسية لسكان تلك المناطق قبل حلول شهر رمضان المعظم.

وأشاد محافظ القاهرة بدور مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية لتعاونها مع أجهزة الدولة التنفيذية في توفير حياة كريمة للمواطنين في ظل هذه الظروف. وأكد المحافظ، أن العاصمة ترعى كل المبادرات التى تهدف إلى توفير احتياجات المواطنين غير القادرين، لافتا إلى أن الفترة القادمة ستشهد توفير الدعم لعدد كبير