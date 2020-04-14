رياضة

دي ليخت يتحدث عن شعور لا يوصف عندما رأى رونالدو

تحرير:أحمد سعيد ١٤ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٦:٠٩ م
دي ليخت
دي ليخت
كشف الدولي الهولندي ماتياس دي ليخت، مدافع يوفنتوس، عن اللحظات الأولى له في تدريبات السيدة العجوز، وقال دي ليخت، في تصريحات أبرزتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية: "عندما دخلت مركز تدريب يوفنتوس للمرة الأولى مع الفريق، شعرت بأنني مثل طفل في متجر للحلوى، بعدما رأيت كريستيانو وبوفون وكيلليني". وواصل: "لم أختر الانتقال إلى يوفنتوس بسبب كريستيانو. هذا ليس سبب مجيئي إلى إيطاليا وتورينو. كان لدي الكثير من الوقت للاختيار بين الأندية، واليوفي كان الخيار الأفضل".
وتابع: "أخبروني في يوفنتوس أنهم يريدون شرائي، بسبب قدرتي على اللعب تحت الضغط، وهم يثقون في كل شيء فعلته مع أياكس. أنا سعيد بالعيش في تورينو". وأضاف: "في الصيف الماضي وصلت في وقت متأخر عن باقي اللاعبين، بسبب بعض المشكلات بين أياكس ويوفنتوس حول الأموال، حيث أنني جئت عقب أسبوعين من بدء المعسكر، وبدون
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ميلان - نابولي

أكثر من سيناريو.. هل تستأنف الكرة الإيطالية نشاطها؟

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هل يعود كريستيانو رونالدو إلى ريال مدريد؟

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كريستيانو رونالدو

طرد أجبر رونالدو على منح لاعبي يوفنتوس أجهزة كمبيوتر

كشف فويتشيك تشيزني حارس مرمى فريق يوفنتوس الإيطالي، أسباب منح زميله البرتغالي كريستيانو رونالدو، زملائه في الفريق أجهزة كمبيوتر، جاء ذلك في حوار مع قناة "فووت تراك" البولندية، قائلًا: "أليجري المدير الفني السابق للفريق وضع قاعدة، تقضي بإجبار اللاعب الذي يحصل على بطاقة حمراء على منح شيء لزملائه في الفريق". وحصل رونالدو على بطاقة حمراء خلال مباراة يوفنتوس أمام فالنسيا الإسباني، التي جمعتهما ضمن مواجهات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا، في الموسم الماضي.
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أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي، عن توصله لاتفاق مع المدرب ماوريسيو ساري، ولاعبي الفريق الأول حول تخفيض رواتبهم عن الفترة المتبقية من الموسم الحالي المتوقف، بسبب تفشي فيروس كورونا، الذي تسبب في إيقاف النشاط الرياضي على مستوى العالم. وقال النادي الإيطالي، في بيان نشره مساء اليوم السبت، عبر موقعه الرسمي على الإنترنت أنه توصل لاتفاق بتخفيض الرواتب خلال أشهر مارس وأبريل ومايو ويونيو من العام الحالي، واتفق مع المدرب واللاعبين على مبالغ تعويضهم عن رواتب تلك الفترة.
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