دي ليخت يتحدث عن شعور لا يوصف عندما رأى رونالدو

تحرير:أحمد سعيد ١٤ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٦:٠٩ م

دي ليخت

كشف الدولي الهولندي ماتياس دي ليخت، مدافع يوفنتوس، عن اللحظات الأولى له في تدريبات السيدة العجوز، وقال دي ليخت، في تصريحات أبرزتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية: "عندما دخلت مركز تدريب يوفنتوس للمرة الأولى مع الفريق، شعرت بأنني مثل طفل في متجر للحلوى، بعدما رأيت كريستيانو وبوفون وكيلليني". وواصل: "لم أختر الانتقال إلى يوفنتوس بسبب كريستيانو. هذا ليس سبب مجيئي إلى إيطاليا وتورينو. كان لدي الكثير من الوقت للاختيار بين الأندية، واليوفي كان الخيار الأفضل".

وتابع: "أخبروني في يوفنتوس أنهم يريدون شرائي، بسبب قدرتي على اللعب تحت الضغط، وهم يثقون في كل شيء فعلته مع أياكس. أنا سعيد بالعيش في تورينو". وأضاف: "في الصيف الماضي وصلت في وقت متأخر عن باقي اللاعبين، بسبب بعض المشكلات بين أياكس ويوفنتوس حول الأموال، حيث أنني جئت عقب أسبوعين من بدء المعسكر، وبدون

وتابع: "أخبروني في يوفنتوس أنهم يريدون شرائي، بسبب قدرتي على اللعب تحت الضغط، وهم يثقون في كل شيء فعلته مع أياكس. أنا سعيد بالعيش في تورينو".



وأضاف: "في الصيف الماضي وصلت في وقت متأخر عن باقي اللاعبين، بسبب بعض المشكلات بين أياكس ويوفنتوس حول الأموال، حيث أنني جئت عقب أسبوعين من بدء المعسكر، وبدون تدريب لعبت ضد توتنهام في جولة آسيا، وبعد 20 دقيقة كنت أعاني من أجل التنفس".



وأكمل: "كثرة لمسات اليد؟ عندما كنت في غرفة الملابس عقب مباراة تورينو، تحدث معي الأصدقاء أن هذا أمر لا يصدق، وكأن يوجد مغناطيس في يدي".



وأتم: "عندما أرتكب خطأ، لا أغضب إذا قال أحدهم شيئًا ما على ذلك. أنا أحب المزاح".