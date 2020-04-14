الأمن يترجم توجيهات القيادة السياسية بإزالة التعديات

١٤ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٦:١٢ م

إزالة تعديات

سريعا، ترجمت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية توجيهات القيادة السياسية بعدم التهاون والتصدي بحسم لحالات الاستيلاء والتعدي والبناء على أراضي أملاك الدولة والعمل على سرعة استردادها تعزيزاً لمبدأ سيادة القانون، وواصلت أجهزة الوزارة بمعاونة الأجهزة الإدارية بمختلف المحافظات تفعيل ضوابط تنفيذ قرارات الإزالة على كافة التعديات الواقعة على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة ومنافع الري والصرف ومجرى نهر النيل والتصدي لمحاولات البعض لاستغلال فترات حظر تحرك المواطنين لإرتكاب تلك المخالفات.

أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها تأمين تنفيذ قرار إزالة عقار مخالف بدائرة قسم شرطة السلام أول، وإزالة عقارين مخالفين بدائرة قسم شرطة عين شمس، وإزالة 40 قرار تعدي على أراضى زراعية وأراضى أملاك الدولة بأسيوط. شاركت قوات الشرطة في تأمين تنفيذ قرارات إزالة تعديات متنوعة