جريمة

الأمن يترجم توجيهات القيادة السياسية بإزالة التعديات

١٤ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٦:١٢ م
إزالة تعديات
إزالة تعديات
سريعا، ترجمت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية توجيهات القيادة السياسية بعدم التهاون والتصدي بحسم لحالات الاستيلاء والتعدي والبناء على أراضي أملاك الدولة والعمل على سرعة استردادها تعزيزاً لمبدأ سيادة القانون، وواصلت أجهزة الوزارة بمعاونة الأجهزة الإدارية بمختلف المحافظات تفعيل ضوابط تنفيذ قرارات الإزالة على كافة التعديات الواقعة على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة ومنافع الري والصرف ومجرى نهر النيل والتصدي لمحاولات البعض لاستغلال فترات حظر تحرك المواطنين لإرتكاب تلك المخالفات.
أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها تأمين تنفيذ قرار إزالة عقار مخالف بدائرة قسم شرطة السلام أول، وإزالة عقارين مخالفين بدائرة قسم شرطة عين شمس، وإزالة 40 قرار تعدي على أراضى زراعية وأراضى أملاك الدولة بأسيوط. شاركت قوات الشرطة في تأمين تنفيذ قرارات إزالة تعديات متنوعة
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القضاء-على-خلية إرهابية-في-الظهير الصحراوي (1)

مقتل جميع عناصر «خلية الأميرية» واستشهاد ضابط بالأمن الوطني

استشهد ضابط بقطاع الأمن الوطني بعد تبادل لإطلاق النار بين قوات مكافحة الإرهاب بوزارة الداخلية وعناصر خلية إرهابية بمنطقة الأميرية في القاهرة، مساء الثلاثاء، وتمكنت القوات من السيطرة على الموقف، إذ لقي عناصر الخلية مصرعهم جميعا، في الوقت الذي توقف إطلاق الرصاص، وسيطرت الشرطة على الأوضاع، وذلك حسب مصادر أمنية مسؤولة. وفي وقت سابق ناشدت وزارة الداخلية أهالي منطقة الأميرية توخي الحذر وعدم الاقتراب من النوافذ والأبواب نهائيًا، مشددة ضرورة الاحتماء بالمنازل.
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تبادل إطلاق نار بين الأمن و«خلية الأميرية»

قال مصدر أمني مسؤول، إن تبادلا لإطلاق النار وقع بين قوات مكافحة الإرهاب بوزارة الداخلية ومجموعة من الإرهابيين بمنطقة الأمييرية بمحافظة القاهرة، مساء الثلاثاء، بدورها نشادة وزارة الداخلية أهالي منطقة الأميرية توخي الحذر وعدم الاقتراب من النوافذ والأبواب نهائيًا، مشددة ضرورة الاحتماء بالمنازل، وشهدت المنطقة انتشارا أمنيا مكثفا من قوات الشرطة وسط تواجد قيادات ميدانية من ضباط الأمن الوطني وقطاع الأمن العام تنسيقا مع إدارة البحث الجنائي بميدرية أمن القاهرة؛ للسيطرة على الموقف.
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الضربة الثانية.. إحباط صفقة مخدرات بـ4 ملايين جنيه

لم تمر سوى ساعات على ضربة موجعة تلقاها مروجي المواد المخدرة بإحباط تهريب 5 أطنان من مخدر الحشيش بقيمة 200 مليون جنيه، عبر ميناء شرق التفريعة بمحافظة بورسعيد، حتى وجهت أجهزة وزارة الداخلية ضربة أمنية ناجحة جديدة في مكافحة تهريب المخدرات بضبط عناصر تشكيل عصابي حال قيامهم بمحاولة تهريب كميات من المواد المخدرة مخفاة داخل مخابئ سرية بثلاث سيارات بشرق التفريعة ببورسعيد أيضا؛ استمراراً لجهود أجهزة الوزارة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الاتجار في المخدرات.
مدينة الثلج في «مول مصر»-13

ضبط 162 مخالفة غلق المحال والمطاعم والمراكز التجارية

جهود أمنية متواصلة يقدمها رجال الشرطة بوزارة الداخلية من خلال حملات مكبرة بكل مديريات الأمن في إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين، وتنفيذًا للإجراءات التي تتخذها أجهزة الدولة؛ للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد، من بينها تنظيم مواعيد فتح وغلق «المطاعم والمقاهي والكافيتريات والمراكز التجارية، والأندية الرياضية، والشعبية، ومراكز الشباب»، وتوجيه الحملات بالتنسيق مع الجهات المعنية للتصدي لممارسات إخفاء السلع الغذائية والمستزمات الطبية، والتلاعب في أسعارها، ومواجهة مختلف أشكال الغش التجاري.
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ازاله-تعديات-الاراضى

يد تطبق الحظر وأخرى تتصدى للتعديات على أملاك الدولة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية بمعاونة الأجهزة الإدارية بمختلف المحافظات تفعيل ضوابط تنفيذ قرارات الإزالة على كافة التعديات الواقعة على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة ومنافع الرى والصرف ومجرى نهر النيل، والتصدى لمحاولات البعض لاستغلال فترات حظر تحرك المواطنين لارتكاب تلك المخالفات، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بعدم التهاون والتصدى بحسم لحالات الاستيلاء والتعدى والبناء على أراضى أملاك الدولة، والعمل على سرعة استردادها تعزيزاً لمبدأ سيادة القانون.
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التموين: ضبط 23 ألف قطعة مستلزمات طبية مجهولة المصدر

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة حملاتها التموينية المكبرة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام؛ لضبط جرائم الغش التجاري، وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع، واتساقاً مع جهود أجهزة الدولة للتصدى لتداعيات انتشار فيروس "كورونا".
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سيدة بدرجة قاتل.. خططت لقتل مخدومتها المُسنة لسرقتها

كعادتها كل يوم، حرصت «وفاء» -اسم مستعار- على زيارة جارتها المسنة للاطمئنان عليها، لكن ثمة شئ غريب أخبرتها عنه العجوز بحضور شخصين ادعيا أنهما عاملان بشركة الغاز الطبيعى وقاما بالكشف على عداد الغاز، وعقب ذلك أخبراها بعودتهما لاحقاً عقب قيامهما بإجراء مكالمة هاتفيه مع إدارة الشركة محل عملهما، فما كان من الجارة إلا التنبيه على المُسنة بعدم التعامل مع أى شخص دون التحقق من هويته وانصرفت. وفى وقتٍ لاحق اتصلت بها وتبين غلق هاتفها المحول فتوجهت للشقة سكنها إلا أنها وجدت باب الشقة مفتوحاً، واكتشفت مقتلها.
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مباحث المصنفات تفك شفرة صاحب محل إلكترونيات بعين شمس

صاحب محل إلكترونيات في منطقة عين شمس، ظن أن الظروف التي تمر بها البلاد وتضافر الجهود للحد من خطر انتشار فيروس "كورونا" المستجد وانشغال قوات الشرطة بتطبيق قرار المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بحظر تحرك المواطنين من السابعة مساء وحتى السادسة صباحا، وغلق المحلات التجارية أيضا، يمنحه الفرصة لممارسة نشاطه غير المشروع في ترويج أجهزة ريسيفر لفك شفرة القنوات الفضائية المشفرة، وتحقيق أرباح طائلة بطريقة غير مشروعة لكن مباحث المصنفات كانت له بالمرصاد.
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