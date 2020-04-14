فرض عزل منزلي على 3 عمارات سكنية بالفيوم بسبب كورونا

تحرير:هالة صقر ١٤ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٦:١٥ م

كورونا

فرضت مديرية الصحة والأجهزة الأمنية في الفيوم،, اليوم الثلاثاء حظرا منزليا على 3 عمارات سكنية في حي النويري بمدينة الفيوم، لمدة 14 يوما على 3 وذلك بعد ظهور حالات مصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19. وقامت مديرية الصحة بمحافظة الفيوم، بالتنسيق مع مديرية الأمن، بإغلاق محيط العمارات الثلاث في حي النويري، كما قامت الوحدة المحلية بالتنسيق مع الحماية المدنية بتطهير وتعقيم الشوارع والميادين العامة، في إطار الإجراءات الوقائية والإحترازية لمواجهة الفيروس.

وأكد الدكتور أحمد الانصاري، محافظ الفيوم، على رؤساء الوحده المحلية بمدينة الفيوم بضرورة التنسيق مع مديرية الصحة والطب الوقائي تشديد العزل المنزلى على المساكن التي ظهرت بها حالات إيجابية، وتطهير وتعقيم محيط المساكن مع استمرار أعمال التطهير والتعقيم لجميع المؤسسات والمصالح الحكومية. وكانت وزارة الصحة