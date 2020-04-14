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قناة السويس ترسل وجبات لأطباء مستشفى أبو خليفة بالإسماعيلية

تحرير:محمد مصباح ١٤ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٦:١٦ م
جانب من القافلة
جانب من القافلة
أرسلت هيئة قناة السويس مساء اليوم الثلاثاء، قافلة وجبات ساخنة إلى مستشفى أبو خليفة للعزل بمحافظة الإسماعيلية وذلك تحت رعاية الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس كتدعيم للجيش الأبيض من أطباء وتمريض، بالإضافة إلى رسالة دعم لكل العاملين في المستشفى وشملت القافلة مايقرب من 200 وجبة تم تجهيزها في أحد النوادي الخاصة بالهيئة.
وأعلن "ربيع" عن تدعيم القري المعزولة وإرسال مواد غذائية إلى المتضررين من الفيروس بالقرى المختلفة وقد تم إرسال عدة قوافل لى كلا من قرية أبوربيع وقرية اللبن وعدد من المباني التي تم عزلها بالمحافظة، بالإضافة إلى تعقيم تلك المناطق.وتقع مستشفى أبوخليفة على طريق الإسماعيلية بورسعيد وتم تخصيصها للحجر الصحي
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الدكتورة-هالة-زايد وزير-الصحة (1)

زايد: الكشف السريع على الفرق الطبية قبل مغادرة العزل

عقدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، اجتماعها الدوري اليوم الثلاثاء، مع الأطقم الطبية والإدارية عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" في 4 مستشفيات للعزل، وهم: " أبو خليفة، العجمي، 15 مايو ومستشفى العجوزة"، وذلك للاطمئنان على توفير كافة الاحتياجات ومتابعة تطبيق بروتوكولات العلاج المحدثة ومعايير مكافحة العدوى. ووجهت الوزيرة بإجراء تحاليل الكاشف السريع لكافة الفرق الطبية قبل مغادرة مستشفيات العزل، كما سيتم إخضاعهم للتحاليل أيضًا قبل العودة لاستكمال العمل مرة أخرى في المستشفيات.
وزير-التعليم-العالي-خالد-عبد-الغفار

وزير التعليم العالي: 7 أبحاث في مرحلة التجارب السريرية لمواجهة كورونا

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الثلاثاء، أن المركز القومي للبحوث يعمل على مواجهة الفيروس عبر عدة تحركات، تتمثل في ترصد الفيروس فى الحياة البرية، وعمل مسح للعقاقير المكتشفة، وتطوير أطقم التشخيص، وتسلسل الحمض النووي، فضلا عن اختبار دور بعض اللقاحات في التحكم فى الفيروس. وكشف الوزير، خلال اجتماع اللجنة العليا لإدارة الأزمة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن لجنة أخلاقيات البحث العلمي بجامعة عين شمس وافقت على 7 أبحاث فى مرحلة التجارب السريرية.
الدكتورة-هالة-زايد وزير-الصحة (1)

الصحة: تسجيل 160 حالة إيجابية جديدة بكورونا.. و14 وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، عن خروج 26 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل، جميعهم مصريين، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 514 حالة حتى اليوم. وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا ارتفع ليصبح 683 حالة، من ضمنهم الـ 514 متعافيًا.
دار-الافتاء-المصرية

دار الإفتاء: الصيام يقوي المناعة في مواجهة كورونا

أعلنت دار الإفتاء المصرية، اليوم الثلاثاء، أنها اجتمعت مع لجنة طبية وأجمعت أن فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 لا يؤثر على الصوم، مؤكدة في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن اللجنة أكدت على أن الصوم يقوي المناعة في مواجهة هذا الفيروس. وقالت دار الإفتاء، إنه من كان صحيحًا، ولم يصبه فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، واستوفى شروط الصيام، ولم يكن لديه عذر يمنعه من الصوم، وجب عليه صوم رمضان، بل هو أولى؛ لأن الصوم يقوي المناعة.
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السفينة MSC GULSUN تعبر القناة في أول رحلة لها عبر قناة السويس 9أغسطس 2019

قناة السويس تواجه كورونا.. معايشة مع مرشدي السفن

أقبل القبطان خالد إلى منطقة المارينا الخاصة بهيئة قناة السويس لكي يبدء عمله بالصعود على إحدى اللنشات الموجودة على مرسى المارينا، وبدأ في تجهيز نفسه بأخذ الاحتياطات الطبية اللازمة ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، خاصة أن السفن المارة في قناة السويس أغلبها قادمة من قارتي أوروبا وآسيا، وهما أكثر القارات تعرضا لتقشي الفيروس، وعلى نفس الحال جاء عدد من مرشدين هيئة قناة السويس إلى منطقة المارينا، وتم الكشف الطبي عليهم وقياس الحرارة قبل صعودهم على اللانشات المخصصة لنقلهم إلى السفن المارة بالمجرى الملاحي لقناة السويس.
إيطالية

إيطالية تودع مستشفى بالإسماعيلية بعد شفائها من «كورونا»

ودعت الإيطالية "موليزيا" مستشفى الحجر الصحي بأبو خليفة بمحافظة الإسماعيلية اليوم الإثنين، بالتقاطها صورا تذكارية بعد تعافيها من إصابتها بفيروس كورونا المستجد. والتقطت السيدة الإيطالية صورا تذكارية مع بعض النزلاء وطاقم التمريض والاطباء معبرة عن شكرها وامتنانها لجميع القائمين علي المستشفي مودعة إياهم بـ"وردة حمراء".
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قناة السويس تتبرع بـ5 ملايين جنيه لـ«تحيا مصر»

في إطار المسئولية المجتمعية لهيئة قناة السويس، والمشاركة الفعالة في جهود الدولة لمكافحة فيروس كورونا المستجد، وجه الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة، بدعم صندوق "تحيا مصر" حساب "مواجهة الكوارث والأزمات" بمبلغ 5 ملايين جنيه، وتخصيص 5 ملايين أخرى لدعم الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) بمحافظة بورسعيد، مشددا على أهمية تضافر كافة الجهود على مستوى المؤسسات والأفراد لمساندة جهود الدولة في مكافحة الفيروس.
فيروس كورونا

قناة السويس توزع منتجات غذائية على المعزولين في «أبو ربيع»

سادت حالة من الهدوء في شوارع قرية أبو ربيع التابعة لمنطقة السبع آبار بمحافظة الاسماعيلية في ثاني أيام الحظر الذي أصدرته وزارة الصحة، أمس الجمعة، بعد إصابة زوجين من القرية، وتم عزل ما يقرب من 200 شخص يمثلون نحو 50 منزلًا داخل القرية من المخالطين للحالتين عن طريق غلق الكوبري الرئيسي المؤدي إليها وأحد الطرق الخلفية، ونشرت قوات الشرطة أفرادها لمنع دخول أو خروج أي شخص.
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