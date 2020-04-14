قناة السويس ترسل وجبات لأطباء مستشفى أبو خليفة بالإسماعيلية

تحرير:محمد مصباح ١٤ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٦:١٦ م

جانب من القافلة

أرسلت هيئة قناة السويس مساء اليوم الثلاثاء، قافلة وجبات ساخنة إلى مستشفى أبو خليفة للعزل بمحافظة الإسماعيلية وذلك تحت رعاية الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس كتدعيم للجيش الأبيض من أطباء وتمريض، بالإضافة إلى رسالة دعم لكل العاملين في المستشفى وشملت القافلة مايقرب من 200 وجبة تم تجهيزها في أحد النوادي الخاصة بالهيئة.

وأعلن "ربيع" عن تدعيم القري المعزولة وإرسال مواد غذائية إلى المتضررين من الفيروس بالقرى المختلفة وقد تم إرسال عدة قوافل لى كلا من قرية أبوربيع وقرية اللبن وعدد من المباني التي تم عزلها بالمحافظة، بالإضافة إلى تعقيم تلك المناطق.وتقع مستشفى أبوخليفة على طريق الإسماعيلية بورسعيد وتم تخصيصها للحجر الصحي

وأعلن "ربيع" عن تدعيم القري المعزولة وإرسال مواد غذائية إلى المتضررين من الفيروس بالقرى المختلفة وقد تم إرسال عدة قوافل لى كلا من قرية أبوربيع وقرية اللبن وعدد من المباني التي تم عزلها بالمحافظة، بالإضافة إلى تعقيم تلك المناطق.



وتقع مستشفى أبوخليفة على طريق الإسماعيلية بورسعيد وتم تخصيصها للحجر الصحي الخاص بمرضى فيروس كورونا المستجد، كما أنه تم إضافة عدد كبير من الغرف وتم بنائها العام الماضي وهي أجدد المستشفيات في منطقة القناة.



