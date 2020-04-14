بعد إصابة عاملين بكورونا.. غلق مصنع «ليسيكو مصر»

تحرير:محمد مجلي ١٤ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٦:١٩ م

أصدر مجلس إدارة شركة ليسيكو - مصر، غلق مصنع شركة ليسيكو للصناعات الخزفية الكائن بمدينة برج العرب الجديدة، في غرب محافظة الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، وذلك لمدة 14 يوميا، بعد تقرير وزارة الصحة والسكان ومديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية بضرورة غلق الشركة، نظرا لثبوت إصابة اثنين بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، حيث أصيبا كلا الإثنين بإعياء شديد وارتفاع في درجات الحرارة، وبناء عليه تم إحالتهما إلى مستشفى الحميات لإجراء التحاليل اللازمة، وثبت إصابتهما بفيروس كورونا.

وذكرت شركة ليسيكو – خلال بيان رسمي اليوم– أنه تقرر غلق المصنع اعتبارا من اليوم على أن يعود استئناف العمل داخل المصنع نهاية الشهر الجاري، أي بعد أسبوعين على أن تشمل خلال تلك الفترة القيام بأعمال تطهير وتعقيم من الفيروس خلال الفترة المقبلة.وأوضح بيان الشركة، أنه تقرر دخول الموظفين في مرحلة من الحجر الصحي