حريق محدود بمخلفات بلاستيكية بجوار المتحف المصري

١٤ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٦:٢٩ م

المتحف المصري

نجحت قوات الحماية المدنية التابعة للإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، في السسيطرة على حريق محدود اندلع في كمية مخلفات بجوار المتحف المصري بوسط العاصمة، دون وقوع إصابات، وذلك بعد تلقي مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية إشارة من مشرف غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة يفيد تصاعد أدخنة كثيفة بمحيط المتحف المصري وجراج التحرير بوسط القاهرة، فجرى الدفع بسيارتي إطفاء وعود رجال الدفاع المدني إلى سرعة الانتقال والسيطرة على الموقف.

في غضون دقائق، حاصر رجال الإطفاء مصدر النيران، ومنعوا خطر امتداده إلى جراج التحرير ومبنى المتحف المصري، وأخمدوا الحريق دون خسائر في الأرواح، وتبين بالفحص المبدئي نشوب الحريق في مخلفات بلاستيكية، وانتدبت لجنة من المعمل الجنائي للمعاينة. وفى إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية بأحد محاورها إلى تفعيل

في غضون دقائق، حاصر رجال الإطفاء مصدر النيران، ومنعوا خطر امتداده إلى جراج التحرير ومبنى المتحف المصري، وأخمدوا الحريق دون خسائر في الأرواح، وتبين بالفحص المبدئي نشوب الحريق في مخلفات بلاستيكية، وانتدبت لجنة من المعمل الجنائي للمعاينة.



وفى إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية بأحد محاورها إلى تفعيل كافة التدابير اللازمة للتعامل والإستجابة الفورية مع البلاغات والمواقف والحوادث الطارئة، وفور تلقى قسم شرطة شبين الكوم بمديرية أمن المنوفية بلاغ باهيار جزئى بأحد المنازل الكائنة دائرة القسم وإحتجاز عدد من قاطنيه بالداخل.



انتقلت على الفور وحدات الإنقاذ بإدارة الحماية المدنية بالمديرية، وتمكنت من إنقاذ وإنزال 3 أسر بإجمالي 13 فردا من قاطنى العقار دون وقوع إصابات.



