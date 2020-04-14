دار الإفتاء: الصيام يقوي المناعة في مواجهة كورونا

تحرير:هالة صقر ١٤ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٦:٤٠ م

دار الإفتاء

أعلنت دار الإفتاء المصرية، اليوم الثلاثاء، أنها اجتمعت مع لجنة طبية وأجمعت أن فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 لا يؤثر على الصوم، مؤكدة في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن اللجنة أكدت على أن الصوم يقوي المناعة في مواجهة هذا الفيروس. وقالت دار الإفتاء، إنه من كان صحيحًا، ولم يصبه فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، واستوفى شروط الصيام، ولم يكن لديه عذر يمنعه من الصوم، وجب عليه صوم رمضان، بل هو أولى؛ لأن الصوم يقوي المناعة.

وأضافت الإفتاء، أنه فيما يخص المصابين بالفيروس، فإننا في هذه الحالة نسأل الأطباء، فإذا رأوا أن الصوم يضره، فإنه يجب عليه أن ينصاع لأمر الطبيب، وهو أمر واجب حتى يحافظ على نفسه؛ لأن حفظ النفس في هذه الحالة مقدم على الصيام. وتابعت: "الأطباء وطاقم التمريض الذين يواجهون فيروس كورونا، يجوز لهم الفطر إذا