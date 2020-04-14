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دار الإفتاء: الصيام يقوي المناعة في مواجهة كورونا

تحرير:هالة صقر ١٤ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٦:٤٠ م
دار الإفتاء
دار الإفتاء
أعلنت دار الإفتاء المصرية، اليوم الثلاثاء، أنها اجتمعت مع لجنة طبية وأجمعت أن فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 لا يؤثر على الصوم، مؤكدة في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن اللجنة أكدت على أن الصوم يقوي المناعة في مواجهة هذا الفيروس. وقالت دار الإفتاء، إنه من كان صحيحًا، ولم يصبه فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، واستوفى شروط الصيام، ولم يكن لديه عذر يمنعه من الصوم، وجب عليه صوم رمضان، بل هو أولى؛ لأن الصوم يقوي المناعة.
وأضافت الإفتاء، أنه فيما يخص المصابين بالفيروس، فإننا في هذه الحالة نسأل الأطباء، فإذا رأوا أن الصوم يضره، فإنه يجب عليه أن ينصاع لأمر الطبيب، وهو أمر واجب حتى يحافظ على نفسه؛ لأن حفظ النفس في هذه الحالة مقدم على الصيام. وتابعت: "الأطباء وطاقم التمريض الذين يواجهون فيروس كورونا، يجوز لهم الفطر إذا
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الدكتورة-هالة-زايد وزير-الصحة (1)

زايد: الكشف السريع على الفرق الطبية قبل مغادرة العزل

عقدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، اجتماعها الدوري اليوم الثلاثاء، مع الأطقم الطبية والإدارية عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" في 4 مستشفيات للعزل، وهم: " أبو خليفة، العجمي، 15 مايو ومستشفى العجوزة"، وذلك للاطمئنان على توفير كافة الاحتياجات ومتابعة تطبيق بروتوكولات العلاج المحدثة ومعايير مكافحة العدوى. ووجهت الوزيرة بإجراء تحاليل الكاشف السريع لكافة الفرق الطبية قبل مغادرة مستشفيات العزل، كما سيتم إخضاعهم للتحاليل أيضًا قبل العودة لاستكمال العمل مرة أخرى في المستشفيات.
وزير-التعليم-العالي-خالد-عبد-الغفار

وزير التعليم العالي: 7 أبحاث في مرحلة التجارب السريرية لمواجهة كورونا

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الثلاثاء، أن المركز القومي للبحوث يعمل على مواجهة الفيروس عبر عدة تحركات، تتمثل في ترصد الفيروس فى الحياة البرية، وعمل مسح للعقاقير المكتشفة، وتطوير أطقم التشخيص، وتسلسل الحمض النووي، فضلا عن اختبار دور بعض اللقاحات في التحكم فى الفيروس. وكشف الوزير، خلال اجتماع اللجنة العليا لإدارة الأزمة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن لجنة أخلاقيات البحث العلمي بجامعة عين شمس وافقت على 7 أبحاث فى مرحلة التجارب السريرية.
الدكتورة-هالة-زايد وزير-الصحة (1)

الصحة: تسجيل 160 حالة إيجابية جديدة بكورونا.. و14 وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، عن خروج 26 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل، جميعهم مصريين، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 514 حالة حتى اليوم. وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا ارتفع ليصبح 683 حالة، من ضمنهم الـ 514 متعافيًا.
كورونا والحجر الصحي (11)

بعد إصابة عاملين بكورونا.. غلق مصنع «ليسيكو مصر»

أصدر مجلس إدارة شركة ليسيكو - مصر، غلق مصنع شركة ليسيكو للصناعات الخزفية الكائن بمدينة برج العرب الجديدة، في غرب محافظة الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، وذلك لمدة 14 يوميا، بعد تقرير وزارة الصحة والسكان ومديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية بضرورة غلق الشركة، نظرا لثبوت إصابة اثنين بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، حيث أصيبا كلا الإثنين بإعياء شديد وارتفاع في درجات الحرارة، وبناء عليه تم إحالتهما إلى مستشفى الحميات لإجراء التحاليل اللازمة، وثبت إصابتهما بفيروس كورونا.
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مكرم-محمد-احمد

الأعلى للإعلام يطالب الوسائل الإعلامية عدم بث الكآبة

ناشد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، كافة الوسائل الإعلامية بعدم إثارة الفزع والكآبة لدى الجمهور والعمل على بث الطمأنينة وتشجيع الروح المعنوية التي تعزز الجهود التي تبذلها الدولة لمواجهة الأزمة الراهنة، مشددا على تطبيق القانون على كافة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والإلكترونية التي تبث أعمالا درامية أو إعلانات أو أي محتوى آخر يتضمن ألفاظا أو إيحاءات للمشاهدين وتنال من روحانية شهر رمضان، معربا عن شكره وتقديره لصناع الدراما الذين يبذلون جهدا رغم الظروق الصعبة التي تمر بها البلاد، واتخاذهم الإجراءات الاحترازية لحماية العاملين معهم.
فوانيس-رمضان

صيام رمضان في زمن الوباء.. كثرت الاجتهادات وتنوعت الآراء

لم يتبق سوى أيام قليلة ويهل علينا شهر رمضان الكريم، الذي ينتظره المسلمون في جميع أنحاء المعمورة باشتياق شديد من عام إلى آخر، لكن هذا العام يأتي هذا الشهر في ظل انتشار وباء كورونا، الذي خطف أرواح الآلاف ويهدد حياة الملايين في العالم، ولم تكن مصر بعيدة عن خطر الفيروس المستجد، وسط تحذيرات كثيرة من المسؤولين ومطالبات للمواطنين بالتزام منازلهم، والحرص على استمرار تناول الأطعمة والعصائر الطبيعية التي تساعد على تعزيز الجهاز المناعي، بالتزامن مع حالة جدل أثيرت بشأن صيام الشهر المعظم وتكهنات رددها البعض عن احتمالية صدور فتاوى بإلغاء الصيام هذا العام بسبب تفشي الوباء، وأحاديث عن منح رخص للأطباء والمرضى تستثنيهم من أحد أركان الإسلام الخمسة.
فيروس- كورونا (7)

وفاة أول طبيب أفغاني بـ«كورونا» في العاصمة كابول

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة العامة الأفغانية وحيد الله مايار اليوم الاثنين، وفاة طبيب إثر إصابته بفيروس كورونا، فى إحدى المستشفيات الخاصة فى العاصمة كابول وقال المتحدث - حسبما نقلت وكالة أنباء خاما برس الأفغانية - إن السلطات قامت بتجميع عينات من باقي الأطباء البالغ عددهم 20 طبيبا وباقي الأطقم الطبية في المستشفى للتأكد من عدم وجود مصابين آخرين. وكانت السلطات الأفغانية أعلنت - في وقت سابق اليوم - 30 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد - 19 ) على مدار الساعات الأربع والعشرين الماضية.
الدكتور أحمد اللواح

خليك في البيت.. آخر رسالة لأول طبيب متوفى بكورونا

منذ أن وصل فيروس كورونا إلى مصر، والأطباء يرفعون شعار من داخل المستشفيات "خليك في البيت"، وكأنهم يتوسلون لكل مواطن مصري أن يلتزم بتعليمات الحكومة لمدة أسبوعين حددتهما للسيطرة على فيروس كورونا، ولكن لم يكن الشعار كافيًا للبعض، ممن يضربون عرض الحائط بالإجراءات التي فرضتها الدولة لحمايتهم من فيروس كورونا، وظل التكدس في المواصلات والشوارع والأسواق هو سيد الموقف، لذا حاول بعض الأطباء تقديم بعض التوصيات للمواطنين، من خلال توضيح أسباب شعار "خليك في البيت".
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