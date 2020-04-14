جريمة

مباحث التموين تضبط الأسواق وتعزز منظومة «أمان»

١٤ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٦:٥٠ م
مبادرة كلنا واحد
مبادرة كلنا واحد
تكثف الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة حملاتها التموينية المكبرة بالتنسيق مع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية؛ لمراقبة الأسواق، والمحافظة على استقرار الأسعار وضبط كافة صور الاحتكار، والتحقق من توافر السلع بالأسواق ومدى صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين، ولضمان وصول السلع للمواطنين بالأسعارالمناسبة والجودة الملائمة جنبا إلى جنب إقامة شوادر ومعارض لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بمختلف المحافظات.
واضطلعت منظومة "أمان" للمنتجات الغذائية التابعة لوزارة الداخلية بالمشاركة الفعالة فى المبادرة للمساهمة فى تلبية إحتياجات المواطنين، حيث قامت المنظومة بتجهيز العديد من المنافذ الثابتة والمتحركة التى انتقلت للأماكن النائية بكافة المحافظات بالتنسيق مع مديريات الأمن لطرح السلع الغذائية بأسعار مخفضة لتخفيف
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القضاء-على-خلية إرهابية-في-الظهير الصحراوي (1)

مقتل جميع عناصر «خلية الأميرية» واستشهاد ضابط بالأمن الوطني

استشهد ضابط بقطاع الأمن الوطني بعد تبادل لإطلاق النار بين قوات مكافحة الإرهاب بوزارة الداخلية وعناصر خلية إرهابية بمنطقة الأميرية في القاهرة، مساء الثلاثاء، وتمكنت القوات من السيطرة على الموقف، إذ لقي عناصر الخلية مصرعهم جميعا، في الوقت الذي توقف إطلاق الرصاص، وسيطرت الشرطة على الأوضاع، وذلك حسب مصادر أمنية مسؤولة. وفي وقت سابق ناشدت وزارة الداخلية أهالي منطقة الأميرية توخي الحذر وعدم الاقتراب من النوافذ والأبواب نهائيًا، مشددة ضرورة الاحتماء بالمنازل.
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تبادل إطلاق نار بين الأمن و«خلية الأميرية»

قال مصدر أمني مسؤول، إن تبادلا لإطلاق النار وقع بين قوات مكافحة الإرهاب بوزارة الداخلية ومجموعة من الإرهابيين بمنطقة الأمييرية بمحافظة القاهرة، مساء الثلاثاء، بدورها نشادة وزارة الداخلية أهالي منطقة الأميرية توخي الحذر وعدم الاقتراب من النوافذ والأبواب نهائيًا، مشددة ضرورة الاحتماء بالمنازل، وشهدت المنطقة انتشارا أمنيا مكثفا من قوات الشرطة وسط تواجد قيادات ميدانية من ضباط الأمن الوطني وقطاع الأمن العام تنسيقا مع إدارة البحث الجنائي بميدرية أمن القاهرة؛ للسيطرة على الموقف.
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الضربة الثانية.. إحباط صفقة مخدرات بـ4 ملايين جنيه

لم تمر سوى ساعات على ضربة موجعة تلقاها مروجي المواد المخدرة بإحباط تهريب 5 أطنان من مخدر الحشيش بقيمة 200 مليون جنيه، عبر ميناء شرق التفريعة بمحافظة بورسعيد، حتى وجهت أجهزة وزارة الداخلية ضربة أمنية ناجحة جديدة في مكافحة تهريب المخدرات بضبط عناصر تشكيل عصابي حال قيامهم بمحاولة تهريب كميات من المواد المخدرة مخفاة داخل مخابئ سرية بثلاث سيارات بشرق التفريعة ببورسعيد أيضا؛ استمراراً لجهود أجهزة الوزارة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الاتجار في المخدرات.
مدينة الثلج في «مول مصر»-13

ضبط 162 مخالفة غلق المحال والمطاعم والمراكز التجارية

جهود أمنية متواصلة يقدمها رجال الشرطة بوزارة الداخلية من خلال حملات مكبرة بكل مديريات الأمن في إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين، وتنفيذًا للإجراءات التي تتخذها أجهزة الدولة؛ للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد، من بينها تنظيم مواعيد فتح وغلق «المطاعم والمقاهي والكافيتريات والمراكز التجارية، والأندية الرياضية، والشعبية، ومراكز الشباب»، وتوجيه الحملات بالتنسيق مع الجهات المعنية للتصدي لممارسات إخفاء السلع الغذائية والمستزمات الطبية، والتلاعب في أسعارها، ومواجهة مختلف أشكال الغش التجاري.
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«أمان» تُشارك في «كلنا واحد» حتى أول أسبوع من رمضان

اضطلعت منظومة "أمان" للمنتجات الغذائية التابعة لوزارة الداخلية، بالمشاركة الفعالة فى مبادرة "كلنا واحد" -حتى الأسبوع الأول من شهر رمضان الكريم- للمساهمة في تلبية احتياجات المواطنين، إذ جهزت المنظومة العديد من المنافذ الثابتة والمتحركة التى انتقلت للأماكن النائية بكافة المحافظات، من خلال التنسيق مع مديريات الأمن لطرح السلع الغذائية بأسعار مخفضة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتوفير الموارد اللازمة لدعم منظومة الحماية الاجتماعية في إطار إجراءات الدولة لإدارة أزمة فيروس "كورونا".
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الداخلية تقيم شوادر ومعارض لتوفير السلع بأسعار مخفضة

تواصل الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، تكثيف حملاتها التموينية المكبرة لمراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وضبط كافة صور الاحتكار، والتحقق من توافر السلع بالأسواق ومدى صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين، ولضمان وصول السلع للمواطنين بالأسعارالمناسبة والجودة الملائمة، ونسقت وزارة الداخلية مع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بإقامة شوادر ومعارض لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق.
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الداخلية: استمرار «كلنا واحد» حتى رمضان المقبل

تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، تواصل مديريات الأمن تفعيل المرحلة الثانية عشر من مبادرة "كلنا واحد" حتى نهاية الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك بمشاركة كبرى السلاسل التجارية على مستوى الجمهورية؛ استمرارا للدور المجتمعى لوزارة الداخلية الهادف إلى المساهمة فى رفع العبء عن كاهل المواطنين من خلال التنسيق مع كبرى الشركات والموردين وأصحاب السلاسل التجارية الكبرى لتوفير السلع المختلفة بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، الأمر الذى يضمن توافرها بشكل دائم وبالكميات التى تلبي احتياجات المواطنين، وتكفل الحصول عليها دون حدوث تكدسات.
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تخفيض 30 %.. هدية الداخلية للمواطنين في «كلنا واحد»

بأسعار مخفضة تصل إلى 30 %، تنطلق المرحلة الثانية عشرة من مبادرة "كلنا واحد" تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفي إطار إجراءات الدولة لمواجهة أزمة فيروس "كورونا" لتوفير السلع الأساسية والغذائية وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وذلك من خلال 18 سلسلة تجارية بـ776 فرعا والعديد من المنافذ الثابتة والمتحركة لمنظومة "أمان" على مستوى الجمهورية اعتباراً من الأول من أبريل المقبل؛ لدعم منظومة الحماية الاجتماعية، واستمرارا للدور المجتمعي لوزارة الداخلية الهادف إلى المساهمة في رفع العبء عن كاهل المواطنين.
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