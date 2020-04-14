87 إصابة و13 وفاة بكورونا خلال 24 ساعة في الجزائر

تحرير:وكالات ١٤ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٦:٥٣ م

كورونا

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 87 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وبلوغ إجمالي الإصابات 2070 حالة، في 47 ولاية، مشيرة أنه تم تسجيل 13 حالة وفاة جديدة، ما يرفع العدد الإجمالي لوفيات كورونا في البلاد إلى 326، فيما إجمالي حالات الشفاء وصل اليوم إلى 691، وفقا لروسيا اليوم. كان وزير الصحة الجزائري قد قال في وقت سابق، إن الأرقام المسجلة في العاصمة الجزائر حاليا لا تستدعي فرض حجر كلي، لافتا أن الجزائر استقبلت ملايين الكمامات وكل الطلبات تمت تلبيتها، مشيرا أن بلاده تحتوي على مخزون يقدر بأكثر من 11 مليون كمامة لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

وقرر كبار ضباط الجيش في الجزائر التبرع بشهر من رواتبهم، ضمن المبادرات الرامية للمساهمة في وقف والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد.وجاء في بيان صادر عن وزارة الدفاع الجزائرية: "مساهمة من أفراد الجيش الوطني الشعبي في الجهود الوطنية الرامية للحد من تداعيات الأزمة الصحية على الجبهة الاجتماعية