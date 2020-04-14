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87 إصابة و13 وفاة بكورونا خلال 24 ساعة في الجزائر

تحرير:وكالات ١٤ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٦:٥٣ م
كورونا
كورونا
أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 87 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وبلوغ إجمالي الإصابات 2070 حالة، في 47 ولاية، مشيرة أنه تم تسجيل 13 حالة وفاة جديدة، ما يرفع العدد الإجمالي لوفيات كورونا في البلاد إلى 326، فيما إجمالي حالات الشفاء وصل اليوم إلى 691، وفقا لروسيا اليوم. كان وزير الصحة الجزائري قد قال في وقت سابق، إن الأرقام المسجلة في العاصمة الجزائر حاليا لا تستدعي فرض حجر كلي، لافتا أن الجزائر استقبلت ملايين الكمامات وكل الطلبات تمت تلبيتها، مشيرا أن بلاده تحتوي على مخزون يقدر بأكثر من 11 مليون كمامة لمواجهة تفشي فيروس كورونا.
وقرر كبار ضباط الجيش في الجزائر التبرع بشهر من رواتبهم، ضمن المبادرات الرامية للمساهمة في وقف والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد.وجاء في بيان صادر عن وزارة الدفاع الجزائرية: "مساهمة من أفراد الجيش الوطني الشعبي في الجهود الوطنية الرامية للحد من تداعيات الأزمة الصحية على الجبهة الاجتماعية
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كورونا والحجر الصحي (4)

المغرب يُعلن ارتفاع إصابات كورونا لـ1838 حالة

أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 75 إصابة جديدة بفيروس كورونا من الساعة السادسة مساء أمس، حتى العاشرة من صباح اليوم، لترتفع حصيلة الإصابات إلى 1838 حالة، مضيفة أن عدد الحالات المستبعدة بلغ 7771 منذ بداية انتشار الفيروس في البلاد، وحتى صباح اليوم، مشيرة إلى ثبات العدد الإجمالي للوفيات عند 126 حالة، بينما ارتفع مجموع حالات التعافي إلى 210، بزيادة 7 حالات، بناء على نتائج التحاليل المخبرية المزدوجة.
كورونا والحجر الصحي (8)

الأردن يُعلن 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا

أعلن وزير الدولة الأردنية لشؤون الإعلام، أمجد العضايلة اليوم الثلاثاء، أن المملكة ستعلن حظرا شاملا لمدة 48 ساعة بدءا من ليلة الجمعة. وقال العضايلة في بيان صحفي اليوم، إنه "نظرا لعدم ثبوت أي إصابة في بعض محافظات المملكة، وبحمد الله، سنعلن خلال الأسبوع الجاري، عن أولى المناطق التي سيتم تعديل إجراءات حظر التجوال فيها، بحيث يمنع الدخول إليها والخروج منها اعتبارا من الأسبوع المقبل".
كورونا والحجر الصحي (4)

في 24 ساعة.. تركيا تسجل 107 وفاة و4062 إصابة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة التركية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 107وفاة و4062 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة، لترتفع الوفيات إلى 1403 والاصابات إلى 65111، إذ قال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، إن حالات الإصابة بالفيروس التاجي المؤكدة في تركيا زادت بواقع 4062 خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين في البلاد إلى 65111 حالة، مشيرا أنه تم تسجيل 107 حالة وفاة جديدة ليصل عدد الضحايا إلى 1403، وفقا لما ذكرته وكالة روسيا اليوم.
كورونا

8 وفيات و435 إصابة.. ضحايا كورونا بالسعودية في 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 435 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بالإضافة إلى 8 وفيات ناجمة عنه، ليصبح مجموع الإصابات 5369 حالة، إذ أضافت الصحة السعودية على لسان المتحدث باسمها ومحمد العبد العالي، أن حصيلة الوفيات جراء الفيروس في المملكة بلغت 73 حالة، مقابل 889 حالة شفاء من العدوى بعد تسجيل تعافي 84 مريضا اليوم، وفقا لما ذكرته روسيا اليوم. وذكر المسؤول السعودي أن 4407 حالات من بين إجمالي الإصابات، هي نشطة، ومعظمها حالات مستقرة، و62 منها حرجة تتلقى الرعاية المركزة.
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كورونا

69 إصابة و20 حالة وفاة.. ضحايا كورونا بالجزائر خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم الإثنين، عن تسجيل 69 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد، ما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 1983، لافته أنه تم تسجيل 20 حالة وفاة جديدة بالفيروس التاجي، ما يرفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 313 حالة، أما إجمالي حالات الشفاء فقد بلغ 601. من جهة أخرى، أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أن الأطباء ممن قضوا شهرين في مواجهة تفشي فيروس كورونا، سيستفيدون من احتساب عام خبرة في سنوات التقاعد، وفقا لما ذكرته روسيا اليوم.
العالم يحارب كورونا

20 وفاة و45 إصابة.. ضحايا كورونا بالجزائر في 24 ساعة

أفادت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم الثلاثاء، بتسجيل 20 وفاة و45 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 193 والإصابات إلى 1468. في المقابل، أكدت وزارة الصحة تعافي 113 شخصا من الفيروس، فيما يخضع 626 للعلاج ببروتوكل «كلوروكين»، وفق لما ذكرته روسيا اليوم. وفي وقت سابق، قالت الرئاسة الجزائرية إن الرئيس عبد المجيد تبون وقع مرسوما يتضمن إجراءات عفو يخص 5037 سجينا. ولم تذكر الرئاسة خلفيات هذا العفو، لكن هناك اجماعا على أنه يدخل ضمن التدابير الاحترازية للحد من انتشار جائحة كورونا.
فيروس- كورونا (16)

مليون إصابة و50 ألف وفاة بكورونا.. الصحة العالمية تحذر من الأيام المقبلة

أعلن رئيس منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، أن حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في العالم ستصل لأكثر من مليون حالة خلال الأيام المقبلة، قائلًا في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء: «لقد زاد عدد الوفيات بأكثر من الضعف في الأسبوع الماضي، في الأيام القليلة المقبلة، سنصل إلى مليون حالة إصابة مؤكدة بـ"كوفيد-19" و50 ألف حالة وفاة»، وفقا لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية.
فيروس- كورونا (12)

ارتفاع مصابي «كورونا» في الجزائر لـ454 حالة

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية مساء اليوم السبت، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في الجزائر لـ454 حالة مؤكدة، بعد تسجيل 45 حالة جديدة، مشيره في بيان: «سجلت ثلاثة وفيات جديدة ليبلغ عدد الوفيات 29 وفاة منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد، كما غادر 31 مصابا المستشفى بعد تماثلهم للشفاء»، وفقا لما ذكرته سبوتنيك. يذكر أن فيروس كورونا المستجد منتشر في 36 ولاية جزائرية حتى الآن.
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