تسجل 602 وفاة و2972 إصابة جديدة بكورونا في إيطاليا

تحرير:وكالات ١٤ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٧:٠٠ م

أعلنت السلطات الإيطالية، اليوم الثلاثاء، عن تسجل 602 وفاة و2972 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليبلغ إجمالي الوفيات 21067 والإصابات 162488، في أدنى معدل يومي للإصابات منذ 13 مارس، وفقا لما ذكرته وكالة روسيا اليوم في نبأ عاجل لها. وفي وقت سابق، قررت الحكومة الإيطالية تمديد إجراءات العزل العام في جميع أنحاء البلاد لاحتواء فيروس كورونا حتى الثالث من مايو المقبل، لافته أنه من المقرر السماح لمتاجر قليلة بإعادة فتح أبوابها اعتبارا من 14 أبريل الجاري، قائلة: «هذا قرار صعب لكنه ضروري وأتحمل عنه المسؤولية السياسية كاملة».

وأوضح رئيس الوزراء الإيطالي، أن الجهات المستثناة من تمديد الإغلاق هي دور بيع الكتب ودور بيع الأدوات الكتابية والمتاجر التي تبيع ملابس الأطفال، وأنه يمكن أن تعيد فتح أبوابها منتصف الشهر الجاري طبقا لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية.وفي تصريحات أخرى قال رئيس الوزراء الإيطالي، إن الاتفاق الذي تم التوصل إليه،