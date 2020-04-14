ضبط 162 مخالفة غلق المحال والمطاعم والمراكز التجارية

١٤ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٧:٠٨ م

مركز تجاري - أرشيفية

جهود أمنية متواصلة يقدمها رجال الشرطة بوزارة الداخلية من خلال حملات مكبرة بكل مديريات الأمن في إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين، وتنفيذًا للإجراءات التي تتخذها أجهزة الدولة؛ للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد، من بينها تنظيم مواعيد فتح وغلق «المطاعم والمقاهي والكافيتريات والمراكز التجارية، والأندية الرياضية، والشعبية، ومراكز الشباب»، وتوجيه الحملات بالتنسيق مع الجهات المعنية للتصدي لممارسات إخفاء السلع الغذائية والمستزمات الطبية، والتلاعب في أسعارها، ومواجهة مختلف أشكال الغش التجاري.

أسفرت جهود الحملات تحت إشراف اللواء علاء سليم مدير قطاع الأمن العام، خلال الـ24 ساعة الماضية، عن ضبط 759 قضية تموينية على مستوى الجمهورية، من بينها ضبط 303 قضايا في مجال احتكار وحجب السلع والتلاعب بالأسعار. وشملت الجهود ضبط 162 مخالفة في مجال غلق المحال والمطاعم والمراكز التجارية، وغلق 9 مراكز للدروس

أسفرت جهود الحملات تحت إشراف اللواء علاء سليم مدير قطاع الأمن العام، خلال الـ24 ساعة الماضية، عن ضبط 759 قضية تموينية على مستوى الجمهورية، من بينها ضبط 303 قضايا في مجال احتكار وحجب السلع والتلاعب بالأسعار.



وشملت الجهود ضبط 162 مخالفة في مجال غلق المحال والمطاعم والمراكز التجارية، وغلق 9 مراكز للدروس الخاصة وممارسة الأنشطة الطلابية.



وتواصل أجهزة وزارة الداخلية تحت إشراف اللواء محمود توفيق متابعتها- بكل مديريات الأمن على مستوى الجمهورية- لتنفيذ قرار مجلس الوزراء الخاص بمواعيد فتح وغلق المطاعم والمراكز التجارية وتوجيه الحملات التموينية لضبط المخالفي، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.







