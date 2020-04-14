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زايد: الكشف السريع على الفرق الطبية قبل مغادرة العزل

تحرير:هالة صقر ١٤ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٧:٣٦ م
هالة زايد
هالة زايد
عقدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، اجتماعها الدوري اليوم الثلاثاء، مع الأطقم الطبية والإدارية عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" في 4 مستشفيات للعزل، وهم: " أبو خليفة، العجمي، 15 مايو ومستشفى العجوزة"، وذلك للاطمئنان على توفير كافة الاحتياجات ومتابعة تطبيق بروتوكولات العلاج المحدثة ومعايير مكافحة العدوى. ووجهت الوزيرة بإجراء تحاليل الكاشف السريع لكافة الفرق الطبية قبل مغادرة مستشفيات العزل، كما سيتم إخضاعهم للتحاليل أيضًا قبل العودة لاستكمال العمل مرة أخرى في المستشفيات.
كما وجهت أيضًا باستمرار عملية المتابعة للحالات التي استجابت لبروتوكولات العلاج وزالت عليها الأعراض الإكلينيكية مع استمرار إيجابية تحاليلهم، وذلك لنقلهم من مستشفيات العزل إلى بعض الفنادق ونزل الشباب وغيرها، مع استمرار المتابعة الطبية لتلك الحالات لحين سلبية تحاليلها وتمام شفائها وخروجها. واطمأنت الوزيرة
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وزير-التعليم-العالي-خالد-عبد-الغفار

وزير التعليم العالي: 7 أبحاث في مرحلة التجارب السريرية لمواجهة كورونا

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الثلاثاء، أن المركز القومي للبحوث يعمل على مواجهة الفيروس عبر عدة تحركات، تتمثل في ترصد الفيروس فى الحياة البرية، وعمل مسح للعقاقير المكتشفة، وتطوير أطقم التشخيص، وتسلسل الحمض النووي، فضلا عن اختبار دور بعض اللقاحات في التحكم فى الفيروس. وكشف الوزير، خلال اجتماع اللجنة العليا لإدارة الأزمة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن لجنة أخلاقيات البحث العلمي بجامعة عين شمس وافقت على 7 أبحاث فى مرحلة التجارب السريرية.
الدكتورة-هالة-زايد وزير-الصحة (1)

الصحة: تسجيل 160 حالة إيجابية جديدة بكورونا.. و14 وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، عن خروج 26 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل، جميعهم مصريين، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 514 حالة حتى اليوم. وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا ارتفع ليصبح 683 حالة، من ضمنهم الـ 514 متعافيًا.
دار-الافتاء-المصرية

دار الإفتاء: الصيام يقوي المناعة في مواجهة كورونا

أعلنت دار الإفتاء المصرية، اليوم الثلاثاء، أنها اجتمعت مع لجنة طبية وأجمعت أن فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 لا يؤثر على الصوم، مؤكدة في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن اللجنة أكدت على أن الصوم يقوي المناعة في مواجهة هذا الفيروس. وقالت دار الإفتاء، إنه من كان صحيحًا، ولم يصبه فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، واستوفى شروط الصيام، ولم يكن لديه عذر يمنعه من الصوم، وجب عليه صوم رمضان، بل هو أولى؛ لأن الصوم يقوي المناعة.
كورونا والحجر الصحي (11)

بعد إصابة عاملين بكورونا.. غلق مصنع «ليسيكو مصر»

أصدر مجلس إدارة شركة ليسيكو - مصر، غلق مصنع شركة ليسيكو للصناعات الخزفية الكائن بمدينة برج العرب الجديدة، في غرب محافظة الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، وذلك لمدة 14 يوميا، بعد تقرير وزارة الصحة والسكان ومديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية بضرورة غلق الشركة، نظرا لثبوت إصابة اثنين بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، حيث أصيبا كلا الإثنين بإعياء شديد وارتفاع في درجات الحرارة، وبناء عليه تم إحالتهما إلى مستشفى الحميات لإجراء التحاليل اللازمة، وثبت إصابتهما بفيروس كورونا.
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وزير-التعليم-العالي-خالد-عبد-الغفار

وزير التعليم العالي: 7 أبحاث في مرحلة التجارب السريرية لمواجهة كورونا

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الثلاثاء، أن المركز القومي للبحوث يعمل على مواجهة الفيروس عبر عدة تحركات، تتمثل في ترصد الفيروس فى الحياة البرية، وعمل مسح للعقاقير المكتشفة، وتطوير أطقم التشخيص، وتسلسل الحمض النووي، فضلا عن اختبار دور بعض اللقاحات في التحكم فى الفيروس. وكشف الوزير، خلال اجتماع اللجنة العليا لإدارة الأزمة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن لجنة أخلاقيات البحث العلمي بجامعة عين شمس وافقت على 7 أبحاث فى مرحلة التجارب السريرية.
كورونا والحجر الصحي (9)

دعما للجيش الأبيض..100 ألف جنيه لأسرة الطبيب المتوفي

قرر اتحاد نقابات المهن الطبية، صرف 50 ألف جنيه دعما لأسرة كل طبيب "بشري – أسنان – صيدلي– بيطري" يستشهد بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وذلك بشرط أن يكون ممارسا للمهنة داخل الجمهورية، و20 ألف جنيه لكل طبيب "بشري، أسنان، صيدلي، بيطري" يصاب بالفيروس، وذلك بشرط أن يكون ممارسا للمهنة داخل الجمهورية ويتم حجزه بإحدى مستشفيات العزل.
العالم يحارب كورونا

إيطاليا تسجل 4694 إصابة جديدة بكورونا و619 وفاة

أعلنت السلطات الإيطالية، اليوم السبت، تسجيل 4694 إصابة جديدة، مؤكدة ارتفاع إجمالي عدد الإصابات إلى 152271، وتسجيل 619 وفاة والإجمالي يصل إلى 19468. وأعلن رئيس وزراء إيطاليا، جوزيبي كونتي، أمس الجمعة، قرار حكومته بتمديد إجراءات العزل العام في جميع أنحاء البلاد لاحتواء فيروس كورونا حتى الثالث من مايو المقبل، لافتا أنه من المقرر السماح لمتاجر قليلة بإعادة فتح أبوابها اعتبارا من 14 أبريل الجاري، قائلا: «هذا قرار صعب لكنه ضروري وأتحمل عنه المسؤولية السياسية كاملة».
دكتورة-هالة زايد-وزيرة-الصحة-تصوير-خالد-مشعل

الصحة: تسجيل 110 حالات إيجابية بكورونا.. و 9 وفيات

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، عن خروج 29 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، بينهم أجنبيان، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 305 حالات حتى اليوم، إذ أوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفعت لتصبح 439 حالة، من ضمنهم الـ 305 متعافيين.
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