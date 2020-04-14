تسجيل أول عدوى بفيروس كورونا من جثة مريض

تحرير:خالد وربي ١٤ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٧:٥٥ م

فيروس كورونا

تكررت حوادث اعتراض المواطنين في مختلف أنحاء العالم على دفن ضحايا فيروس كورونا بالمقابر خوفا من انتقال العدوى، الأمر الذي دفع السلطات إلى التلويح باستخدام القوة العامة لتأمين عمليات الدفن، ورغم تأكيد منظمة الصحة العالمية، بأن أجساد الموتى لا تنقل عدوى "كوفيد-19" بوجه عام، إلا أن تايلاند سجلت وفاة طبيب شرعي أثر إصابته بكورونا، بعدما انتقل إليه من جثمان شخص متوف، في حالة يعتقد أنها الأولى من نوعها.

وقال كل من وون سريويجيتالي من مركز RVT الطبي في بانكوك، وفيروي ويوانيتكيت من جامعة DY باتيل في الهند، في رسالة: "بحسب علمنا، هذا أول تقرير عن انتقال لكوفيد-19 ووفاة في صفوف عاملين في وحدة الطب الشرعي". وجاء في الرسالة "أن الطبيب الشرعي عندما أصيب بالمرض، كانت معظم الحالات في تايلاند قادمة من الخارج،