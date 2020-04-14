اورنج تبتكر حلول لدعم الشبكات ومستشفيات الحجر الصحي

تحرير:أحمد البرماوي ١٤ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٨:١٠ م

المهندس أيمن أميري نائب رئيس اورانج لقطاع التكنولوجيا

في إطار حرص شركة اورنچ الدائم علي تقديم أفضل خدمات الاتصالات ونقل البيانات اعمالاً لشعارها "بنقربك للي يهمك" قامت بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بمراجعة مواقع مستشفيات الحجر الصحي في أنحاء مصر وقامت بزيادة سعه الشبكة في هذه المواقع لضمان استمرار التواصل بين كل من المرضي وأطقم الرعاية الطبية داخل هذه المستشفيات مع ذويهم في كل مكان لمزيد من التقارب الصحي والاطمئنان. وبالاضافة لذلك تعمل اورنچ علي مراجعة وتأمين المحطات القائمة في تلك المواقع علي مدار الساعة.

وتسابق اورنچ الزمن لضمان توافر أفضل الخدمات لخط الدفاع الأول من أطباء وأطقم التمريض وخدمات مساعدة الذين يخاطرون بحياتهم لتخفيف آلام مصابي فيروس كورونا وعلاجهم تقديراً لجهدهم الخارق. وكإشارة اضافية لهذا التقدير قامت اورنچ بإعطاء أولوية من خلال خدمة جديدة للاطقم الطبية عند زيارتهم لفروع الشركة في انحاء



وتسابق اورنچ الزمن لضمان توافر أفضل الخدمات لخط الدفاع الأول من أطباء وأطقم التمريض وخدمات مساعدة الذين يخاطرون بحياتهم لتخفيف آلام مصابي فيروس كورونا وعلاجهم تقديراً لجهدهم الخارق. وكإشارة اضافية لهذا التقدير قامت اورنچ بإعطاء أولوية من خلال خدمة جديدة للاطقم الطبية عند زيارتهم لفروع الشركة في انحاء الجمهورية لضمان انجاز معاملاتهم في اسرع وقت ممكن دون انتظار طويلة حتي يتمكنوا من العودة لمباشرة دورهم النبيل في خدمة المجتمع.



وبالتعاون مع مؤسسة أهل مصر للتنمية، وتحت اشراف وزارتي الصحة والسكان والتضامن الاجتماعى، أنهت اورنچ تأسيس شبكة كاملة لخدمات الاتصالات تشمل خدمات الجيل الرابع لتوفير انترنت فائق السرعة في مبني تابع للمؤسسة تم تحويله الي مستشفى حجر صحي بطاقة استيعابية 600 شخص ويتم افتتاحه خلال أيام







