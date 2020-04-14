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اورنج تبتكر حلول لدعم الشبكات ومستشفيات الحجر الصحي

تحرير:أحمد البرماوي ١٤ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٨:١٠ م
المهندس أيمن أميري نائب رئيس اورانج لقطاع التكنولوجيا
المهندس أيمن أميري نائب رئيس اورانج لقطاع التكنولوجيا
في إطار حرص شركة اورنچ الدائم علي تقديم أفضل خدمات الاتصالات ونقل البيانات اعمالاً لشعارها "بنقربك للي يهمك" قامت بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بمراجعة مواقع مستشفيات الحجر الصحي في أنحاء مصر وقامت بزيادة سعه الشبكة في هذه المواقع لضمان استمرار التواصل بين كل من المرضي وأطقم الرعاية الطبية داخل هذه المستشفيات مع ذويهم في كل مكان لمزيد من التقارب الصحي والاطمئنان. وبالاضافة لذلك تعمل اورنچ علي مراجعة وتأمين المحطات القائمة في تلك المواقع علي مدار الساعة.
وتسابق اورنچ الزمن لضمان توافر أفضل الخدمات لخط الدفاع الأول من أطباء وأطقم التمريض وخدمات مساعدة الذين يخاطرون بحياتهم لتخفيف آلام مصابي فيروس كورونا وعلاجهم تقديراً لجهدهم الخارق. وكإشارة اضافية لهذا التقدير قامت اورنچ بإعطاء أولوية من خلال خدمة جديدة للاطقم الطبية عند زيارتهم لفروع الشركة في انحاء
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سجائر

75 مليار جنيه ضرايب مستهدفة على السجائر العام المقبل

تستهدف وزارة المالية بمشروع موازنة العام المالي المقبل تحقيق حصيلة ضريبة من السجائر بقيمة 74.6 مليار جنيه بنمو قدره 13.3% بموازنة العام المالي الجاري البالغ 65.9 مليار جنيه . وكان مجلس النواب قد وافق في فبراير الماضي على زيادة الضريبة القطعية للقيمة المضافة على الشريحة الأولى بقيمة 50 قرشاً لتصل إلى 4 جنيهات، بينما تمت زيادة الضريبة للضريبة الثانية بواقع واحد جنيه لتصل إلى 6.5 جنيه، وزادت الضريبة على الشريحة الثالثة بقيمة 50 قرشاً لتبلغ 7 جنيهات.
قمح (2)

مصر تستورد 120 ألف طن قمح روسي للتوريد مايو المقبل

قالت الهيئة المصرية العامة للسلع التموينية اليوم، الثلاثاء، إنها اشترت 120 ألف طن من القمح الروسي في مناقصة عالمية. وأوضحت الهيئة في بيانها اليوم أنه من الإجمالي اشترت الهيئة 60 ألف طن للشحن في الفترة بين 15 مايو و25 من الشهر نفسه و60 ألف طن للشحن في الفترة بين 26 مايو والخامس من يونيو.
الرقابة-على-الإنترنت في-كوريا-الشمالية

95.3 مليون مشترك بالمحمول في مصر و39 مليون للإنترنت

أظهرت مؤشرات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وصول حجم الإشتراكات فى الهاتف المحمول "عدد الخطوط المستخدمة بالسوق"، إلى نحو 95.34 مليون اشتراك بنهاية ديسمبر 2019، مقارنة بـ95.18 مليون اشتراك بنهاية نوفمبر 2019، و 93.87 مليون فى ديسمبر 2018، فيما بلغ عدد مستخدمى الإنترنت عن طريق الهاتف المحمول إلي 39 مليون مستخدم بنهاية ديسمبر 2019 مقارنة ب 43.07 مليون فى نوفمبر 2019 و35.06 فى ديسمبر 2018، ووصل عدد مستخدمى اليو اس بى مودم إلي نحو 3.60 مليون بنهاية ديسمبر 2019 مقارنة ب 3.59 مليون بنهاية نوفمبر 2019 و 3.21 مليون بنهاية ديسمبر 2018.
حازم متولى رئيس اتصالات مصر (2)

رئيس اتصالات مصر: نعمل بأقصى طاقتنا لاستيعاب زيادة الطلب على الخدمات

قال المهندس حازم متولي الرئيس التنفيذي لشركة اتصالات مصر، أن الشركة تعمل بكامل طاقتها لتلبية الطلب المتزايد على الشبكة في الفترة الأخيرة سواء كانت مكالمات أو خدمات الموبايل داتا أو ال DSL موضحًا أن خريطة استخدام خدمات الاتصالات في الأسابيع الأخيرة تغيرت بشكل كبير، مما أدى إلى قيام شركات الاتصالات بتعديلات طارئة على الشبكة لاستيعاب الحجم المتزايد على خدمات نقل البيانات في المنازل خاصة أثناء فترة حظر التجوال الليلي، جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج الحكاية.
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المهندس ياسر شاكر رئيس أورنج مصر

اورنچ تتبرع للأسر المتضررة من كورونا بـ5 مليون جنيه

في إطار التعاون بين القطاع الخاص والدولة لمواجهة أزمة فيروس كورونا وتداعياته ودعم المواطنين وخاصة الأسر الأولى بالرعاية رحبت وزيرة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع شركة اورنچ مصر لمساهمتها بملبغ 5 مليون جنيه لدعم آلاف الأسر المتضررة مادياً من الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار الفيروس والتي أثرت بشدة على دخولهم وحياتهم اليومية. كما تم الاتفاق على أن تقوم شركة اورنچ ووزارة التضامن الاجتماعي بحملات إعلامية وإعلانية مشتركة على المنصات المختلفة سواء مرئية او من خلال شبكات التواصل الاجتماعي للتأكد من الوصول إلى المستحقين من الأسر المتضررة.
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