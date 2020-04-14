جريمة

الضربة الثانية.. إحباط صفقة مخدرات بـ4 ملايين جنيه

١٤ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٨:٠٩ م
حشيش
حشيش
لم تمر سوى ساعات على ضربة موجعة تلقاها مروجي المواد المخدرة بإحباط تهريب 5 أطنان من مخدر الحشيش بقيمة 200 مليون جنيه، عبر ميناء شرق التفريعة بمحافظة بورسعيد، حتى وجهت أجهزة وزارة الداخلية ضربة أمنية ناجحة جديدة في مكافحة تهريب المخدرات بضبط عناصر تشكيل عصابي حال قيامهم بمحاولة تهريب كميات من المواد المخدرة مخفاة داخل مخابئ سرية بثلاث سيارات بشرق التفريعة ببورسعيد أيضا؛ استمراراً لجهود أجهزة الوزارة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الاتجار في المخدرات.
الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة تابعت نشاط أحد التشكيلات العصابية اعتزموا نقل وتهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة إلى عدد من محافظات الجمهورية لترويجها على عملائهم، فضلاً عن إعداد وتجهيز مخازن سرية معدة خصيصاً داخل عدد ثلاث سيارات ملاكي. وأمكن رصدهم والوقوف على
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مقتل جميع عناصر «خلية الأميرية» واستشهاد ضابط بالأمن الوطني

استشهد ضابط بقطاع الأمن الوطني بعد تبادل لإطلاق النار بين قوات مكافحة الإرهاب بوزارة الداخلية وعناصر خلية إرهابية بمنطقة الأميرية في القاهرة، مساء الثلاثاء، وتمكنت القوات من السيطرة على الموقف، إذ لقي عناصر الخلية مصرعهم جميعا، في الوقت الذي توقف إطلاق الرصاص، وسيطرت الشرطة على الأوضاع، وذلك حسب مصادر أمنية مسؤولة. وفي وقت سابق ناشدت وزارة الداخلية أهالي منطقة الأميرية توخي الحذر وعدم الاقتراب من النوافذ والأبواب نهائيًا، مشددة ضرورة الاحتماء بالمنازل.
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تبادل إطلاق نار بين الأمن و«خلية الأميرية»

قال مصدر أمني مسؤول، إن تبادلا لإطلاق النار وقع بين قوات مكافحة الإرهاب بوزارة الداخلية ومجموعة من الإرهابيين بمنطقة الأمييرية بمحافظة القاهرة، مساء الثلاثاء، بدورها نشادة وزارة الداخلية أهالي منطقة الأميرية توخي الحذر وعدم الاقتراب من النوافذ والأبواب نهائيًا، مشددة ضرورة الاحتماء بالمنازل، وشهدت المنطقة انتشارا أمنيا مكثفا من قوات الشرطة وسط تواجد قيادات ميدانية من ضباط الأمن الوطني وقطاع الأمن العام تنسيقا مع إدارة البحث الجنائي بميدرية أمن القاهرة؛ للسيطرة على الموقف.
مدينة الثلج في «مول مصر»-13

ضبط 162 مخالفة غلق المحال والمطاعم والمراكز التجارية

جهود أمنية متواصلة يقدمها رجال الشرطة بوزارة الداخلية من خلال حملات مكبرة بكل مديريات الأمن في إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين، وتنفيذًا للإجراءات التي تتخذها أجهزة الدولة؛ للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد، من بينها تنظيم مواعيد فتح وغلق «المطاعم والمقاهي والكافيتريات والمراكز التجارية، والأندية الرياضية، والشعبية، ومراكز الشباب»، وتوجيه الحملات بالتنسيق مع الجهات المعنية للتصدي لممارسات إخفاء السلع الغذائية والمستزمات الطبية، والتلاعب في أسعارها، ومواجهة مختلف أشكال الغش التجاري.
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مباحث التموين تضبط الأسواق وتعزز منظومة «أمان»

تكثف الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة حملاتها التموينية المكبرة بالتنسيق مع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية؛ لمراقبة الأسواق، والمحافظة على استقرار الأسعار وضبط كافة صور الاحتكار، والتحقق من توافر السلع بالأسواق ومدى صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين، ولضمان وصول السلع للمواطنين بالأسعارالمناسبة والجودة الملائمة جنبا إلى جنب إقامة شوادر ومعارض لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بمختلف المحافظات.
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الحشيش في العلبة.. كواليس إحباط صفقة الـ200 مليون

ضربة ناجحة وجها ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، فى ضبط واحدة من أكبر شحنات المواد المخدرة حاول مهربيها إخفائها داخل حاوية قادمة من الخارج بداخلها كميات كبيرة من مخدر الحشيش، على متن إحدى السفن قادمة من إحدى الدول العربية إلى ميناء شرق التفريعة ببورسعيد (ترانزيت) ومتجهة إلى إحدى الدول العربية الأخرى، واعتزام مهربيها إعادة إدخالها إلى البلاد عبر طرق غير مشروعة، فى محاولة منهم لاستغلال الظروف التى تمر بها دول العالم والمنطقة حالياً.
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إحباط محاولة تهريب 23 الف طربة حشيش ببورسعيد

تمكنت قوات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، من إحباط محاولة تهريب 23 الف طربة حشيش إلى داخل البلاد، حاول مهربون إخفاءها داخل حاوية قادمة من الخارج على متن إحدى السفن قادمة من إحدى الدول العربية إلى ميناء شرق التفريعة ببورسعيد (ترانزيت) ومتجهة إلى إحدى الدول العربية الأخرى، وتبين اعتزام القائمين على الشحنة إعادة إدخالها إلى البلاد عبر طرق غير مشروعة، فى محاولة منهم لاستغلال الظروف التى تمر بها دول العالم والمنطقة حاليًا، والانشغال بالأوضاع الصحية، لممارسة أعمال التهريب، لكن اليقظة الأمنية أفشلت مخططهم.
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إحباط تهريب 1636 طربة حشيش في شحنة تفاح (فيديو)

استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما فى مجال مكافحة المخدرات، والعمل على ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عمليات ترويجها، وإحباط محاولات تهريبها إلى داخل البلاد، أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، وصول حاوية على متن إحدى السفن قادمة من إحدى الدول العربية إلى ميناء شرق التفريعة ببورسعيد مشمولها المستندى "تفاح"، مشحونة إلى البلاد بمعرفة شخصين لأحدهما معلومات جنائية مسجلة، وبداخلها كميات كبيرة من مخدر الحشيش.
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إحباط محاولة تهريب 1636 طربة حشيش عبر ميناء بورسعيد

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، من إحباط محاولة تهريب 1636 طربة لمخدر الحشيش داخل حاوية قادمة من إحدى الدول العربية على متن سفينة بميناء شرق التفريعة ببورسعيد. معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، أفادت بوصول حاوية على متن إحدى السفن قادمة من إحدى الدول العربية إلى ميناء شرق التفريعة ببورسعيد مشمولها المستندي "تفاح" ، مشحونة إلى البلاد بمعرفة (شخصين – "لأحدهما معلومات جنائية مسجلة")، وبداخلها كميات كبيرة من مخدر الحشيش.
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