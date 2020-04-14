الضربة الثانية.. إحباط صفقة مخدرات بـ4 ملايين جنيه

١٤ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٨:٠٩ م

حشيش

لم تمر سوى ساعات على ضربة موجعة تلقاها مروجي المواد المخدرة بإحباط تهريب 5 أطنان من مخدر الحشيش بقيمة 200 مليون جنيه، عبر ميناء شرق التفريعة بمحافظة بورسعيد، حتى وجهت أجهزة وزارة الداخلية ضربة أمنية ناجحة جديدة في مكافحة تهريب المخدرات بضبط عناصر تشكيل عصابي حال قيامهم بمحاولة تهريب كميات من المواد المخدرة مخفاة داخل مخابئ سرية بثلاث سيارات بشرق التفريعة ببورسعيد أيضا؛ استمراراً لجهود أجهزة الوزارة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الاتجار في المخدرات.

الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة تابعت نشاط أحد التشكيلات العصابية اعتزموا نقل وتهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة إلى عدد من محافظات الجمهورية لترويجها على عملائهم، فضلاً عن إعداد وتجهيز مخازن سرية معدة خصيصاً داخل عدد ثلاث سيارات ملاكي. وأمكن رصدهم والوقوف على