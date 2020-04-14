بعد مش قد الهوى..رسالة من شيرين عبد الوهاب لـ«أصالة»

تحرير:محمد أبو زيد ١٤ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٨:١٨ م

شرين عبد الوهاب

قدمت الفنانة شيرين عبد الوهاب رسالة شكر للفنانة أصالة بعد إشادة أصالة بأداء وإحساس وصوت في أغنية "مش قد الهوى"، إذ كتبت شيرين على حسابها عبر تويتر: " أصالة، شكرا على وصفك الجميل اللي كله رقة، وشكرا على اهتمامك بيا فعلا إنتي بالنسبة لي أخت عزيزة قوي عندي، ربنا يصلح لك الحال ويحققلك اللي بتتمنيه". وفي وقت سابق نشرت أصالة مقطع على حسابها عبر تويتر مقطع من أغنية "شيرين" وعلقت عليه قائلة: "بصوتها بترسم القصّة بمنتهى الإحساس.. رائعة بتمرجح المشاعر بكلّ رقّه.. الله ياشيري الحبيبة".

وطرحت شيرين عبد الوهاب مؤخرا أغنية «مش قد الهوى» وحصدت 2 مليون مشاهدة بعد 5 أيام فقط من طرحها عبر قناتها الرسمية على موقع يوتيوب. «مش قد الهوى» من كلمات محمد الغنيمي، وألحان محمد رحيم، وتوزيع أحمد إبراهيم، وتقول كلماتها: «‎قالي إنتى مش قد الهوى.. ‎سيبي الهوى لناسه،