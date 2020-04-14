75 مليار جنيه ضرايب مستهدفة على السجائر العام المقبل

تحرير:أحمد البرماوي ١٤ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٨:٢٨ م

السجائر

تستهدف وزارة المالية بمشروع موازنة العام المالي المقبل تحقيق حصيلة ضريبة من السجائر بقيمة 74.6 مليار جنيه بنمو قدره 13.3% بموازنة العام المالي الجاري البالغ 65.9 مليار جنيه . وكان مجلس النواب قد وافق في فبراير الماضي على زيادة الضريبة القطعية للقيمة المضافة على الشريحة الأولى بقيمة 50 قرشاً لتصل إلى 4 جنيهات، بينما تمت زيادة الضريبة للضريبة الثانية بواقع واحد جنيه لتصل إلى 6.5 جنيه، وزادت الضريبة على الشريحة الثالثة بقيمة 50 قرشاً لتبلغ 7 جنيهات.

واصدر وزير المالية قرارا رقم 111 لسنه 2020، وحدد القرار سعر بيع السجائر ماركتى «دانهيل» و«ميريت» بواقع 43 جنيهاً، بينما سيبلغ سعر عبوة الدافيدوف بأصنافها المتنوعة جولد ووايت وسيلمز 40 جنيهاً، فى حين سيبلغ أسعار المارلبورو الريد والجولد نحو 40 جنيهاً أيضاً.ووفقاً للقرار، سيبلغ سعر بيع العبوة الكينت 38



واصدر وزير المالية قرارا رقم 111 لسنه 2020، وحدد القرار سعر بيع السجائر ماركتى «دانهيل» و«ميريت» بواقع 43 جنيهاً، بينما سيبلغ سعر عبوة الدافيدوف بأصنافها المتنوعة جولد ووايت وسيلمز 40 جنيهاً، فى حين سيبلغ أسعار المارلبورو الريد والجولد نحو 40 جنيهاً أيضاً.



ووفقاً للقرار، سيبلغ سعر بيع العبوة الكينت 38 جنيهاً، والدانهيل مستر بليند قيمتها 37 جنيهاً، بينما سيصل سعر المارلبورو الميديم 36 جنيهاً، كما سيبلغ سعر بيع الكاميل الأصفر والأزرق 36.5 جنيه.



كما سيبلغ سعر السوبر نحو 19 جنيهاً، والتارجيت والبوكس 18 جنيهاً والمونديال ولايت وبوسطن وبلمونت 17.5 جنيه، بينما سيبلغ سعر الكيلوباترا كوين الورقية 17 جنيهاً و16.5 جنيه لكل من الكيلوباترا جولدن والكينج سيز.



