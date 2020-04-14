سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

المغرب يُعلن ارتفاع إصابات كورونا لـ1838 حالة

تحرير:خالد وربي ١٤ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٨:٣٢ م
كورونا
كورونا
أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 75 إصابة جديدة بفيروس كورونا من الساعة السادسة مساء أمس، حتى العاشرة من صباح اليوم، لترتفع حصيلة الإصابات إلى 1838 حالة، مضيفة أن عدد الحالات المستبعدة بلغ 7771 منذ بداية انتشار الفيروس في البلاد، وحتى صباح اليوم، مشيرة إلى ثبات العدد الإجمالي للوفيات عند 126 حالة، بينما ارتفع مجموع حالات التعافي إلى 210، بزيادة 7 حالات، بناء على نتائج التحاليل المخبرية المزدوجة.
وأعلنت المديرية الجهوية للصحة بجهة فاس مكناس، أنه تم تسجيل 35 حالة جديدة مؤكدة للإصابة بفيروس كورونا المستجد بمدينة فاس، خلال الفترة نفسها وفقا لما ذكره موقع روسيا اليوم. ونقل موقع "هسبريس" الإخباري المغربي عن مصادره، أن تسجيل هذا الرقم غير المسبوق في عدد حالات الإصابة المؤكدة دفعة واحدة بمدينة فاس،
اقرأ المزيد
كورونا والحجر الصحي (8)

الأردن يُعلن 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا

أعلن وزير الدولة الأردنية لشؤون الإعلام، أمجد العضايلة اليوم الثلاثاء، أن المملكة ستعلن حظرا شاملا لمدة 48 ساعة بدءا من ليلة الجمعة. وقال العضايلة في بيان صحفي اليوم، إنه "نظرا لعدم ثبوت أي إصابة في بعض محافظات المملكة، وبحمد الله، سنعلن خلال الأسبوع الجاري، عن أولى المناطق التي سيتم تعديل إجراءات حظر التجوال فيها، بحيث يمنع الدخول إليها والخروج منها اعتبارا من الأسبوع المقبل".
كورونا والحجر الصحي (4)

في 24 ساعة.. تركيا تسجل 107 وفاة و4062 إصابة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة التركية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 107وفاة و4062 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة، لترتفع الوفيات إلى 1403 والاصابات إلى 65111، إذ قال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، إن حالات الإصابة بالفيروس التاجي المؤكدة في تركيا زادت بواقع 4062 خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين في البلاد إلى 65111 حالة، مشيرا أنه تم تسجيل 107 حالة وفاة جديدة ليصل عدد الضحايا إلى 1403، وفقا لما ذكرته وكالة روسيا اليوم.
الصين-وكورونا-كلمة-الاردن-780x450

87 إصابة و13 وفاة بكورونا خلال 24 ساعة في الجزائر

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 87 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وبلوغ إجمالي الإصابات 2070 حالة، في 47 ولاية، مشيرة أنه تم تسجيل 13 حالة وفاة جديدة، ما يرفع العدد الإجمالي لوفيات كورونا في البلاد إلى 326، فيما إجمالي حالات الشفاء وصل اليوم إلى 691، وفقا لروسيا اليوم. كان وزير الصحة الجزائري قد قال في وقت سابق، إن الأرقام المسجلة في العاصمة الجزائر حاليا لا تستدعي فرض حجر كلي، لافتا أن الجزائر استقبلت ملايين الكمامات وكل الطلبات تمت تلبيتها، مشيرا أن بلاده تحتوي على مخزون يقدر بأكثر من 11 مليون كمامة لمواجهة تفشي فيروس كورونا.
كورونا

8 وفيات و435 إصابة.. ضحايا كورونا بالسعودية في 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 435 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بالإضافة إلى 8 وفيات ناجمة عنه، ليصبح مجموع الإصابات 5369 حالة، إذ أضافت الصحة السعودية على لسان المتحدث باسمها ومحمد العبد العالي، أن حصيلة الوفيات جراء الفيروس في المملكة بلغت 73 حالة، مقابل 889 حالة شفاء من العدوى بعد تسجيل تعافي 84 مريضا اليوم، وفقا لما ذكرته روسيا اليوم. وذكر المسؤول السعودي أن 4407 حالات من بين إجمالي الإصابات، هي نشطة، ومعظمها حالات مستقرة، و62 منها حرجة تتلقى الرعاية المركزة.
اقرأ المزيد من الأخبار
علاج-كورونا

تسجيل 868 إصابة جديدة بفيروس كورونا في هولندا

أعلنت السلطات الصحية في هولندا اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 868 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما يجعل إجمالي عدد الإصابات 27419، إذ قال المعهد الوطني الهولندي للصحة والبيئة في بيان على موقعه الإلكتروني، إنه تم تسجيل 122 حالة وفاة جديدة لترتفع الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 2945، مضيفا، أن عدد الذين يخضعون حاليا للعلاج بالمراكز الطبية بلغ 8939 مصابا بعد إدخال 210 إصابات للمستشفيات.
كورونا والحجر الصحي (8)

الأردن يُعلن 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا

أعلن وزير الدولة الأردنية لشؤون الإعلام، أمجد العضايلة اليوم الثلاثاء، أن المملكة ستعلن حظرا شاملا لمدة 48 ساعة بدءا من ليلة الجمعة. وقال العضايلة في بيان صحفي اليوم، إنه "نظرا لعدم ثبوت أي إصابة في بعض محافظات المملكة، وبحمد الله، سنعلن خلال الأسبوع الجاري، عن أولى المناطق التي سيتم تعديل إجراءات حظر التجوال فيها، بحيث يمنع الدخول إليها والخروج منها اعتبارا من الأسبوع المقبل".
كورونا والحجر الصحي (8)

541 وفاة جديدة بفيروس كورونا في فرنسا

أعلنت وزارة الصحة الفرنسية، اليوم الأربعاء، تسجيل 541 وفاة جديدة في مستشفيات البلاد جراء فيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، في تراجع لهذا المعدل مقارنة مع الحصيلة السابقة، إذ ذكر مدير الإدارة العامة لشؤون الصحة الفرنسي جيروم سلمون في مؤتمر صحفي، أن حصيلة المرضى المتوفين في مستشفيات البلاد ارتفعت بواقع 541 حالة وبلغت 7632 حالة بعد أن كانت 7091 حالة أمس الثلاثاء. ويشير هذا الرقم وفق موقع روسيا اليوم إلى تراجع لافت في وتيرة الوفيات بالفيروس في المستشفيات الفرنسية، حيث بلغ هذا المعدل يوم الإثنين 605 حالات ويوم الثلاثاء 597 وفاة.
فيروس- كورونا (18)

4117 إصابة و87 وفاة.. ضحايا كورونا بتركيا في 24 ساعة

أعلنت الحكومة التركية، اليوم الأربعاء، تسجيل 4117 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، لترتفع حصيلة الإصابات إلى 32226 حالة، إذ نقلت وكالة أنباء الأناضول عن السلطات التركية إعلانها، تسجيل الإصابات الجديدة، وارتفاع عدد المتعافين من الفيروس في البلاد إلى 1864 حالة. وأعلنت وكالة الأناضول، تسجيل 87 حالة وفاة جديدة في البلاد، لترتفع حصيلة ضحايا الفيروس في تركيا إلى 812 حالة، إذ قال رئيس قسم الاتصالات في الإدارة الرئاسية، فاهرتين ألتون، إنه تم توزيع 5 كمامات طبية على جميع المواطنين الأتراك مجانا في الأسبوع، حيث سيتلقونها عبر البريد.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]