المغرب يُعلن ارتفاع إصابات كورونا لـ1838 حالة

تحرير:خالد وربي ١٤ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٨:٣٢ م

كورونا

أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 75 إصابة جديدة بفيروس كورونا من الساعة السادسة مساء أمس، حتى العاشرة من صباح اليوم، لترتفع حصيلة الإصابات إلى 1838 حالة، مضيفة أن عدد الحالات المستبعدة بلغ 7771 منذ بداية انتشار الفيروس في البلاد، وحتى صباح اليوم، مشيرة إلى ثبات العدد الإجمالي للوفيات عند 126 حالة، بينما ارتفع مجموع حالات التعافي إلى 210، بزيادة 7 حالات، بناء على نتائج التحاليل المخبرية المزدوجة.

وأعلنت المديرية الجهوية للصحة بجهة فاس مكناس، أنه تم تسجيل 35 حالة جديدة مؤكدة للإصابة بفيروس كورونا المستجد بمدينة فاس، خلال الفترة نفسها وفقا لما ذكره موقع روسيا اليوم. ونقل موقع "هسبريس" الإخباري المغربي عن مصادره، أن تسجيل هذا الرقم غير المسبوق في عدد حالات الإصابة المؤكدة دفعة واحدة بمدينة فاس،