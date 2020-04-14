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فرنسا تسجل أكثر من 15 ألف وفاة بفيروس كورونا

تحرير:خالد وربي ١٤ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٩:٥٢ م
كورونا
كورونا
سجلت فرنسا نحو 15 ألف حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد، اليوم الثلاثاء، لتصبح بذلك رابع دولة تتخطى هذا الحاجز بعد إيطاليا وإسبانيا والولايات المتحدة. وبهذا، فإن معدل الوفيات اليومي في فرنسا، عاد للارتفاع قليلا، بعدما ظل مستقرا لأيام، وفقا لما ذكرته وكالة رويترز. لكن عدد المصابين في وحدات العناية المركزة تراجع إلى 6730 من 6821 خلال 24 ساعة، ليتراجع الإجمالي بذلك لليوم السادس على التوالي.
ويعد هذا مؤشرا على أن إجراءات العزل العام التي مددتها فرنسا، الإثنين، إلى 11 مايو، تؤتي ثمارها في احتواء المرض طبقا لموقع "سكاي نيوز". وقال مدير هيئة الصحة العامة جيروم سالومون، إن عدد وفيات كورونا في المستشفيات ودور رعاية المسنين في فرنسا، ارتفع 5 بالمئة في غضون يوم، ليصل الإجمالي إلى 15729، مقابل
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47-ولاية-امريكية-معرضة-لتفشى-الحصبة

الأمم المتحدة تحذر من انتشار مرض الحصبة أثناء الانشغال بكورونا

حذر صندوق الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" من أن 117 مليون طفلا، في 37 دولة، قد لا يحصلون على تطعيم ضد مرض "الحصبة" في الوقت المناسب، بإشارة إلى الانشغال بمواجهة فيروس كورونا. وبحسب موقع "بي بي سي عربي"، فقد يشهد مرض الحصبة فورة جديدة، مع تأخر مواعيد تطعيم الأطفال حول العالم، بسبب الانشغال بمواجهة فيروس كورونا وانتشاره عالميا، إذ نقل الموقع عن صندوق الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" إعلانه أن "117 مليون طفل، في 37 دولة، قد لا يحصلون على تطعيم الحصبة الضروري في وقته".
علاج-كورونا

تسجيل 868 إصابة جديدة بفيروس كورونا في هولندا

أعلنت السلطات الصحية في هولندا اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 868 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما يجعل إجمالي عدد الإصابات 27419، إذ قال المعهد الوطني الهولندي للصحة والبيئة في بيان على موقعه الإلكتروني، إنه تم تسجيل 122 حالة وفاة جديدة لترتفع الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 2945، مضيفا، أن عدد الذين يخضعون حاليا للعلاج بالمراكز الطبية بلغ 8939 مصابا بعد إدخال 210 إصابات للمستشفيات.
كورونا والحجر الصحي (8)

تسجل 602 وفاة و2972 إصابة جديدة بكورونا في إيطاليا

أعلنت السلطات الإيطالية، اليوم الثلاثاء، عن تسجل 602 وفاة و2972 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليبلغ إجمالي الوفيات 21067 والإصابات 162488، في أدنى معدل يومي للإصابات منذ 13 مارس، وفقا لما ذكرته وكالة روسيا اليوم في نبأ عاجل لها. وفي وقت سابق، قررت الحكومة الإيطالية تمديد إجراءات العزل العام في جميع أنحاء البلاد لاحتواء فيروس كورونا حتى الثالث من مايو المقبل، لافته أنه من المقرر السماح لمتاجر قليلة بإعادة فتح أبوابها اعتبارا من 14 أبريل الجاري، قائلة: «هذا قرار صعب لكنه ضروري وأتحمل عنه المسؤولية السياسية كاملة».
فيروس- كورونا (15)

بكين تتحول إلى حصن منيع خوفًا من عودة «كورونا»

أغلقت بكين حدودها فعليا أمام الغرباء بإجراءات صارمة لحماية العاصمة المركزية ضد تهديد وصول موجة ثانية من عدوى وباء كوفيد-19 من مناطق أخرى. وبعد السيطرة على الوباء إلى حد كبير، منعت الصين الأجانب من دخول البلاد مع قلق السلطات من زيادة الحالات المستوردة من الخارج، على الرغم من أن معظمهم من المواطنين الصينيين. لكن بكين ذهبت إلى أبعد من ذلك، حيث فرضت حجرا صحيا صارما لمدة 14 يوما على الواصلين من أجزاء أخرى من الصين، حتى لو كانت نتيجة اختبار فيروس كورونا سلبية، وهو إجراء غير مطلوب في مدن صينية أخرى.
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كورونا والحجر الصحي (8)

عدد وفيات فيروس كورونا في أمريكا يتجاوز 17 ألفا

تجاوز عدد الوفيات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة 17 ألف شخصا، اليوم الجمعة، وذلك بالتزامن مع تراجع أعداد المصابين الجدد في ولاية نيويورك، إذ نشرت وكالة أنباء "رويترز" تقريرا يظهر إحصاءها حول وفيات فيروس كورونا في الولايات المتحدة، التي قالت إنها تجاوزت 17 ألف شخص، اليوم الجمعة. وبحسب الوكالة، حذر مسؤولون أمريكيون المواطنين، أن هناك توقعات بالوصول إلى أعداد مزعجة من الوفيات جراء الإصابة بكورونا هذا الأسبوع حتى على الرغم من وجود ما يشير إلى تراجع أعداد المصابين الجدد في ولاية نيويورك بؤرة تفشي الوباء في الولايات المتحدة.
كورونا والحجر الصحي (4)

تسجيل 1924 وفاة جديدة بكورونا في أمريكا خلال 24 ساعة

أفادت بيانات المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الخميس، بارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى 427460 بزيادة 32449 حالة عن بياناتها السابقة، إذ قالت المراكز الأمريكية، إن عدد الوفيات ارتفع 1924 ليصل إلى 14696. ولا تعكس هذه الأرقام بالضرورة الحالات التي تسجلها كل ولاية على حدة. وتتصدر الولايات المتحدة حسب موقع روسيا اليوم بفارق كبير قائمة أكبر بؤر الفيروس في العالم، وسجلت هناك حتى الآن 432579 إصابة، تليها إسبانيا وإيطاليا بـ152446 و139422 إصابة على التوالي.
كورونا والحجر الصحي (8)

خلال يوم.. 779 وفاة بكورونا في ولاية نيويورك بأمريكا

أعلن آندرو كومو حاكم ولاية نيويورك الأمريكية تسجيل 779 حالة وفاة خلال الـ24 الساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة إلى 13 ألفًا والإصابات إلى 400 ألف حالة مؤكدة. وقال حاكم ولاية نيويورك، أمس الثلاثاء، إن الولاية سجلت أعلى معدل وفاة في يوم واحد بفيروس كورونا المستجد، 731 وفاة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 5489. وبحسب «وكالة أنباء سبوتنيك الروسية»، تعد الولايات المتحدة هي الدولة الأولى في العالم من حيث عدد الإصابات المعلن عنها بالوباء.
كورونا والحجر الصحي (8)

541 وفاة جديدة بفيروس كورونا في فرنسا

أعلنت وزارة الصحة الفرنسية، اليوم الأربعاء، تسجيل 541 وفاة جديدة في مستشفيات البلاد جراء فيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، في تراجع لهذا المعدل مقارنة مع الحصيلة السابقة، إذ ذكر مدير الإدارة العامة لشؤون الصحة الفرنسي جيروم سلمون في مؤتمر صحفي، أن حصيلة المرضى المتوفين في مستشفيات البلاد ارتفعت بواقع 541 حالة وبلغت 7632 حالة بعد أن كانت 7091 حالة أمس الثلاثاء. ويشير هذا الرقم وفق موقع روسيا اليوم إلى تراجع لافت في وتيرة الوفيات بالفيروس في المستشفيات الفرنسية، حيث بلغ هذا المعدل يوم الإثنين 605 حالات ويوم الثلاثاء 597 وفاة.
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