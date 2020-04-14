فرنسا تسجل أكثر من 15 ألف وفاة بفيروس كورونا

تحرير:خالد وربي ١٤ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٩:٥٢ م

كورونا

سجلت فرنسا نحو 15 ألف حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد، اليوم الثلاثاء، لتصبح بذلك رابع دولة تتخطى هذا الحاجز بعد إيطاليا وإسبانيا والولايات المتحدة. وبهذا، فإن معدل الوفيات اليومي في فرنسا، عاد للارتفاع قليلا، بعدما ظل مستقرا لأيام، وفقا لما ذكرته وكالة رويترز. لكن عدد المصابين في وحدات العناية المركزة تراجع إلى 6730 من 6821 خلال 24 ساعة، ليتراجع الإجمالي بذلك لليوم السادس على التوالي.

ويعد هذا مؤشرا على أن إجراءات العزل العام التي مددتها فرنسا، الإثنين، إلى 11 مايو، تؤتي ثمارها في احتواء المرض طبقا لموقع "سكاي نيوز". وقال مدير هيئة الصحة العامة جيروم سالومون، إن عدد وفيات كورونا في المستشفيات ودور رعاية المسنين في فرنسا، ارتفع 5 بالمئة في غضون يوم، ليصل الإجمالي إلى 15729، مقابل

ويعد هذا مؤشرا على أن إجراءات العزل العام التي مددتها فرنسا، الإثنين، إلى 11 مايو، تؤتي ثمارها في احتواء المرض طبقا لموقع "سكاي نيوز".



وقال مدير هيئة الصحة العامة جيروم سالومون، إن عدد وفيات كورونا في المستشفيات ودور رعاية المسنين في فرنسا، ارتفع 5 بالمئة في غضون يوم، ليصل الإجمالي إلى 15729، مقابل زيادة بنسبة 4 في المئة يومي الأحد والاثنين.



