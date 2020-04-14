جريمة

تجمع كبير رغم كورونا.. ماذا حدث أثناء إخماد حريق مخزن أعلاف في بنها؟

١٤ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:١٣ م
حريق
حريق
حالة من الهلع سيطرت على سكان منطقة طابا بمدينة بنها، قبل ساعة من بدء حظر التجوال، بعد اندلاع حريق هائل في مخزن للأعلاف على مساحة 400 متر، وتجمع عشرات المواطنين قرب موقع النيران، إلى أن وصلت سيارتين إسعاف، و6سيارات تباعا، وبدأ على الفور رجال الحماية المدنية في أعمال الإطفاء ومحاصرة النيران قبل امتدادها للمباني المجاورة.
ووصل عدد من قيادات المحافظة وقوات الشرطة إلى موقع الحريق، ولاحظوا تجمع المواطنين بشكل كبير، وبدأوا مناشدتهم بضرورة التفرق ومغادرة المكان فورا حفاظا على صحتهم وحياتهم، لخطورة التجمع عليهم في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، واستجاب المواطنين للمطالب سريعا. واستمرت أعمال مكافحة النيران والتبريد نحو ساعة
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العاب-نارية

قادمة من الصين.. إحباط تهريب 20 طن ألعاب نارية بالإسكندرية

تمكنت الأجهزة الأمنية ممثلة في مباحث ميناء الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، من إحباط شحنة تهريب نحو 20 ألف طن ألعاب نارية محظور دخولها إلى البلاد على متن إحدى الحاويات القادمة من هونج كونج، محملة بملفات ورق قبل إدخالها إلى البلاد، لبدء عملية توزيعها بمناسبة احتفالات الأقباط بعيد القيامة المجيد واحتفالات شم النسيم وشهر رمضان المبارك وعيد الفطر، وتم التحفظ على الحاوية والمضبوطات بداخلها، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المضبوطات وعرضها على النيابة لمباشرة التحقيقات اللازمة.
وزارة-الداخلية

الداخلية: مقتل 7 إرهابيين في وكر خلية الأميرية

كشفت وزارة الداخلية عن تفاصيل مقتل 7 عناصر إرهابية في تبادل إطلاق النار مع الشرطة بوكر حي الاميرية، وضبط مخزن أسلحة بمنطقة المطرية، إذ وردت معلومات لقطاع الأمن الوطني عن وجود خلية إرهابية يعتنق عناصرها المفاهيم التكفيرية، تستغل عدة أماكن للإيواء بشرق وجنوي القاهرة كنقطة انطلاق لتنفيذ عمليات إرهابية بالتزامن مع أعياد المسيحيين، وتم رصد تلك العناصر والتعامل معها ما أسفر عن مصرع 7 إرهابيين عثر بحوزتهم على 6 بنادق آلية، 4 أسلحة خرطوش وكمية كبيرة من الذخيرة مختلفة الأعيرة.
تنقيب عن الآثار

ضبط 12 متهما بالتنقيب عن الآثار في المنيا

تمكنت الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع مركز شرطة سمالوط ومباحث السياحة والآثار، اليوم الثلاثاء، من ضبط 12 متهما بالتنقيب والحفر عن الآثار، داخل قريتين، وتحررت المحاضر اللازمة، وتلقى اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، إخطارا من العميد محمد عبد الظاهر مساعد منطقة شمال الصعيد لشرطة السياحة والآثار، بورود معلومات سرية عن قيام "ع. ع.ف"، بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل مسكنه بإحدى القرى بزمام مركز سمالوط غرب. أفادت تحريات العقيد نادر حمدي رئيس مباحث شرطة السياحة، التي أشرف عليها اللواء مدحت منتصر مدير المباحث صحة المعلومة.
النائب- العام- المستشار- حماده -الصاوي

النيابة: استشهاد ضابط وإصابة 3 شرطيين بحادث الأميرية

أمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي، اليوم الثلاثاء، بإجراء تحقيق عاجل في الحادث الإرهابي الواقع بحي الأميرية، شرق القاهرة، وذكر النائب العام في بيان له أن فريقا من نيابة أمن الدولة العليا انتقل لمعاينة مسرح الحادث الذي أسفر عن استشهاد الضابط محمد فوزي الحوفي بقطاع الأمن الوطني، وإصابة آخر وفردي شرطة من ذات القطاع. وشهدت المنطقة انتشارا أمنيا مكثفا من قوات الشرطة وسط تواجد قيادات ميدانية من ضباط الأمن الوطني وقطاع الأمن العام تنسيقا مع إدارة البحث الجنائي بمدرية أمن القاهرة؛ للسيطرة على الموقف.
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كحول (1)

مباحث التموين تحبط حجب 22 طن مطهرات عن المواطنين

وجه ضباط إدارة مباحث التموين بالمنوفية حملة تفتيشية مكبرة؛ لضبط جرائم الغش التجارى واحتكار السلع والمنتجات، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لاتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة؛ للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع، واتساقاً مع جهود أجهزة الدولة للتصدى لتداعيات انتشار فيروس "كورونا"، ومحاولات البعض استغلال تلك الظروف لتحقيق أرباح غير مشروعة.
قوات-الداخلية (3)

تواجد أمني مكثف في خامس أيام الحظر بالإسماعيلية

شهدت شوارع محافظة الإسماعيلية حالة من السكون والسكوت في جميع أنحاء المحافظة، ولم يتواجد مساء اليوم الأحد سواء رجال الشرطة وبعض المارة من العاملين في المجال الطبي والإعلامي لتادية عملهم، وسط تواجد أمني مكثف، إذ كلف اللواء محمود هندي مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسماعيلية، ضباط وحدات الأقسام والمراكز بالإستمرار في التواجد والمرور على جميع الشوارع الخاصة بكل دائرة، لمتابعة قرار حظر التجوال وضبط المخالفين من محلات ومارة، وتحرير المحاضر اللازمة.
مراكز-الدروس-سنتر-تعليمى

الشرطة تغلق 12 ألف مركزًا تعليميًا في 10 أيام

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها تحت إشراف اللواء محمود توفيق؛ لمتابعة تنفيذ قرار مجلس الوزراء الخاص بمواعيد فتح وغلق المطاعم والمراكز التجارية وتوجيه الحملات التموينية لضبط المخالفين، في إطار حرص الوزارة على سلامة المواطنين، وتنفيذا للإجراءات التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس «كورونا»، من بينها تنظيم مواعيد فتح وغلق «المطاعم والمقاهي والكافيتريات والمراكز التجارية، والأندية الرياضية، والشعبية، ومراكز الشباب»، وتوجيه الحملات بالتنسيق مع الجهات المعنية.
مقر نادي الزمالك

سرعة وصول المطافئ كلمة السر..حريق بجوار نادي الزمالك

كشفت المعاينة الأولية لرجال المعمل الجنائي وقوات الدفاع المدني بالإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، عن ملابسات حريق محدود اندلع بمحيط نادي الزمالك بمنطقة المهندسين وسط محافظة الجيزة، مساء الخميس، لم يسفر عن وقوع إصابات أو وفيات. المعاينة الأولية توصلت إلى أن حريق محدودا اندلع في كمية مخلفات في قطعة أرض فضاء تقع بين سور نادي الزمالك والمجمع الطبي بمسجد الحامدية الشاذلية، نتج عنها تصاعد كثيف للأدخنة، حتى أن البعض تداول أنباء عن نشوب حريق داخل النادي.
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