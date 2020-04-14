تجمع كبير رغم كورونا.. ماذا حدث أثناء إخماد حريق مخزن أعلاف في بنها؟

١٤ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:١٣ م

حريق

حالة من الهلع سيطرت على سكان منطقة طابا بمدينة بنها، قبل ساعة من بدء حظر التجوال، بعد اندلاع حريق هائل في مخزن للأعلاف على مساحة 400 متر، وتجمع عشرات المواطنين قرب موقع النيران، إلى أن وصلت سيارتين إسعاف، و6سيارات تباعا، وبدأ على الفور رجال الحماية المدنية في أعمال الإطفاء ومحاصرة النيران قبل امتدادها للمباني المجاورة.

ووصل عدد من قيادات المحافظة وقوات الشرطة إلى موقع الحريق، ولاحظوا تجمع المواطنين بشكل كبير، وبدأوا مناشدتهم بضرورة التفرق ومغادرة المكان فورا حفاظا على صحتهم وحياتهم، لخطورة التجمع عليهم في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، واستجاب المواطنين للمطالب سريعا. واستمرت أعمال مكافحة النيران والتبريد نحو ساعة