الأمم المتحدة تحذر من انتشار مرض الحصبة أثناء الانشغال بكورونا

تحرير:خالد وربي ١٤ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:٣٢ م

الحصبة

حذر صندوق الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" من أن 117 مليون طفلا، في 37 دولة، قد لا يحصلون على تطعيم ضد مرض "الحصبة" في الوقت المناسب، بإشارة إلى الانشغال بمواجهة فيروس كورونا. وبحسب موقع "بي بي سي عربي"، فقد يشهد مرض الحصبة فورة جديدة، مع تأخر مواعيد تطعيم الأطفال حول العالم، بسبب الانشغال بمواجهة فيروس كورونا وانتشاره عالميا، إذ نقل الموقع عن صندوق الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" إعلانه أن "117 مليون طفل، في 37 دولة، قد لا يحصلون على تطعيم الحصبة الضروري في وقته".

وشهدت عدّة دول أوروبية، من بينها بريطانيا، إصابات بالحصبة بأعداد كبيرة، حيث انخفض إعطاء التطعيم الثلاثي المخصّص للحصبة، والنكاف، والحصبة الألمانية للأطفال وفقا لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية. ويسبّب مرض الحصبة لدى المصابين به سعالا وطفحاً جلدياً وحمّى. وقد يؤدي إلى الوفاة في بعض الحالات. ويمكن الوقاية