جريمة

ضبط 12 متهما بالتنقيب عن الآثار في المنيا

تحرير:محمد الزهراوي ١٤ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:٥١ م
التنقيب عن الآثار
التنقيب عن الآثار
تمكنت الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع مركز شرطة سمالوط ومباحث السياحة والآثار، اليوم الثلاثاء، من ضبط 12 متهما بالتنقيب والحفر عن الآثار، داخل قريتين، وتحررت المحاضر اللازمة، وتلقى اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، إخطارا من العميد محمد عبد الظاهر مساعد منطقة شمال الصعيد لشرطة السياحة والآثار، بورود معلومات سرية عن قيام "ع. ع.ف"، بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل مسكنه بإحدى القرى بزمام مركز سمالوط غرب. أفادت تحريات العقيد نادر حمدي رئيس مباحث شرطة السياحة، التي أشرف عليها اللواء مدحت منتصر مدير المباحث صحة المعلومة.
بتقنين الإجراءات القانونية ووضع خطة أمنية، ومراقبة المتهم، داهم العقيد عماد شاكر، والرائد محمد عبد العزيز، بالتنسيق مع المقدم الحسيني الشاروني رئيس مباحث مركز شرطة سمالوط غرب، منزل المتهم وبتفتيشه تم ضبط 10 أشخاص آخرين، أثناء تواجدهم داخل حفرة مربعة الشكل أبعادها 3 متر في 3 متر بعمق 4 أمتار، ولها سرداب
اقرأ المزيد
العاب-نارية

قادمة من الصين.. إحباط تهريب 20 طن ألعاب نارية بالإسكندرية

تمكنت الأجهزة الأمنية ممثلة في مباحث ميناء الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، من إحباط شحنة تهريب نحو 20 ألف طن ألعاب نارية محظور دخولها إلى البلاد على متن إحدى الحاويات القادمة من هونج كونج، محملة بملفات ورق قبل إدخالها إلى البلاد، لبدء عملية توزيعها بمناسبة احتفالات الأقباط بعيد القيامة المجيد واحتفالات شم النسيم وشهر رمضان المبارك وعيد الفطر، وتم التحفظ على الحاوية والمضبوطات بداخلها، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المضبوطات وعرضها على النيابة لمباشرة التحقيقات اللازمة.
وزارة-الداخلية

الداخلية: مقتل 7 إرهابيين في وكر خلية الأميرية

كشفت وزارة الداخلية عن تفاصيل مقتل 7 عناصر إرهابية في تبادل إطلاق النار مع الشرطة بوكر حي الاميرية، وضبط مخزن أسلحة بمنطقة المطرية، إذ وردت معلومات لقطاع الأمن الوطني عن وجود خلية إرهابية يعتنق عناصرها المفاهيم التكفيرية، تستغل عدة أماكن للإيواء بشرق وجنوي القاهرة كنقطة انطلاق لتنفيذ عمليات إرهابية بالتزامن مع أعياد المسيحيين، وتم رصد تلك العناصر والتعامل معها ما أسفر عن مصرع 7 إرهابيين عثر بحوزتهم على 6 بنادق آلية، 4 أسلحة خرطوش وكمية كبيرة من الذخيرة مختلفة الأعيرة.
النائب- العام- المستشار- حماده -الصاوي

النيابة: استشهاد ضابط وإصابة 3 شرطيين بحادث الأميرية

أمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي، اليوم الثلاثاء، بإجراء تحقيق عاجل في الحادث الإرهابي الواقع بحي الأميرية، شرق القاهرة، وذكر النائب العام في بيان له أن فريقا من نيابة أمن الدولة العليا انتقل لمعاينة مسرح الحادث الذي أسفر عن استشهاد الضابط محمد فوزي الحوفي بقطاع الأمن الوطني، وإصابة آخر وفردي شرطة من ذات القطاع. وشهدت المنطقة انتشارا أمنيا مكثفا من قوات الشرطة وسط تواجد قيادات ميدانية من ضباط الأمن الوطني وقطاع الأمن العام تنسيقا مع إدارة البحث الجنائي بمدرية أمن القاهرة؛ للسيطرة على الموقف.
الحريق (4)

تجمع كبير رغم كورونا.. ماذا حدث أثناء إخماد حريق مخزن أعلاف في بنها؟

حالة من الهلع سيطرت على سكان منطقة طابا بمدينة بنها، قبل ساعة من بدء حظر التجوال، بعد اندلاع حريق هائل في مخزن للأعلاف على مساحة 400 متر، وتجمع عشرات المواطنين قرب موقع النيران، إلى أن وصلت سيارتين إسعاف، و6سيارات تباعا، وبدأ على الفور رجال الحماية المدنية في أعمال الإطفاء ومحاصرة النيران قبل امتدادها للمباني المجاورة.
اقرأ المزيد من الأخبار
انقلاب سيارة - أرشيفية

مصرع شخصين وإصابة 10 آخرين في انقلاب سيارة بالمنيا

شهد الطريق الصحراوي في مركز أبو قرقاص جنوب محافظة المنيا، اليوم الثلاثاء، مصرع شخصين، وإصابة 10 آخرين، أثر استقلالهم سيارة ربع نقل وانقلابها؛ بسبب انفجار الإطار الأمامي للسيارة، وتحرر محضر بالواقعة، وأزيل آثار الحادث، وتم تسيير حركة المرور، وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيق. وتلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارا من مأمور مركز شرطة أبوقرقاص، بانقلاب سيارة على الطريق الصحراوي، ووقوع متوفين ومصابين.
اصابة 11 شخص-في-حادث-تصادم 4-سيارات-في-البحيرة .(7)

مصرع عامل وإصابة 11 آخرين بسبب دراجة بالطرق الإقليمي

بسبب الحمولة الزائدة، واستخدام دراجة نارية ثلاثية "تروسيكل" مخصص لنقل البضائع الخفيفة فى تحميل الركاب وبتزاحم بالغ بالمخالفة لقوانين المرور، انقلبت المركبة، متسببة فى إصابة 11 عاملًا كانوا متكدسين بالتروسيكل، بإصابات بالغة تنوعة بين كسور وجروح وكدمات متفرقة، وعلى الفور استغاث الأهالي بقوات النجدة، وسرعان ما وصلت سيارات الإسعاف ونقلت المصابين إلى أقرب مستشفى لتلقى العلاج والإسعافات اللازمة، وأكد الأطباء استقرار حالة أغلبهم باستثناء عدة حالات مصابة باشتباه ما بعد ارتجاج المخ.
حادث -اطباء- المنيا (2)

إصابة 10 عمال في حادث تصادم سيارتين بالشرقية

شهد طريق مدينة الصالحية الجديدة بناحية كوبري كبيش بمحافظة الشرقية، وقوع حادث مروري وتصادم بين سيارة نصف نقل وأخرى أجرة، مما تسبب فى إصابة 10 عمال جميعهم كانوا يستقلون السيارة الأولى، وتعرضوا لجروح وكدمات وسحجات، وعلى الفور تم نقلهم إلى أقرب مستشفى، والتحفظ على سائق السيارة النقل، باعتباره متهمًا، لكون لوائح المرور تمنع استخدام السيارات النقل والنصف نقل فى تحميل الركاب، وذلك تجنبًا للمخاطر الكارثية على حياة مستقليها فى حال تعرضها لحوادث، وهو ما تحقق فى تلك الواقعة.
طفال- يلقون- حجارة- على -قطار

مصرع مواطن سقط أسفل عجلات قطار القاهرة - طنطا

لقى مواطن مصرعه أسفل عجلات قطار ركاب، فى نطاق محافظة المنوفية وتحديدًا فى مدينة السادات، خلال رحلة القطار من القاهرة إلى طنطا، وأفاد شهود عيان من ركاب القطار أن الفقيد كان يقف على الباب خلال سير القطار، وفوجئوا بسقوطه وعلو صوت صراخه أسفل عجلات القطار، ورجحوا اختلال توازنه مما تسبب فى سقوطه، ونفوا وجود شبهة جنائية أو تعرض أحد له خلال رحلة سير القطار، وحررت قوات الأمن محضرًا بالواقعة وإفادة شهود العيان، وتمت إحالة المحضر إلى النيابة العامة لمباشرة إجراءاتها القانونية اللازمة.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]