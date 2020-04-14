ضبط 12 متهما بالتنقيب عن الآثار في المنيا

تحرير:محمد الزهراوي ١٤ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:٥١ م

التنقيب عن الآثار

تمكنت الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع مركز شرطة سمالوط ومباحث السياحة والآثار، اليوم الثلاثاء، من ضبط 12 متهما بالتنقيب والحفر عن الآثار، داخل قريتين، وتحررت المحاضر اللازمة، وتلقى اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، إخطارا من العميد محمد عبد الظاهر مساعد منطقة شمال الصعيد لشرطة السياحة والآثار، بورود معلومات سرية عن قيام "ع. ع.ف"، بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل مسكنه بإحدى القرى بزمام مركز سمالوط غرب. أفادت تحريات العقيد نادر حمدي رئيس مباحث شرطة السياحة، التي أشرف عليها اللواء مدحت منتصر مدير المباحث صحة المعلومة.

بتقنين الإجراءات القانونية ووضع خطة أمنية، ومراقبة المتهم، داهم العقيد عماد شاكر، والرائد محمد عبد العزيز، بالتنسيق مع المقدم الحسيني الشاروني رئيس مباحث مركز شرطة سمالوط غرب، منزل المتهم وبتفتيشه تم ضبط 10 أشخاص آخرين، أثناء تواجدهم داخل حفرة مربعة الشكل أبعادها 3 متر في 3 متر بعمق 4 أمتار، ولها سرداب