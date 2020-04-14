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بصورة من الكواليس.. «الميرغني» يروج لـ«2 في الصندوق»

تحرير:محمد أبو زيد ١٤ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:٠٢ م
حمدي الميرغني
حمدي الميرغني
شارك حمدي الميرغني جمهوره بصورة من كواليس مسلسل "2 في الصندوق" الذي يخوض به السباق الرمضاني مع محمد أسامة "أوس أوس "، إذ نشر "الميرغني" صورة جديدة برفقة "أوس أوس، وصلاح عبد الله، وانتصار" على حسابه عبر تويتر علق عليها: "أحلى أب وأم في الدنيا مسلسل اتنين في الصندوق استنونا في رمضان 2020".
مسلسل ‎2 في الصندوق تأليف لؤي سيد، وإنتاج شركة E-prodcers عبدالله أبو الفتوح- محمد عبدالصمد، مدير تصوير مروان صابر، موسيقى تصويرية محمود طلعت، وإخراج محمد مصطفى»، ويشارك في البطولة بيومي فؤاد، محمود البزاوي، وحجاج عبدالعظيم. وتدور أحداثه في إطار كوميدي إجتماعي، حول فئة عمال النظافة، وما يتعرضون
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يوسف-الشريف (2)

عمرو سمير: مسلسل «النهاية» مصري وليس له علاقة بأي عمل أجنبي

بعد ساعات من طرح الشركة المنتجة لمسلسل «النهاية» للنجم يوسف الشريف، البرومو التشويقي، والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل على قناتي «أون وأون دراما»، تصدر الفنان يوسف الشريف، الترند على موقع تويتر، إذ حاز «البرومو» على إعجاب الجمهور وتكهن البعض أن العمل قد يشبه الأعمال الأجنبية. المؤلف عمرو سمير عاطف قال في تصريحات لـ«التحرير»: «مسلسل النهاية هو خيال علمي يتحدث عن زمن في المستقبل، وبالتالي عندما أتناول كتابة عمل بهذا الشكل لا بد الأخذ بتوقعات العلماء الحقيقيين، لأن لهم توقعات ثابتة فيما يتعلق بوسائل المواصلات والاتصالات وأيضا الملابس.
يوسف-الشريف (2)

طرح برومو مسلسل «النهاية» للفنان يوسف الشريف

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل «النهاية» للنجم يوسف الشريف، البرومو التشويقي، والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل على قناتي «أون وأون دراما»، إذ تصدر الفنان يوسف الشريف، بعد طرح البرومو التشويقي بساعات، الترند على موقع تويتر. من جانيه، قدم الفنان محمد هنيدي التهنئة ليوسف الشريف على صفحته عبر تويتر، إذ كتب في تغريدة: «مبروك يا جو .. شابوه على كل ثانية في التريلر».
تشييع جثتما والدة دنيا عبد العزيز‎ (4)

بالكمامات والدموع.. تشييع جثمان والدة الفنانة دنيا عبد العزيز

شيعت اليوم جنازة والدة الفنانة دنيا عبد العزيز، والتي توفيت أمس بعد صراع مع المرض، بمقابر العائلة بطريق الواحات بمدينة 6 أكتوبر، وحرص عدد من الفنانين على حضور الجنازة في مقدمتهم الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية وزوجته روجينا، وإلهام شاهين، وإيمان العاصي، وميدو عادل. وحرص بعض الفنانين والاعلاميين على نعي والدة الفنانة عبر حساباتهم بمواقع التواصل الاجتماعي، إذ نشرت الإعلامية بوسي شلبي على حسابها عبر إنستجرام صورة تجمع بين دنيا ووالدتها، وعلقت عليها قائلة: "البقاء لله وفاة الأم الغالية للفنانة دنيا عبدالعزيز، بعد صراع مع مرض السرطان".
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يوسف-الشريف (2)

عمرو سمير: مسلسل «النهاية» مصري وليس له علاقة بأي عمل أجنبي

بعد ساعات من طرح الشركة المنتجة لمسلسل «النهاية» للنجم يوسف الشريف، البرومو التشويقي، والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل على قناتي «أون وأون دراما»، تصدر الفنان يوسف الشريف، الترند على موقع تويتر، إذ حاز «البرومو» على إعجاب الجمهور وتكهن البعض أن العمل قد يشبه الأعمال الأجنبية. المؤلف عمرو سمير عاطف قال في تصريحات لـ«التحرير»: «مسلسل النهاية هو خيال علمي يتحدث عن زمن في المستقبل، وبالتالي عندما أتناول كتابة عمل بهذا الشكل لا بد الأخذ بتوقعات العلماء الحقيقيين، لأن لهم توقعات ثابتة فيما يتعلق بوسائل المواصلات والاتصالات وأيضا الملابس.
سمير-خفاجي-وعادل-إمام-قصة-نجاح-عمرها-50-

بعد 40 عاما.. سمير صبري يلتقي بالزعيم في «فلانتينو»

كشف المخرج رامي إمام، في مداخلة له مع الإعلامية إنجي علي، عبر برنامج «أسرار النجوم» على إذاعة «نجوم FM»، عن كواليس مسلسل «فلانتينو» للزعيم عادل إمام، الذي يخوض به السباق الرمضاني، إذ قال إمام، إن تصوير المسلسل لم يتأثر بأزمة فيروس كورونا، حيث انتهى من تصويره قبل منتصف شهر يناير الماضي، وانتهى من عمليات المونتاج والمكساج قبل ثلاثة أسابيع، متمنيا التوفيق لكل صناع الاعمال التي تصور حاليا في ظل الظروف الصعبة بعد أزمة كورونا، مضيفا: «أن مسلسل فلانتينو يشهد كاست جديد على الزعيم، إذ يضم العمل عددا من النجوم منهم دلال عبد العزيز، وداليا البحيري».
ياسمين-عبد العزيز (3)

ياسمين عبد العزيز تطرح بوستر «ونحب تاني ليه»

طرحت الفنانة ياسمين عبد العزيز، بوستر مسلسل "ونحب تاني ليه" لتخوض به السباق الرمضاني، على حسابها عبر إنستجرام، وعلقت قائلة: "بوستر مسلسل ونحب تاني لية !! رمضان 2020"، وتصدرت ياسمين عبد العزيز البوستر مع كريم فهمي، وشريف منير. ويكثف المخرج مصطفى فكري ساعات التصوير مع مراعاة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا الذي انتشر مؤخرًا، إذ توقف التصوير فترة بسبب ظروف الحظر التي تمر بها البلاد وأزمة كورونا التي تسبب في إصابة العديد من المصريين على مدار الأيام الماضية.
حمدى-الميرغني

حمدي الميرغني يطرح بوستر مسلسل «2 في الصندوق»

طرح الفنان حمدي الميرغني، البوستر الرسمي لمسلسل "2 في الصندوق"، الذي يخوض به السباق الرمضاني، على حسابه عبر إنستجرام وعلق: «بسم الله توكلنا على الله.. انتظروا مسلسل ‎2 في الصندوق في رمضان إن شاء الله على MBCmasr.. تأليف لؤي سيد، وإنتاج شركة E-prodcers عبدالله أبو الفتوح- محمد عبدالصمد، مدير تصوير مروان صابر، موسيقى تصويرية محمود طلعت، وإخراج محمد مصطفى». وظهر على البوستر حمدي الميرغني، ومحمد أسامة «أوس أوس» على عربة كارو وبجوارهم بيومي فؤاد، محمود البزاوي، صلاح عبدالله، إنتصار، حجاج عبدالعظيم.
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