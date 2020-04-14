بصورة من الكواليس.. «الميرغني» يروج لـ«2 في الصندوق»

تحرير:محمد أبو زيد ١٤ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:٠٢ م

حمدي الميرغني

شارك حمدي الميرغني جمهوره بصورة من كواليس مسلسل "2 في الصندوق" الذي يخوض به السباق الرمضاني مع محمد أسامة "أوس أوس "، إذ نشر "الميرغني" صورة جديدة برفقة "أوس أوس، وصلاح عبد الله، وانتصار" على حسابه عبر تويتر علق عليها: "أحلى أب وأم في الدنيا مسلسل اتنين في الصندوق استنونا في رمضان 2020".

مسلسل ‎2 في الصندوق تأليف لؤي سيد، وإنتاج شركة E-prodcers عبدالله أبو الفتوح- محمد عبدالصمد، مدير تصوير مروان صابر، موسيقى تصويرية محمود طلعت، وإخراج محمد مصطفى»، ويشارك في البطولة بيومي فؤاد، محمود البزاوي، وحجاج عبدالعظيم. وتدور أحداثه في إطار كوميدي إجتماعي، حول فئة عمال النظافة، وما يتعرضون