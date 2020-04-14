رياضة

أندية إنجلترا تسعى للحصول على خدمات كوتينيو

تحرير:أحمد سعيد ١٤ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:٠٥ م
كوتينيو
كوتينيو
يقود ناديا تشيلسي وأرسنال الإنجليزيان سباق مفاوضات التعاقد مع البرازيلي فيليب كوتينيو، لاعب خط وسط برشلونة الإسباني، والذي لم ينجح في التأقلم مع الفريق الكتالوني. وانتقل كوتينيو في الموسم الحالي إلى فريق بايرن ميونخ الألماني على سبيل الإعارة، مع بند يتيح للفريق البافاري أحقية التعاقد معه نهائيًا، إلا أن بايرن لا ينوي تفعيل ذلك البند، الأمر الذي أجبر المسؤولون في الفريق الكتالوني للبحث عن أي عروض للاعب البرازيلي في ظل عدم رغبة المدير الفني للبلوجرانا في عودة اللاعب.
وتبعًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، يسعى كوتينيو للعودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث قضى هناك أفضل مرحلة في مسيرته الكروية، عندما كان لاعبًا بصفوف ليفربول. وأضافت الصحيفة الكتالونية أن ناديي العاصمة الإنجليزية مهتمان للغاية بالتعاقد مع كوتينيو، وكلاهما يبدو مستعدًا لدفع 85 مليون يورو، مقابل
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خالد-الغندور (2)

خالد الغندور ردا على حسام حسن: لم تصنع تاريخ الزمالك

رد خالد الغندور، لاعب الزمالك الأسبق، على تصريحات حسام حسن نجم الأهلي والزمالك الأسبق حول مسألة انضمامه للفريق الأبيض. وقال حسام حسن في حوار تليفزيوني أمس إنه وعد كمال درويش رئيس الزمالك الأسبق بحصد بطولة الدوري في وقت كان الأخير لا يطمح إلا لحصد كأس مصر فقط، حسب قوله. وأكد الغندور عبر برنامج زملكاوي بقناة ناديه أن حسام حسن لم يصنع تاريخ الزمالك وحده. وأوضح: "حسام ساهم في تحقيق البطولات، لكن مع جيل ذهبي رائع أسعد الجماهير وانضم للزمالك والفريق فائز ببطولة كأس مصر وبالتالي ليس منطقيًا أن يطلب كمال درويش أن يفوز الفريق بالكأس فقط".
دي ليخت‎

دي ليخت يتحدث عن شعور لا يوصف عندما رأى رونالدو

كشف الدولي الهولندي ماتياس دي ليخت، مدافع يوفنتوس، عن اللحظات الأولى له في تدريبات السيدة العجوز، وقال دي ليخت، في تصريحات أبرزتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية: "عندما دخلت مركز تدريب يوفنتوس للمرة الأولى مع الفريق، شعرت بأنني مثل طفل في متجر للحلوى، بعدما رأيت كريستيانو وبوفون وكيلليني". وواصل: "لم أختر الانتقال إلى يوفنتوس بسبب كريستيانو. هذا ليس سبب مجيئي إلى إيطاليا وتورينو. كان لدي الكثير من الوقت للاختيار بين الأندية، واليوفي كان الخيار الأفضل".
اشرف-صبحي

وزير الرياضة: إلغاء الدوري من اختصاص عمومية الجبلاية

قال أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، في تصريحات عبر برنامج "من الآخر"، إن قرار إلغاء الدوري تختص به الجمعية العمومية لاتحاد الكرة، وإن الحكومة انتظرت حتى اللحظة الأخيرة لاتخاذ قرار بشأن النشاط الرياضي، والأمر تم تدريجيا، كما أن جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، دعم إيقاف اللعبة في كل العالم مقابل صحة البشر، مضيفا: "الرياضة عبارة عن استثمار والعالم كله تأثر اقتصاديا من الأزمة الحالية، واجتماعي مع عمرو الجنايني كان لوضع حلول لكل السيناريوهات المتوقعة خلال الفترة المقبلة".
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إيمري (2)

إيمري يحمل صديقته السابقة مسؤولية إقالته من أرسنال

كشفت صديقة مدرب نادي أرسنال السابق، ساشا رايت، أن المدرب الإسباني أوناي إيمري، حملها مسؤولية إقالته من تدريب الجانرز في نوفمبر الماضي. وقالت رايت، في حوار مع صحيفة الـ"صن" البريطانية، إن إيمري، وجه إليها اللوم على إقالته، ووصفها بأنها "ساحرة"، حيث أنهما التقيا مجددا أواخر العام 2019 وأنه وجه إليها اللوم على إقالته، وانها تسببت لي بالكثير من الحظ السيء وأوضحت رايت البالغة من العمر 35 عاما: "قال لي في يوم انفصالنا، بدأنا (كفريق) بتلقي الهزائم، وأنه كان يعاني من توتر كبير وغير قادر على التفكير بشكل سليم".
نيمار

تفاصيل رفض برشلونة عودة نيمار في الصيف الماضي

أكد تقرير صحفي إسباني، اليوم السبت، أن إدارة برشلونة كانت صاحبة القرار النهائي في عدم عودة البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان، إلى "كامب نو" في الصيف الماضي، ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن العرض الأخير الذي قدمه برشلونة لسان جيرمان في الصيف الماضي، كان 130 مليون يورو، بالإضافة إلى إيفان راكيتيتش وجان كلير توديبو وإعارة عثمان ديمبلي، مشيرة إلى أن سان جيرمان أصر على تقاضي 150 مليون يورو، بالإضافة إلى راكيتيتش وتوديبو، وإعارة ديمبلي.
أوبامينج‎

مانشستر يونايتد يسعى لخطف أوباميانج من أرسنال

كشف تقرير صحفي بريطاني، اليوم الخميس، عن تطور جديد بشأن مصير الجابوني بيير إيميريك أوباميانج، مهاجم آرسنال، وتؤكد العديد من التقارير رغبة أوباميانج في الرحيل عن آرسنال خلال الصيف المقبل، ووفقًا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن آرسنال بات يقبل أن أوباميانج لن يوقع على عقد جديد وسيرحل عن الجانرز خلال الصيف المقبل. وأشارت إلى أن عقد أوباميانج مع آرسنال ينتهي في صيف 2021، ويرفض الجانرز خسارة خدمات أوباميانج مجانًا، لذلك سيوافق على بيعه في الميركاتو المقبل،
مايكل أرتيتا

تقارير طبية تكشف تعافي مدرب أرسنال من فيروس كورونا

أعلن ميكيل أرتيتا المدير الفني لفريق أرسنال الإنجليزي، تعافيه من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وكشفت شبكة "بي إن سبورتس" في نبأ عاجل عبر قنواتها الإخبارية، أن "أرتيتا" أعلن تعافيه من فيروس كورونا الذي أصيب به قبل قرار تعليق الدوري الإنجليزي الممتاز. وكان المدرب الإسباني لفريق أرسنال علّق على إصابته بفيروس كورونا، وعزله عن باقي الفريق عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أشكركم جميعا على كلماتكم ودعمكم لي أشعر بأنني أفضل الآن، نحن نواجه تحديا كبيرا غير مسبوق، صحة الجميع هي الأهم الآن".
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