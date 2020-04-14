أندية إنجلترا تسعى للحصول على خدمات كوتينيو

تحرير:أحمد سعيد ١٤ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:٠٥ م

كوتينيو

يقود ناديا تشيلسي وأرسنال الإنجليزيان سباق مفاوضات التعاقد مع البرازيلي فيليب كوتينيو، لاعب خط وسط برشلونة الإسباني، والذي لم ينجح في التأقلم مع الفريق الكتالوني. وانتقل كوتينيو في الموسم الحالي إلى فريق بايرن ميونخ الألماني على سبيل الإعارة، مع بند يتيح للفريق البافاري أحقية التعاقد معه نهائيًا، إلا أن بايرن لا ينوي تفعيل ذلك البند، الأمر الذي أجبر المسؤولون في الفريق الكتالوني للبحث عن أي عروض للاعب البرازيلي في ظل عدم رغبة المدير الفني للبلوجرانا في عودة اللاعب.

وتبعًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، يسعى كوتينيو للعودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث قضى هناك أفضل مرحلة في مسيرته الكروية، عندما كان لاعبًا بصفوف ليفربول. وأضافت الصحيفة الكتالونية أن ناديي العاصمة الإنجليزية مهتمان للغاية بالتعاقد مع كوتينيو، وكلاهما يبدو مستعدًا لدفع 85 مليون يورو، مقابل

وتبعًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، يسعى كوتينيو للعودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث قضى هناك أفضل مرحلة في مسيرته الكروية، عندما كان لاعبًا بصفوف ليفربول.



وأضافت الصحيفة الكتالونية أن ناديي العاصمة الإنجليزية مهتمان للغاية بالتعاقد مع كوتينيو، وكلاهما يبدو مستعدًا لدفع 85 مليون يورو، مقابل الفوز بخدماته، كما يبقى خيار الإعارة مع أحقية الشراء مطروحًا في المفاوضات.



وانتقل كوتينيو إلى صفوف برشلونة مطلع عام 2018، مقابل 120 مليون يورو بخلاف الحوافز، إلا أن اللاعب لم ينجح في الظهور بمستويات مميزة مع الفريق الكتالوني، تحت قيادو أرنستو فالفيريدي المدير الفن السابق لبرشلونة.