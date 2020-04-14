رياضة

خالد الغندور ردا على حسام حسن: لم تصنع تاريخ الزمالك

تحرير:أحمد سعيد ١٤ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:١٢ م
خالد الغندور
خالد الغندور
رد خالد الغندور، لاعب الزمالك الأسبق، على تصريحات حسام حسن نجم الأهلي والزمالك الأسبق حول مسألة انضمامه للفريق الأبيض. وقال حسام حسن في حوار تليفزيوني أمس إنه وعد كمال درويش رئيس الزمالك الأسبق بحصد بطولة الدوري في وقت كان الأخير لا يطمح إلا لحصد كأس مصر فقط، حسب قوله. وأكد الغندور عبر برنامج زملكاوي بقناة ناديه أن حسام حسن لم يصنع تاريخ الزمالك وحده. وأوضح: "حسام ساهم في تحقيق البطولات، لكن مع جيل ذهبي رائع أسعد الجماهير وانضم للزمالك والفريق فائز ببطولة كأس مصر وبالتالي ليس منطقيًا أن يطلب كمال درويش أن يفوز الفريق بالكأس فقط".
وواصل: "الزمالك توج ببطولة كأس الكؤوس الأفريقية 2000 المؤهلة لكأس العالم للأندية حينها، دون حسام وإبراهيم حسن، اللذين لم يكونا مقيدين أفريقيا في ذلك الوقت". وأردف: "أول بطولة أفريقية شارك بها حسام حسن مع الزمالك عام 2001 كانت بطولة كأس السوبر الأفريقي، وخسرنا المباراة أمام هارتس أوف أوك الغاني (2-0)،
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أندية إنجلترا تسعى للحصول على خدمات كوتينيو

يقود ناديا تشيلسي وأرسنال الإنجليزيان سباق مفاوضات التعاقد مع البرازيلي فيليب كوتينيو، لاعب خط وسط برشلونة الإسباني، والذي لم ينجح في التأقلم مع الفريق الكتالوني. وانتقل كوتينيو في الموسم الحالي إلى فريق بايرن ميونخ الألماني على سبيل الإعارة، مع بند يتيح للفريق البافاري أحقية التعاقد معه نهائيًا، إلا أن بايرن لا ينوي تفعيل ذلك البند، الأمر الذي أجبر المسؤولون في الفريق الكتالوني للبحث عن أي عروض للاعب البرازيلي في ظل عدم رغبة المدير الفني للبلوجرانا في عودة اللاعب.
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دي ليخت يتحدث عن شعور لا يوصف عندما رأى رونالدو

كشف الدولي الهولندي ماتياس دي ليخت، مدافع يوفنتوس، عن اللحظات الأولى له في تدريبات السيدة العجوز، وقال دي ليخت، في تصريحات أبرزتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية: "عندما دخلت مركز تدريب يوفنتوس للمرة الأولى مع الفريق، شعرت بأنني مثل طفل في متجر للحلوى، بعدما رأيت كريستيانو وبوفون وكيلليني". وواصل: "لم أختر الانتقال إلى يوفنتوس بسبب كريستيانو. هذا ليس سبب مجيئي إلى إيطاليا وتورينو. كان لدي الكثير من الوقت للاختيار بين الأندية، واليوفي كان الخيار الأفضل".
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وزير الرياضة: إلغاء الدوري من اختصاص عمومية الجبلاية

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حسام حسن يروي كواليس الرحيل من الأهلي

قال حسام حسن أسطورة كرة القدم المصرية، في حوار مع برنامج "ملعب أون"، إنه لم يكن يتمنى الرحيل عن النادي الأهلي والانتقال للزمالك عام 2000، وإنه فضل العودة من أوروبا، رغم تلقيه عروضا من أندية كبرى، منها لاتسيو الإيطالي، وذلك بعد تألقه في دوري أبطال أوروبا، لكنه لبى نداء الأهلي وقتها على الفور، مضيفا: "في الوقت نفسه، هاني رمزي رفض العودة من أوروبا، رغم طلب الأهلي، ولكن التوءم تعامل بالقلب وليس العقل، وأنه حصل على راتب 40 ألف جنيه سنويا من الأهلي بعد عودته، رغم حصوله على أضعاف هذا المقابل في سويسرا، ولم يحصل على ترضية مالية".
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بادجي يتحدث عن مشادته مع رمضان صبحي

تحدث السنغالي أليو بادجي، مهاجم الأهلي، اليوم الخميس، عن مشادته مع زميله رمضان صبحي، التي وقعت خلال التدريبات قبل فترة التوقف الحالية. واعتبر بادجي، في تصريحات لقناة الأهلي، أن ما حدث بينه ورمضان صبحي "طبيعي"، خلال المباريات والتدريبات، بسبب "العصبية المعتادة" في كرة القدم. وأضاف: "رمضان لاعب كبير، وخاض تجربة بالدوري الإنجليزي، هو قليل الكلام ويركز في المران بكل قوة... خضنا التدريب حينها في أجواء صعبة ودرجة حرارة عالية، لكن الأمور انتهت وتحدثنا بعدها معا بشكل سريع".
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أسامة نبيه: هذه حقيقة مجاملتي لشيكابالا

أكد أسامة نبيه المدرب المساعد السابق بالجهاز الفني لمنتخب مصر، أنه لم يجامل محمود عبد الرازق "شيكابالا" لاعب الزمالك، باستدعائه بالانضمام للمنتخب في 2018، قائلا: "الأرجنتيني هيكتو كوبر المدير الفني السابق للفراعنة، كان يتمنى دائما تواجد شيكابالا معه، ومر شيكابالا بفترات تأثر خلالها بحالة عدم اتزان وتذبذب المستوى، لكن عندما قررنا ضمه كان متألقا مع الرائد في الدوري السعودي وبعيدا عن الصخب والأضواء والإعلام في مصر خلال ذلك الوقت، وسمحت الظروف برؤيته كما يتمنى الجهاز الفني".
علي جبر-وايفونا‎ (2)

إيفونا: اشتاق للأهلي واعتز بهدفي في الزمالك

أعرب الجابوني ماليك إيفونا مهاجم سانتا كلارا البرتغالي حاليا والأهلي السابق، في تصريحات لقناة "أون تايم سبورت"، عن اشتياقه للفريق الأحمر كثيرا بعد انتقاله للصين ثم اللعب في تركيا قبل الانتقال مؤخرا إلى الدوري البرتغالي، مشيرا إلى أن الأمور ليست على ما يرام بالنسبة له بعد رحيله عن الأهلي، وأنه يحاول الاجتهاد للعودة لمستواه المعهود بعد أن قضى 11 شهرا مع الفريق الأحمر اكتسب خلالها خبرات كثيرة، حيث كان يرغب في البقاء لفترة أطول مع الفريق الأحمر لكن العرض الصيني كان خياليا.
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