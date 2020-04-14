خالد الغندور ردا على حسام حسن: لم تصنع تاريخ الزمالك

تحرير:أحمد سعيد ١٤ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:١٢ م

خالد الغندور

رد خالد الغندور، لاعب الزمالك الأسبق، على تصريحات حسام حسن نجم الأهلي والزمالك الأسبق حول مسألة انضمامه للفريق الأبيض. وقال حسام حسن في حوار تليفزيوني أمس إنه وعد كمال درويش رئيس الزمالك الأسبق بحصد بطولة الدوري في وقت كان الأخير لا يطمح إلا لحصد كأس مصر فقط، حسب قوله. وأكد الغندور عبر برنامج زملكاوي بقناة ناديه أن حسام حسن لم يصنع تاريخ الزمالك وحده. وأوضح: "حسام ساهم في تحقيق البطولات، لكن مع جيل ذهبي رائع أسعد الجماهير وانضم للزمالك والفريق فائز ببطولة كأس مصر وبالتالي ليس منطقيًا أن يطلب كمال درويش أن يفوز الفريق بالكأس فقط".

وواصل: "الزمالك توج ببطولة كأس الكؤوس الأفريقية 2000 المؤهلة لكأس العالم للأندية حينها، دون حسام وإبراهيم حسن، اللذين لم يكونا مقيدين أفريقيا في ذلك الوقت". وأردف: "أول بطولة أفريقية شارك بها حسام حسن مع الزمالك عام 2001 كانت بطولة كأس السوبر الأفريقي، وخسرنا المباراة أمام هارتس أوف أوك الغاني (2-0)،

وواصل: "الزمالك توج ببطولة كأس الكؤوس الأفريقية 2000 المؤهلة لكأس العالم للأندية حينها، دون حسام وإبراهيم حسن، اللذين لم يكونا مقيدين أفريقيا في ذلك الوقت".



وأردف: "أول بطولة أفريقية شارك بها حسام حسن مع الزمالك عام 2001 كانت بطولة كأس السوبر الأفريقي، وخسرنا المباراة أمام هارتس أوف أوك الغاني (2-0)، وجاء الهدف الثاني من خطأ لإبراهيم حسن".



وتابع: "حسام حسن لم يصنع التاريخ بمفرده بل انضم للفريق الذي يحصد الألقاب، ولولا الزمالك لما حقق حسام 12 بطولة بعد رحيله عن الأهلي".



وأتم أن حسام حسن لم يساهم بقوة في تحقيق لقب الدوري موسم 2003–2004 بعد أن دخل في خلاف مع البرتغالي نيلو فينجادا مدرب الزمالك الأسبق كما أن توأمه إبراهيم كان بديلًا وقتها.