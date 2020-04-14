الداخلية: مقتل 7 إرهابيين في وكر خلية الأميرية

١٤ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:١٩ م

وزارة الداخلية

كشفت وزارة الداخلية عن تفاصيل مقتل 7 عناصر إرهابية في تبادل إطلاق النار مع الشرطة بوكر حي الاميرية، وضبط مخزن أسلحة بمنطقة المطرية، إذ وردت معلومات لقطاع الأمن الوطني عن وجود خلية إرهابية يعتنق عناصرها المفاهيم التكفيرية، تستغل عدة أماكن للإيواء بشرق وجنوي القاهرة كنقطة انطلاق لتنفيذ عمليات إرهابية بالتزامن مع أعياد المسيحيين، وتم رصد تلك العناصر والتعامل معها ما أسفر عن مصرع 7 إرهابيين عثر بحوزتهم على 6 بنادق آلية، 4 أسلحة خرطوش وكمية كبيرة من الذخيرة مختلفة الأعيرة.

أسفر التعامل عن استشهاد المقدم محمد الحوفي بقطاع الأمن الوطني، وإصابة ضابط آخر وفردين من قوات الشرطة. وفي ذات الإطار تم تحديد أحد مخازن الأسلحة والمتفجرات بمنطقة المطرية كانوا يعدون استخدامها في تنفيذ مخططهم الإرهابي وباستهدافه عثر على 4 بنادق آلية وكمية من الذخيرة. وأمر النائب العام المستشار حمادة