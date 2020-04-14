جريمة

الداخلية: مقتل 7 إرهابيين في وكر خلية الأميرية

١٤ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:١٩ م
وزارة الداخلية
وزارة الداخلية
كشفت وزارة الداخلية عن تفاصيل مقتل 7 عناصر إرهابية في تبادل إطلاق النار مع الشرطة بوكر حي الاميرية، وضبط مخزن أسلحة بمنطقة المطرية، إذ وردت معلومات لقطاع الأمن الوطني عن وجود خلية إرهابية يعتنق عناصرها المفاهيم التكفيرية، تستغل عدة أماكن للإيواء بشرق وجنوي القاهرة كنقطة انطلاق لتنفيذ عمليات إرهابية بالتزامن مع أعياد المسيحيين، وتم رصد تلك العناصر والتعامل معها ما أسفر عن مصرع 7 إرهابيين عثر بحوزتهم على 6 بنادق آلية، 4 أسلحة خرطوش وكمية كبيرة من الذخيرة مختلفة الأعيرة.
أسفر التعامل عن استشهاد المقدم محمد الحوفي بقطاع الأمن الوطني، وإصابة ضابط آخر وفردين من قوات الشرطة. وفي ذات الإطار تم تحديد أحد مخازن الأسلحة والمتفجرات بمنطقة المطرية كانوا يعدون استخدامها في تنفيذ مخططهم الإرهابي وباستهدافه عثر على 4 بنادق آلية وكمية من الذخيرة. وأمر النائب العام المستشار حمادة
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العاب-نارية

قادمة من الصين.. إحباط تهريب 20 طن ألعاب نارية بالإسكندرية

تمكنت الأجهزة الأمنية ممثلة في مباحث ميناء الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، من إحباط شحنة تهريب نحو 20 ألف طن ألعاب نارية محظور دخولها إلى البلاد على متن إحدى الحاويات القادمة من هونج كونج، محملة بملفات ورق قبل إدخالها إلى البلاد، لبدء عملية توزيعها بمناسبة احتفالات الأقباط بعيد القيامة المجيد واحتفالات شم النسيم وشهر رمضان المبارك وعيد الفطر، وتم التحفظ على الحاوية والمضبوطات بداخلها، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المضبوطات وعرضها على النيابة لمباشرة التحقيقات اللازمة.
تنقيب عن الآثار

ضبط 12 متهما بالتنقيب عن الآثار في المنيا

تمكنت الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع مركز شرطة سمالوط ومباحث السياحة والآثار، اليوم الثلاثاء، من ضبط 12 متهما بالتنقيب والحفر عن الآثار، داخل قريتين، وتحررت المحاضر اللازمة، وتلقى اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، إخطارا من العميد محمد عبد الظاهر مساعد منطقة شمال الصعيد لشرطة السياحة والآثار، بورود معلومات سرية عن قيام "ع. ع.ف"، بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل مسكنه بإحدى القرى بزمام مركز سمالوط غرب. أفادت تحريات العقيد نادر حمدي رئيس مباحث شرطة السياحة، التي أشرف عليها اللواء مدحت منتصر مدير المباحث صحة المعلومة.
النائب- العام- المستشار- حماده -الصاوي

النيابة: استشهاد ضابط وإصابة 3 شرطيين بحادث الأميرية

أمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي، اليوم الثلاثاء، بإجراء تحقيق عاجل في الحادث الإرهابي الواقع بحي الأميرية، شرق القاهرة، وذكر النائب العام في بيان له أن فريقا من نيابة أمن الدولة العليا انتقل لمعاينة مسرح الحادث الذي أسفر عن استشهاد الضابط محمد فوزي الحوفي بقطاع الأمن الوطني، وإصابة آخر وفردي شرطة من ذات القطاع. وشهدت المنطقة انتشارا أمنيا مكثفا من قوات الشرطة وسط تواجد قيادات ميدانية من ضباط الأمن الوطني وقطاع الأمن العام تنسيقا مع إدارة البحث الجنائي بمدرية أمن القاهرة؛ للسيطرة على الموقف.
الحريق (4)

تجمع كبير رغم كورونا.. ماذا حدث أثناء إخماد حريق مخزن أعلاف في بنها؟

حالة من الهلع سيطرت على سكان منطقة طابا بمدينة بنها، قبل ساعة من بدء حظر التجوال، بعد اندلاع حريق هائل في مخزن للأعلاف على مساحة 400 متر، وتجمع عشرات المواطنين قرب موقع النيران، إلى أن وصلت سيارتين إسعاف، و6سيارات تباعا، وبدأ على الفور رجال الحماية المدنية في أعمال الإطفاء ومحاصرة النيران قبل امتدادها للمباني المجاورة.
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النائب- العام- المستشار- حماده -الصاوي

النيابة: استشهاد ضابط وإصابة 3 شرطيين بحادث الأميرية

أمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي، اليوم الثلاثاء، بإجراء تحقيق عاجل في الحادث الإرهابي الواقع بحي الأميرية، شرق القاهرة، وذكر النائب العام في بيان له أن فريقا من نيابة أمن الدولة العليا انتقل لمعاينة مسرح الحادث الذي أسفر عن استشهاد الضابط محمد فوزي الحوفي بقطاع الأمن الوطني، وإصابة آخر وفردي شرطة من ذات القطاع. وشهدت المنطقة انتشارا أمنيا مكثفا من قوات الشرطة وسط تواجد قيادات ميدانية من ضباط الأمن الوطني وقطاع الأمن العام تنسيقا مع إدارة البحث الجنائي بمدرية أمن القاهرة؛ للسيطرة على الموقف.
قوات-الشرطة (2)

تبادل إطلاق نار بين الأمن و«خلية الأميرية»

قال مصدر أمني مسؤول، إن تبادلا لإطلاق النار وقع بين قوات مكافحة الإرهاب بوزارة الداخلية ومجموعة من الإرهابيين بمنطقة الأمييرية بمحافظة القاهرة، مساء الثلاثاء، بدورها نشادة وزارة الداخلية أهالي منطقة الأميرية توخي الحذر وعدم الاقتراب من النوافذ والأبواب نهائيًا، مشددة ضرورة الاحتماء بالمنازل، وشهدت المنطقة انتشارا أمنيا مكثفا من قوات الشرطة وسط تواجد قيادات ميدانية من ضباط الأمن الوطني وقطاع الأمن العام تنسيقا مع إدارة البحث الجنائي بميدرية أمن القاهرة؛ للسيطرة على الموقف.
مخلفات-طبية (2)

التموين: ضبط 23 ألف قطعة مستلزمات طبية مجهولة المصدر

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة حملاتها التموينية المكبرة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام؛ لضبط جرائم الغش التجاري، وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع، واتساقاً مع جهود أجهزة الدولة للتصدى لتداعيات انتشار فيروس "كورونا".
حملة-أمنية-لقوات-الشرطة (5)

دورية أمنية توقع 4 من مروجي مخدر الأيس بالأميرية

دور حيوي تلعبه الدوريات الأمنية الثابتة والمتحركة في تطبيق خطط الانتشار الأمني وفق الاستراتيجية التي تتبعها وزارة الداخلية؛ الرامية إلى فرض السيطرة الكاملة على مستوى الجمهورية، وتحقيق التواجد الشرطي الفعال في الشارع المصرص ومبدأ الردع الردع لكل من تسول له نفسه الخروج على القانون، الأمر الذي ظهر جليا في الإيقاع بعناصر إجرامية بسدد ترويج مواد مخدرة على عملائهم، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما تكثيف المرورات الأمنية بدائرة الأقسام والمراكز لضبط كافة أشكال الخروج على القانون.
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