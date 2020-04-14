قادمة من الصين.. إحباط تهريب 20 طن ألعاب نارية بالإسكندرية

تحرير:محمد مجلي ١٤ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:٥٠ م

ألعاب نارية

تمكنت الأجهزة الأمنية ممثلة في مباحث ميناء الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، من إحباط شحنة تهريب نحو 20 ألف طن ألعاب نارية محظور دخولها إلى البلاد على متن إحدى الحاويات القادمة من هونج كونج، محملة بملفات ورق قبل إدخالها إلى البلاد، لبدء عملية توزيعها بمناسبة احتفالات الأقباط بعيد القيامة المجيد واحتفالات شم النسيم وشهر رمضان المبارك وعيد الفطر، وتم التحفظ على الحاوية والمضبوطات بداخلها، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المضبوطات وعرضها على النيابة لمباشرة التحقيقات اللازمة.

بدأت الواقعة بتلقي اللواء عزت عبد القادر، مدير أمن ميناء الإسكندرية، إخطارا من ضباط مباحث الميناء، يفيد بورود بلاغا من إدارة الفحص بالأشعة وإدارة الحركة بالإشتباه في مشمول حاوية 40 قدم رقم YMLU 855372/ 6 قادمة من هونج كونج.تم توجيه المسئولين باتخاذ اللازم حيث بمتابعة تفاصيل الحاوية تبين أنها مقيدة