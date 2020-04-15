«أنت أقوى».. كواليس أول تعاون مصري عربي لدعم الجيش الأبيض

تحرير:محمد أبو زيد ١٥ أبريل ٢٠٢٠ - ١٢:٣٠ ص

نجوم أوبريت أنت الأقوى

دعمًا للجيش الأبيض، يتعاون نخبة من المطربين المصريين والعرب في أوبريت مدته 4 دقائق باسم "أنت أقوى"، تم إذاعته في توقيت واحد على جميع الفضائيات، والأوبريت يشارك فيه محمد منير وسميرة سعيد وتامر حسني وكارول سماحة وصابر الرباعي، ووائل جسار، ومن كلمات مدحت العدل، وألحان عمرو مصطفى وتوزيع نادر حمدي، وإخراج طارق العريان، ويعد التعاون الثاني مع السيناريست مدحت العدل بعد 22 عامًا من طرح أوبريت "الحلم العربي" عقب انتفاضة الأقصى الثانية.

ويواصل كل من الكينج محمد منير والفنان تامر حسني، حاليا، تسجيل الجزء الخاص بهما في الاستديو ف مصر، بينما يسجل الفنان صابر الرباعي الجزء الخاص به وتصوير مشاهده في تونس ويقوم الفنان وائل الجسار بتصوير مشاهده وتسجيلها في بيروت. وانتهت الفنانة سميرة سعيد من تصوير الجزء الخاص بها ضمن الأوبريت بمدينة الجونة،،