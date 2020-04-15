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«أنت أقوى».. كواليس أول تعاون مصري عربي لدعم الجيش الأبيض

تحرير:محمد أبو زيد ١٥ أبريل ٢٠٢٠ - ١٢:٣٠ ص
نجوم أوبريت أنت الأقوى
نجوم أوبريت أنت الأقوى
دعمًا للجيش الأبيض، يتعاون نخبة من المطربين المصريين والعرب في أوبريت مدته 4 دقائق باسم "أنت أقوى"، تم إذاعته في توقيت واحد على جميع الفضائيات، والأوبريت يشارك فيه محمد منير وسميرة سعيد وتامر حسني وكارول سماحة وصابر الرباعي، ووائل جسار، ومن كلمات مدحت العدل، وألحان عمرو مصطفى وتوزيع نادر حمدي، وإخراج طارق العريان، ويعد التعاون الثاني مع السيناريست مدحت العدل بعد 22 عامًا من طرح أوبريت "الحلم العربي" عقب انتفاضة الأقصى الثانية.
ويواصل كل من الكينج محمد منير والفنان تامر حسني، حاليا، تسجيل الجزء الخاص بهما في الاستديو ف مصر، بينما يسجل الفنان صابر الرباعي الجزء الخاص به وتصوير مشاهده في تونس ويقوم الفنان وائل الجسار بتصوير مشاهده وتسجيلها في بيروت. وانتهت الفنانة سميرة سعيد من تصوير الجزء الخاص بها ضمن الأوبريت بمدينة الجونة،،
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شرين

بعد مش قد الهوى..رسالة من شيرين عبد الوهاب لـ«أصالة»

قدمت الفنانة شيرين عبد الوهاب رسالة شكر للفنانة أصالة بعد إشادة أصالة بأداء وإحساس وصوت في أغنية "مش قد الهوى"، إذ كتبت شيرين على حسابها عبر تويتر: " أصالة، شكرا على وصفك الجميل اللي كله رقة، وشكرا على اهتمامك بيا فعلا إنتي بالنسبة لي أخت عزيزة قوي عندي، ربنا يصلح لك الحال ويحققلك اللي بتتمنيه". وفي وقت سابق نشرت أصالة مقطع على حسابها عبر تويتر مقطع من أغنية "شيرين" وعلقت عليه قائلة: "بصوتها بترسم القصّة بمنتهى الإحساس.. رائعة بتمرجح المشاعر بكلّ رقّه.. الله ياشيري الحبيبة".
هاني-شاكر

هاني شاكر يحيي حفلا «أون لاين» في عيد الربيع

تحاول جميع الجهات المعنية نشر الوعي بأهمية البقاء بالمنزل، فمنذ بداية أزمة فيروس كورونا المستجد، ووزارة الثقافة تبذل قصارى جهدها، لتسلية الجمهور من جانب، والقضاء على الفيروس من جانب آخر، مطلقة مباردة بعنوان "خليك في البيت .. الثقافة بين إيديك"، وبالفعل أقيمت حفلات على القناة الخاصة بوزارة الثقافة على موقع "يوتيوب" لعمر خيرت ومدحت صالح وعلي الحجار وأنغام، واستكمالا للفاعليات أعلنت الوزراة أن هاني شاكر سيغني في حفل الربيع، وذلك في يوم الخميس المقبل، في الساعة التاسعة مساء.
تامر-عاشور

«أون لاين».. تامر عاشور يشوق جمهوره بحفلة بالأهرامات

في محاولة منه للتواصل مع جمهوره أثناء فترة حظر التجوال، وحث الجميع على البقاء في المنزل دون ملل، كشف المطرب تامر عاشور عن استعداده لإقامة ثاني حفلاته الغنائية "أون لاين" في الأهرامات، إذ قال «عاشور» على حسابه الرسمي تويتر: «الحفله الليلة الأون لاين إللي جايه بإذن الله ادعولي أقدر أعملها في الأهرامات وتبقى رساله لكل العالم، يا رب أعملها زي ما أنا عايز وزي ما يليق بيكم، دعواتكم». تامر عاشور بدأ حفله الأول الذي تصدر من خلاله «التريند» بأغنية «هتعدي»، وقدم عدد آخر من الأغاني على مدار ما يقرب من ساعتين منها: "أجمل حلم، تسلم، عشت معاه حكايات".
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غادة-عبد-الرازق-04

عودة الكبار.. البطولة النسائية «تحتكر» دراما رمضان

تتصدر البطولة النسائية دراما رمضان 2020، ويجري العمل على قدم وساق من أجل اللحاق بالسباق الرمضاني، ويشهد رمضان هذا العام عودة الفنانات الكبار نادية الجندي، ونبيلة عبيد إلى الدراما التليفزيونية بعد غياب سنوات، وبعد غياب العام الماضي تعود يسرا، ونيللي كريم وهيفاء وهبي، وبعد غياب عامين تعود زينة، وغادة عادل، وتطل مني زكي على جمهورها بعد غياب 4 سنوات عن دراما رمضان، فيما حرصت بعض النجمات على التواجد على الخريطة الرمضانية مثل العام الماضي أبرزهم دينا الشربيني، وغادة عبد الرازق، وياسمين عبد العزيز، ومي عز الدين.
الدكتور أحمد اللواح

محمد إمام ناعيا الدكتور أحمد اللواح: رحم الله الشهيد

نعى الفنان محمد عادل إمام، وفاة الدكتور أحمد اللواح، أستاذ التحاليل الطبية بجامعة الأزهر الشريف، الذي توفي أمس الإثنين، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد، إذ نشر «إمام» صورة للدكتور أحمد اللواح عبر حسابه على «تويتر» علق عليها قائلا: «إنا لله وإنا إليه راجعون رحِم الله الدكتور الشهيد أحمد اللواح.. وتحية إجلال وتقدير لكل قطاع الصحة خصوصًا الأطباء و الممرضين على حربهم ضد هذا وباء كورونا ومجهوداتهم العظيمة في مواجهته ربنا يحفظهم جميعًا من كل سوء».
نبيل-الحلفاوى

«مافيش دليفري».. عتاب نبيل الحلفاوي لأصحاب المطاعم

رسالة عتاب وجهها الفنان نبيل الحلفاوي لأصحاب المطاعم على حسابه عبر تويتر. وكتب "الحلفاوي": "لي عتاب على بعض أصحاب المطاعم. الدولة لمنع التجمعات قررت إغلاق المطاعم ولكن تيسيرا على المواطنين من نناشدهم بالتزام المنزل قدر الإمكان.. سمحت لها بخدمة الدليفري. بعض المطاعم شافت إن الحكاية كده مش مستاهلة وأغلقت تماما، فصعبت الحياة على العديد ممن يعتمدون عليها". وحرص "الحلفاوي" على توعية متابعيه على تويتر باستمرار للوقاية من فيروس كورونا.
عبد-الحليم-حافظ

عبد الحليم حافظ.. «عندليب» من بيت متولي عماشة لحبيب الملايين

في ليلة من ليالي يونيو عام 1929، كان العالم على موعد مع مولد في منزل «علي إسماعيل شبانة»، الكائن في قرية الحلوات التابعة لمركز ومدينة الإبراهيمية، بمحافظة الشرقية، لم تكن الدنيا «زي الهوا» في نشأة «عبد الحليم»، الابن الأصغر بين أشقائه: «إسماعيل ومحمد وعلية»، بل قسوتها حرمته من والدته التي توفيت بعد ولادته بأيام قليلة، وقبل أن يتم عامه الأول توفي والده ليعيش يتيمًا في منزل خاله الحاج متولي عماشة، لكن لم تقف الصدمات في طفولته، إذ نالت البلهارسيا من جسده النحيل نتيجة لعبه مع الأطفال بترعة القرية التي تسببت في وفاته.
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