وزير التموين: ندعم رغيف الخبز بـ53 مليار جنيه سنويا

تحرير:أحمد البرماوي ١٤ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:٣٠ م

وزير التموين

قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن تكلفة الخبز المدعم والتي تتحمله الدولة سنويا تصل لنحو 53.5 مليار جنيه سنويا ، فيما تبلغ فاتورة دعم السلع التموينية نحو 37.5 مليار جنيه. أشار خلال لقائه عبر قناة صدي البلد، إلي أن تحويل الدعم العينى إلى دعم نقدى تم إثارته على مدار سنوات ماضية، وعندما ننظر سنجد إلى أن الدعم النقدى أكثر كفاءة مع توفير السلع المطلوبة، وتابع الدكتور علي المصيلحي أن هناك 70 مليون مواطن يستفيد من منظومة الخبز المدعم،

وأشار إلى أن تكلفة رغيف الخبز 62.5 قرش، في حين أن المواطنين يحصلوا عليها عليه بسعر 5 قروش، موضحا أنه يتم إنتاج من 250 مليون إلى 270 مليون رغيف يوميا ووأن متوسط استهلاك القاهرة من الخبز أقل من المنيا. لفت وزير التموين، الي أن الدعم العينى أقل كفاءة، لأنه خلال إنتاج هذا الدعم يتم فيه إهدار،

وأشار إلى أن تكلفة رغيف الخبز 62.5 قرش، في حين أن المواطنين يحصلوا عليها عليه بسعر 5 قروش، موضحا أنه يتم إنتاج من 250 مليون إلى 270 مليون رغيف يوميا ووأن متوسط استهلاك القاهرة من الخبز أقل من المنيا.



لفت وزير التموين، الي أن الدعم العينى أقل كفاءة، لأنه خلال إنتاج هذا الدعم يتم فيه إهدار، والدعم النقدى يرتبط بالتضخم، وتم العرض على الرئيس، وكان الترجيح أننا ننتظر شوية مع تدقيق البيانات.



وأضاف أنه سيتم استخراج بطاقات تموينية للعمالة غير المنتظمة فور التأكد من بياناتهم، موضحًا أنه لم يتم حتى الآن التطرق لإضافة المواليد الجدد ولكن الأولوية خلال الفترة الحالية للفئات الأكثر احتياجا، وأشار إلى عودة 781 ألف مواطن عقب حذفهم من على البطاقات التموينية ،لافتا إلى أن إعادتهم تمت عقب التأكد من أحقيتهم.



