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وزير التموين: ندعم رغيف الخبز بـ53 مليار جنيه سنويا

تحرير:أحمد البرماوي ١٤ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:٣٠ م
وزير التموين
وزير التموين
قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن تكلفة الخبز المدعم والتي تتحمله الدولة سنويا تصل لنحو 53.5 مليار جنيه سنويا ، فيما تبلغ فاتورة دعم السلع التموينية نحو 37.5 مليار جنيه. أشار خلال لقائه عبر قناة صدي البلد، إلي أن تحويل الدعم العينى إلى دعم نقدى تم إثارته على مدار سنوات ماضية، وعندما ننظر سنجد إلى أن الدعم النقدى أكثر كفاءة مع توفير السلع المطلوبة، وتابع الدكتور علي المصيلحي أن هناك 70 مليون مواطن يستفيد من منظومة الخبز المدعم،
وأشار إلى أن تكلفة رغيف الخبز 62.5 قرش، في حين أن المواطنين يحصلوا عليها عليه بسعر 5 قروش، موضحا  أنه يتم إنتاج من 250 مليون إلى 270 مليون رغيف يوميا ووأن متوسط استهلاك القاهرة من الخبز أقل من المنيا. لفت  وزير التموين، الي أن الدعم العينى أقل كفاءة، لأنه خلال إنتاج هذا الدعم يتم فيه إهدار،
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سجائر

75 مليار جنيه ضرايب مستهدفة على السجائر العام المقبل

تستهدف وزارة المالية بمشروع موازنة العام المالي المقبل تحقيق حصيلة ضريبة من السجائر بقيمة 74.6 مليار جنيه بنمو قدره 13.3% بموازنة العام المالي الجاري البالغ 65.9 مليار جنيه . وكان مجلس النواب قد وافق في فبراير الماضي على زيادة الضريبة القطعية للقيمة المضافة على الشريحة الأولى بقيمة 50 قرشاً لتصل إلى 4 جنيهات، بينما تمت زيادة الضريبة للضريبة الثانية بواقع واحد جنيه لتصل إلى 6.5 جنيه، وزادت الضريبة على الشريحة الثالثة بقيمة 50 قرشاً لتبلغ 7 جنيهات.
المهندس أيمن أميري

اورنج تبتكر حلول لدعم الشبكات ومستشفيات الحجر الصحي

في إطار حرص شركة اورنچ الدائم علي تقديم أفضل خدمات الاتصالات ونقل البيانات اعمالاً لشعارها "بنقربك للي يهمك" قامت بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بمراجعة مواقع مستشفيات الحجر الصحي في أنحاء مصر وقامت بزيادة سعه الشبكة في هذه المواقع لضمان استمرار التواصل بين كل من المرضي وأطقم الرعاية الطبية داخل هذه المستشفيات مع ذويهم في كل مكان لمزيد من التقارب الصحي والاطمئنان. وبالاضافة لذلك تعمل اورنچ علي مراجعة وتأمين المحطات القائمة في تلك المواقع علي مدار الساعة.
قمح (2)

مصر تستورد 120 ألف طن قمح روسي للتوريد مايو المقبل

قالت الهيئة المصرية العامة للسلع التموينية اليوم، الثلاثاء، إنها اشترت 120 ألف طن من القمح الروسي في مناقصة عالمية. وأوضحت الهيئة في بيانها اليوم أنه من الإجمالي اشترت الهيئة 60 ألف طن للشحن في الفترة بين 15 مايو و25 من الشهر نفسه و60 ألف طن للشحن في الفترة بين 26 مايو والخامس من يونيو.
الرقابة-على-الإنترنت في-كوريا-الشمالية

95.3 مليون مشترك بالمحمول في مصر و39 مليون للإنترنت

أظهرت مؤشرات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وصول حجم الإشتراكات فى الهاتف المحمول "عدد الخطوط المستخدمة بالسوق"، إلى نحو 95.34 مليون اشتراك بنهاية ديسمبر 2019، مقارنة بـ95.18 مليون اشتراك بنهاية نوفمبر 2019، و 93.87 مليون فى ديسمبر 2018، فيما بلغ عدد مستخدمى الإنترنت عن طريق الهاتف المحمول إلي 39 مليون مستخدم بنهاية ديسمبر 2019 مقارنة ب 43.07 مليون فى نوفمبر 2019 و35.06 فى ديسمبر 2018، ووصل عدد مستخدمى اليو اس بى مودم إلي نحو 3.60 مليون بنهاية ديسمبر 2019 مقارنة ب 3.59 مليون بنهاية نوفمبر 2019 و 3.21 مليون بنهاية ديسمبر 2018.
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خالد-عبد-العال-محافظ-القاهرة

توزيع 2500 كرتونة تموينية على العمالة غير المنتظمة

قال اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، اليوم الثلاثاء، أن إحدى جمعيات المجتمع المدني قامت اليوم الثلاثاء، بتوزيع 2500 كرتونة تموينية تحوى السلع الأساسية على الأسر الأكثر احتياجًا بمنطقة الاسمرات وأسر العمالة غير المنتظمة التى تضررت من أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد. وأضاف محافظ القاهرة أن الكراتين التى تم توزيعها اليوم تمثل الدفعة الأولى من 8 آلاف كرتونة ستقدمها جمعية رسالة لتوزيعها في مناطق أهالينا والمحروسة بالسلام وروضة السيدة لتوفير المواد الغذائية الأساسية لسكان تلك المناطق قبل حلول شهر رمضان المعظم.
العمالة غير المنتظمة

وزير الاتصالات يتابع صرف منحة العمالة غير المنتظمة

قام اليوم الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بجولة تفقدية شملت 10 منافذ للهيئة القومية للبريد وعدد من المدارس وفروع البنك الزراعي المصري فى اربع محافظات هي القاهرة والجيزة والقليوبية والمنوفية لمتابعة انتظام صرف منحة العمالة غير المنتظمة للمتضررين من تداعيات ?يروس "كورونا" وتقديمها للمستفيدين بيسر ودون تكدس؛ رافقه في جولته بمحافظة القليوبية اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، والنائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، وفي محافظة المنوفية اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية.
مصطفى-مدبولي

رسالة تأكيد بالميعاد.. إعلان إجراءات صرف منحة العمالة غير المنتظمة

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا مساء اليوم الخمس، وذلك لمناقشة الآليات التنفيذية لمبادرة دعم العمالة غير المنتظمة، التي كلف بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إذ حضر الاجتماع وزراء القوى العاملة، والتموين، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والاتصالات، والتضامن الاجتماعي، ورئيس المجلس القومي للمرأة، وممثلو الجهات المعنية. واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على الأهمية البالغة لمبادرة الرئيس السيسي بدعم العمالة غير المنتظمة، في هذه الظروف الدقيقة التي يمرون بها بسبب تداعيات فيروس كورونا.
عمال التراحيل (.1) (3)

الوزراء ينفي صرف منحة العمالة غير المنتظمة من البنوك

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء اليوم الخميس، ما تداولته صفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن بدء صرف منحة الـ 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة من خلال البنوك المصرية. وأكد المركز الإعلامي أنه تواصل مع وزارة القوى العاملة، والتي نفت بدورها تلك الأنباء، موضحًا أن البنوك ليست الجهة المختصة بصرف المنحة الاستثنائية للعمالة غير المنتظمة، وأن هناك لجنة مُشّكلة للتعامل مع ملف العمالة غير المنتظمة، وذلك تنفيذاً لتكليفات رئيس الجمهورية في هذا الشأن، وذلك في إطار جهود الدولة للتعامل مع أزمة فيروس "كورونا".
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