بقصائد شعر وغنا.. كيف نعى الفنانين الشهيد محمد الحوفي؟

تحرير:محمد أبو زيد ١٥ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٧:١٣ ص

قوات الشرطة المصرية - صورة أرشيفية

استشهد ليلة أمس الثلاثاء، المقدم محمد الحوفي الضابط بقطاع الأمن الوطني، بعد تبادل لإطلاق النار بين قوات مكافحة الإرهاب بوزارة الداخلية وعناصر خلية إرهابية بمنطقة الأميرية في القاهرة. وتحولت مواقع التواصل الاجتماعي إلى دفتر عزاء، وحرص عدد كبير من الفنانين على نعي "الحوفي". الفنان صلاح عبد الله نشر صورة للشهيد وبكلمات مؤثرة ودعه بقصيدة على حسابه عبر موقع "تويتر" وكتب: "مساء الخير والسعادة.. ياللي فزت بالشهادة.. ياللي هتبات في النعيم.. بالأفارول وبالبيادة".

الفنان محمد هنيدي كتب على حسابه عبر تويتر قائلا: "‏البقاء لله في شهيدنا البطل محمد الحوفي.. وتحية لكل الأبطال اللي بيضحوا بحياتهم عشان البلد وأهلها". pic.twitter.com/l1T5RexQPe — salah abdallah صلاح عبدالله (@SalahAbdallah) April 14, 2020 ونشر الفنان عمرو سعد صورة للشهيد على حسابه على موقع