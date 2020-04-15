بقصائد شعر وغنا.. كيف نعى الفنانين الشهيد محمد الحوفي؟
تحرير:محمد أبو زيد١٥ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٧:١٣ ص
قوات الشرطة المصرية - صورة أرشيفية
استشهد ليلة أمس الثلاثاء، المقدم محمد الحوفي الضابط بقطاع الأمن الوطني، بعد تبادل لإطلاق النار بين قوات مكافحة الإرهاب بوزارة الداخلية وعناصر خلية إرهابية بمنطقة الأميرية في القاهرة. وتحولت مواقع التواصل الاجتماعي إلى دفتر عزاء، وحرص عدد كبير من الفنانين على نعي "الحوفي". الفنان صلاح عبد الله نشر صورة للشهيد وبكلمات مؤثرة ودعه بقصيدة على حسابه عبر موقع "تويتر" وكتب: "مساء الخير والسعادة.. ياللي فزت بالشهادة.. ياللي هتبات في النعيم.. بالأفارول وبالبيادة".
الفنان محمد هنيدي كتب على حسابه عبر تويتر قائلا: "البقاء لله في شهيدنا البطل محمد الحوفي.. وتحية لكل الأبطال اللي بيضحوا بحياتهم عشان البلد وأهلها".
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— salah abdallah صلاح عبدالله (@SalahAbdallah) April 14, 2020
ونشر الفنان عمرو سعد صورة للشهيد على حسابه على موقع
الفنان محمد هنيدي كتب على حسابه عبر تويتر قائلا: "البقاء لله في شهيدنا البطل محمد الحوفي.. وتحية لكل الأبطال اللي بيضحوا بحياتهم عشان البلد وأهلها".
ونشر الفنان عمرو سعد صورة للشهيد على حسابه على موقع "انستجرام"، وكتب عليها: "مصر بتقدم أغلى شبابها في مواجهة نوع آخر من الفيروسات ولكنها للأسف بشرية، ربنا يسكنه فسيح جناته ويصبر أهله".
الفنان هشام ماجد نشر صورة الشهيد "الحوفي" على حسابه عبر "إنستجرام"، وعلق قائلا: "الشهيد البطل محمد فوزى الحوفي".
بفيديو وصورة للشهيد قدم الفنان أحمد سعد أغنية للمقدم محمد الحوفي، على حسابه عبر إنستجرام، وتقول كلمات الأغنية: "راح اللي كان أجدع ولد.. ابن الأصول وابن البلد.. راح ومش هنقول دا مات لأنه من الليلة اتولد.. راح وراحت ضحكته وسابنا لوحدنا لو الرصاص كان موته هيعيش بسيرته وسطنا".
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الفنان محمود البزاوي نعى الشهيد على حسابه عبر "تويتر"، قائلا: "الله يرحم الشهيد البطل محمد فوزي الحوفي وشكرا لجميع الابطال اللي خدوا بحقه وحق جميع شهدائنا وحفظوا أمن و أمان المصريين، وإن شاء الله اللي جاي كله خير.. أرجو الدعاء للشهيد وقراءة الفاتحة له، ربنا يحفظنا جميعا ويرحمه يا رب".
وحرص الفنان أحمد صلاح حسني على نعي الشهيد على حسابه عبر "تويتر"، قائلا: "الهدف كان إخواتنا الأقباط في أعيادهم، الناس دي إيه، ولا ليها ملة ولا دين، العالم والبلد في قصة، ودول في عالم تاني كله غل وشر ودماء، أقسم بالله مش مصدق.. رحم الله الشهيد محمد الحوفي".
وحرص الفنان محمد إمام على نعي "الحوفي" وكتب على حسابه عبر موقع "فيسبوك"، قائلا: "إنا لله وإنا إليه راجعون رحِم الله الشهيد البطل.. المقدم محمد الحوفي وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان وربنا يحفظ بلدنا من كل سوء".
ونعت الإعلامية رضوى الشربيني، الحوفي على حسابها عبر "تويتر"، وكتبت: "ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون.. ربنا يرحمك ويصبر أهلك".
وعلى حسابها عبر "تويتر"، نعت الفنانة رانيا يوسف الشهيد، وكتبت: "تحية واجب وإجلال إلى رجال الشرطة المصرية بعد موقعة الأميرية والقضاء على العناصر الإرهابية، ورحم الله المقدم محمد الحوفي شهيد الواجب الوطني.. تحية للأبطال".