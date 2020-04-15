نقابة الممثلين تشكر رجال الشرطة وتستنكر أحداث الأميرية
تحرير:محمد أبو زيد١٥ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٧:٣٦ ص
الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية - صورة أرشيفية
استنكرت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكى، نقيب المهن التمثيلية الأحداث الإرهابية التي شهدتها منطقة الأميرية بمحافظة القاهرة، مساء أمس الثلاثاء، مشيدة بدور رجال الشرطة المصرية.
وقال النقابة، في بيان لها: "تستنكر نقابة المهن التمثيلية ما قامت به بعض العناصر الإرهابية منذ ساعات قليلة بالاختباء داخل إحدى عمارات منطقة الأميرية، للتخطيط لتنفيذ بعض عملياتهم الإجرامية في ظل احتفالات الإخوة الأقباط بأعيادهم هذه الأيام".
وتابعت: "نشكر رجال الشرطة المصرية على تضحيتهم المستمرة للحفاظ
وقال النقابة، في بيان لها: "تستنكر نقابة المهن التمثيلية ما قامت به بعض العناصر الإرهابية منذ ساعات قليلة بالاختباء داخل إحدى عمارات منطقة الأميرية، للتخطيط لتنفيذ بعض عملياتهم الإجرامية في ظل احتفالات الإخوة الأقباط بأعيادهم هذه الأيام".
وتابعت: "نشكر رجال الشرطة المصرية على تضحيتهم المستمرة للحفاظ على أمن وطننا الغالى ضد مثل هذه العناصر الإرهابية التي لا تفرق بين الأديان، ورحم الله الشهيد البطل الرائد محمد فوزى الحوفى الذى وافته المنية خلال تبادل النار مع هؤلاء التكفيريين".
ونعى الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، الشهيد "الحوفي" وقال في مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز": "باسمي وباسم كل الفنانين أنعي الشهيد محمد فوزي الحوفي، وهذا البطل ضحى بروحه عشان إحنا نعيش في أمان، وهذا الشهيد له كل الاحترام والتقدير وربنا يجعل مثواه الجنة".