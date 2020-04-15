نقابة الممثلين تشكر رجال الشرطة وتستنكر أحداث الأميرية

تحرير:محمد أبو زيد ١٥ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٧:٣٦ ص

الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية - صورة أرشيفية

استنكرت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكى، نقيب المهن التمثيلية الأحداث الإرهابية التي شهدتها منطقة الأميرية بمحافظة القاهرة، مساء أمس الثلاثاء، مشيدة بدور رجال الشرطة المصرية.

وقال النقابة، في بيان لها: "تستنكر نقابة المهن التمثيلية ما قامت به بعض العناصر الإرهابية منذ ساعات قليلة بالاختباء داخل إحدى عمارات منطقة الأميرية، للتخطيط لتنفيذ بعض عملياتهم الإجرامية في ظل احتفالات الإخوة الأقباط بأعيادهم هذه الأيام". وتابعت: "نشكر رجال الشرطة المصرية على تضحيتهم المستمرة للحفاظ