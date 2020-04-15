تامر حسني يروج لأوبريت «أنت أقوى» لدعم الأطباء

تحرير:محمد أبو زيد ١٥ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٨:٤٥ ص

أوبريت أنت أقوى - صورة أرشيفية

نشر الفنان تامر حسني البوستر الخاص به لأوبريت "أنت أقوى" على حسابه عبر موقع "إنستجرام"، وكتب عليها قائلا: "بعد أيام ان شاء الله.. أنت أقوى"، ويتعاون في أوبريت "أنت أقوى" ومدته 4 دقائق نخبة من المطربين المصريين والعرب، دعما للجيش الأبيض، ومن المقرر أن تتم إذاعته في توقيت واحد على جميع الفضائيات، والأوبريت يشارك فيه محمد منير، سميرة سعيد، تامر حسني، كارول سماحة،صابر الرباعي، وائل جسار، ومن كلمات السيناريست مدحت العدل، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع نادر حمدي، وإخراج طارق العريان.

ونشرت كارول سماحة، البوستر الخاص بها من الأوبريت على انستجرام، وعلقت قائلة: "اليوم سجلنا بالاستوديو في مصر، عمل عربي جديد مشرف.. تسمعونه قريبا". وانتهت الفنانة سميرة سعيد من تصوير الجزء الخاص بها ضمن الأوبريت بمدينة الجونة، ونشرت مقطع فيديو من كواليس تصوير الأوبريت عبر حسابها على إنستجرام، برفقة نجلها