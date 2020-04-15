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تامر حسني يروج لأوبريت «أنت أقوى» لدعم الأطباء

تحرير:محمد أبو زيد ١٥ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٨:٤٥ ص
أوبريت أنت أقوى - صورة أرشيفية
أوبريت أنت أقوى - صورة أرشيفية
نشر الفنان تامر حسني البوستر الخاص به لأوبريت "أنت أقوى" على حسابه عبر موقع "إنستجرام"، وكتب عليها قائلا: "بعد أيام ان شاء الله.. أنت أقوى"، ويتعاون في أوبريت "أنت أقوى" ومدته 4 دقائق نخبة من المطربين المصريين والعرب، دعما للجيش الأبيض، ومن المقرر أن تتم إذاعته في توقيت واحد على جميع الفضائيات، والأوبريت يشارك فيه محمد منير، سميرة سعيد، تامر حسني، كارول سماحة،صابر الرباعي، وائل جسار، ومن كلمات السيناريست مدحت العدل، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع نادر حمدي، وإخراج طارق العريان.
ونشرت كارول سماحة، البوستر الخاص بها من الأوبريت على انستجرام، وعلقت قائلة: "اليوم سجلنا بالاستوديو في مصر، عمل عربي جديد مشرف.. تسمعونه قريبا". وانتهت الفنانة سميرة سعيد من تصوير الجزء الخاص بها ضمن الأوبريت بمدينة الجونة، ونشرت مقطع فيديو من كواليس تصوير الأوبريت عبر حسابها على إنستجرام، برفقة نجلها
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أنت أقوى

«أنت أقوى».. كواليس أول تعاون مصري عربي لدعم الجيش الأبيض

دعمًا للجيش الأبيض، يتعاون نخبة من المطربين المصريين والعرب في أوبريت مدته 4 دقائق باسم "أنت أقوى"، تم إذاعته في توقيت واحد على جميع الفضائيات، والأوبريت يشارك فيه محمد منير وسميرة سعيد وتامر حسني وكارول سماحة وصابر الرباعي، ووائل جسار، ومن كلمات مدحت العدل، وألحان عمرو مصطفى وتوزيع نادر حمدي، وإخراج طارق العريان، ويعد التعاون الثاني مع السيناريست مدحت العدل بعد 22 عامًا من طرح أوبريت "الحلم العربي" عقب انتفاضة الأقصى الثانية.
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بعد مش قد الهوى..رسالة من شيرين عبد الوهاب لـ«أصالة»

قدمت الفنانة شيرين عبد الوهاب رسالة شكر للفنانة أصالة بعد إشادة أصالة بأداء وإحساس وصوت في أغنية "مش قد الهوى"، إذ كتبت شيرين على حسابها عبر تويتر: " أصالة، شكرا على وصفك الجميل اللي كله رقة، وشكرا على اهتمامك بيا فعلا إنتي بالنسبة لي أخت عزيزة قوي عندي، ربنا يصلح لك الحال ويحققلك اللي بتتمنيه". وفي وقت سابق نشرت أصالة مقطع على حسابها عبر تويتر مقطع من أغنية "شيرين" وعلقت عليه قائلة: "بصوتها بترسم القصّة بمنتهى الإحساس.. رائعة بتمرجح المشاعر بكلّ رقّه.. الله ياشيري الحبيبة".
هاني-شاكر

هاني شاكر يحيي حفلا «أون لاين» في عيد الربيع

تحاول جميع الجهات المعنية نشر الوعي بأهمية البقاء بالمنزل، فمنذ بداية أزمة فيروس كورونا المستجد، ووزارة الثقافة تبذل قصارى جهدها، لتسلية الجمهور من جانب، والقضاء على الفيروس من جانب آخر، مطلقة مباردة بعنوان "خليك في البيت .. الثقافة بين إيديك"، وبالفعل أقيمت حفلات على القناة الخاصة بوزارة الثقافة على موقع "يوتيوب" لعمر خيرت ومدحت صالح وعلي الحجار وأنغام، واستكمالا للفاعليات أعلنت الوزراة أن هاني شاكر سيغني في حفل الربيع، وذلك في يوم الخميس المقبل، في الساعة التاسعة مساء.
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أنت أقوى

«أنت أقوى».. كواليس أول تعاون مصري عربي لدعم الجيش الأبيض

دعمًا للجيش الأبيض، يتعاون نخبة من المطربين المصريين والعرب في أوبريت مدته 4 دقائق باسم "أنت أقوى"، تم إذاعته في توقيت واحد على جميع الفضائيات، والأوبريت يشارك فيه محمد منير وسميرة سعيد وتامر حسني وكارول سماحة وصابر الرباعي، ووائل جسار، ومن كلمات مدحت العدل، وألحان عمرو مصطفى وتوزيع نادر حمدي، وإخراج طارق العريان، ويعد التعاون الثاني مع السيناريست مدحت العدل بعد 22 عامًا من طرح أوبريت "الحلم العربي" عقب انتفاضة الأقصى الثانية.
شرين

بعد مش قد الهوى..رسالة من شيرين عبد الوهاب لـ«أصالة»

قدمت الفنانة شيرين عبد الوهاب رسالة شكر للفنانة أصالة بعد إشادة أصالة بأداء وإحساس وصوت في أغنية "مش قد الهوى"، إذ كتبت شيرين على حسابها عبر تويتر: " أصالة، شكرا على وصفك الجميل اللي كله رقة، وشكرا على اهتمامك بيا فعلا إنتي بالنسبة لي أخت عزيزة قوي عندي، ربنا يصلح لك الحال ويحققلك اللي بتتمنيه". وفي وقت سابق نشرت أصالة مقطع على حسابها عبر تويتر مقطع من أغنية "شيرين" وعلقت عليه قائلة: "بصوتها بترسم القصّة بمنتهى الإحساس.. رائعة بتمرجح المشاعر بكلّ رقّه.. الله ياشيري الحبيبة".
غادة-عبد-الرازق-04

عودة الكبار.. البطولة النسائية «تحتكر» دراما رمضان

تتصدر البطولة النسائية دراما رمضان 2020، ويجري العمل على قدم وساق من أجل اللحاق بالسباق الرمضاني، ويشهد رمضان هذا العام عودة الفنانات الكبار نادية الجندي، ونبيلة عبيد إلى الدراما التليفزيونية بعد غياب سنوات، وبعد غياب العام الماضي تعود يسرا، ونيللي كريم وهيفاء وهبي، وبعد غياب عامين تعود زينة، وغادة عادل، وتطل مني زكي على جمهورها بعد غياب 4 سنوات عن دراما رمضان، فيما حرصت بعض النجمات على التواجد على الخريطة الرمضانية مثل العام الماضي أبرزهم دينا الشربيني، وغادة عبد الرازق، وياسمين عبد العزيز، ومي عز الدين.
الدكتور أحمد اللواح

محمد إمام ناعيا الدكتور أحمد اللواح: رحم الله الشهيد

نعى الفنان محمد عادل إمام، وفاة الدكتور أحمد اللواح، أستاذ التحاليل الطبية بجامعة الأزهر الشريف، الذي توفي أمس الإثنين، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد، إذ نشر «إمام» صورة للدكتور أحمد اللواح عبر حسابه على «تويتر» علق عليها قائلا: «إنا لله وإنا إليه راجعون رحِم الله الدكتور الشهيد أحمد اللواح.. وتحية إجلال وتقدير لكل قطاع الصحة خصوصًا الأطباء و الممرضين على حربهم ضد هذا وباء كورونا ومجهوداتهم العظيمة في مواجهته ربنا يحفظهم جميعًا من كل سوء».
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