حسام حسن: رحيل الثلاثي لن يهز الأهلي فنيا

١٥ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٨:٥٩ ص

حسام حسن - صورة أرشيفية

دافع حسام حسن نجم الأهلي والزمالك الأسبق، عن سيطرة العصبية عليه كمدير فني، باعتبار أن أكبر المدربين في العالم يتعرضون لمثل هذه المواقف مثل بيب جوارديولا ويورجن كلوب وجوزيه مورينيو، والتقييم يكون بالجانب الفني والتكتيكي، قائلا إن منتخب مصر يملك الإمكانيات التي كانت تؤهله لتحقيق نتائج أفضل في كأس العالم 2018 وكأس الأمم الإفريقية 2019، وأن محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي من الممكن توظيفه بشكل أفضل مع الفراعنة والاعتماد على تحركاته سواء بالكرة أو بدونها، وإيجاد حلول قائمة على هذه التحركات ولكن هذا لا يحدث كثيرا.

ولفت حسن إلى أنه سعيد باكتشاف عدة مواهب للكرة المصرية مثل عمر جابر ومحمد إبراهيم وإسلام عيسى، لكنه لا يعلم وجهته القادمة في مجال التدريب. وأشاد بتعامل إدارة الأهلي في ملف تجديد عقود الرباعي حسام عاشور ووليد سليمان وشريف إكرامي وأحمد فتحي، مؤكدا أن بقاء سليمان أمر رائع لصالح الفريق، كما أن رحيل فتحي