رياضة

حسام حسن: رحيل الثلاثي لن يهز الأهلي فنيا

١٥ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٨:٥٩ ص
حسام حسن - صورة أرشيفية
حسام حسن - صورة أرشيفية
دافع حسام حسن نجم الأهلي والزمالك الأسبق، عن سيطرة العصبية عليه كمدير فني، باعتبار أن أكبر المدربين في العالم يتعرضون لمثل هذه المواقف مثل بيب جوارديولا ويورجن كلوب وجوزيه مورينيو، والتقييم يكون بالجانب الفني والتكتيكي، قائلا إن منتخب مصر يملك الإمكانيات التي كانت تؤهله لتحقيق نتائج أفضل في كأس العالم 2018 وكأس الأمم الإفريقية 2019، وأن محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي من الممكن توظيفه بشكل أفضل مع الفراعنة والاعتماد على تحركاته سواء بالكرة أو بدونها، وإيجاد حلول قائمة على هذه التحركات ولكن هذا لا يحدث كثيرا.
ولفت حسن إلى أنه سعيد باكتشاف عدة مواهب للكرة المصرية مثل عمر جابر ومحمد إبراهيم وإسلام عيسى، لكنه لا يعلم وجهته القادمة في مجال التدريب. وأشاد بتعامل إدارة الأهلي في ملف تجديد عقود الرباعي حسام عاشور ووليد سليمان وشريف إكرامي وأحمد فتحي، مؤكدا أن بقاء سليمان أمر رائع لصالح الفريق، كما أن رحيل فتحي
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حسام حسن: لا أعلم أسباب عدم قيادتي لمنتخب مصر

تحدث حسام حسن نجم الأهلي والزمالك الأسبق، في حوار لبرنامج "ملعب أون" المذاع عبر قناة "أون تايم سبورتس"، عن حظوظه في تدريب الفريق الأحمر، خلال الفترة المقبلة، فهو يملك كافة المقومات لتدريب الأهلي، كما أنه لديه تجارب رائعة في العمل مع أندية جماهيرية، موضحا أنه شرح للجماهير الحمراء كيفية رحيله للزمالك، وأنه تعرض لموقف لا يليق به من إدارة الأهلي، متابعا أنه لم يرحل لقيادة فريق بيراميدز من أجل المال، لكنه اكتفى بتجربته مع المصري البورسعيدي: "للأسف تعرضت لهجوم غير مبرر من إدارة المصري".
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خالد الغندور ردا على حسام حسن: لم تصنع تاريخ الزمالك

رد خالد الغندور، لاعب الزمالك الأسبق، على تصريحات حسام حسن نجم الأهلي والزمالك الأسبق حول مسألة انضمامه للفريق الأبيض. وقال حسام حسن في حوار تليفزيوني أمس إنه وعد كمال درويش رئيس الزمالك الأسبق بحصد بطولة الدوري في وقت كان الأخير لا يطمح إلا لحصد كأس مصر فقط، حسب قوله. وأكد الغندور عبر برنامج زملكاوي بقناة ناديه أن حسام حسن لم يصنع تاريخ الزمالك وحده. وأوضح: "حسام ساهم في تحقيق البطولات، لكن مع جيل ذهبي رائع أسعد الجماهير وانضم للزمالك والفريق فائز ببطولة كأس مصر وبالتالي ليس منطقيًا أن يطلب كمال درويش أن يفوز الفريق بالكأس فقط".
كوتينيو

أندية إنجلترا تسعى للحصول على خدمات كوتينيو

يقود ناديا تشيلسي وأرسنال الإنجليزيان سباق مفاوضات التعاقد مع البرازيلي فيليب كوتينيو، لاعب خط وسط برشلونة الإسباني، والذي لم ينجح في التأقلم مع الفريق الكتالوني. وانتقل كوتينيو في الموسم الحالي إلى فريق بايرن ميونخ الألماني على سبيل الإعارة، مع بند يتيح للفريق البافاري أحقية التعاقد معه نهائيًا، إلا أن بايرن لا ينوي تفعيل ذلك البند، الأمر الذي أجبر المسؤولون في الفريق الكتالوني للبحث عن أي عروض للاعب البرازيلي في ظل عدم رغبة المدير الفني للبلوجرانا في عودة اللاعب.
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حسام-حسن-1

حسام حسن: لا أعلم أسباب عدم قيادتي لمنتخب مصر

تحدث حسام حسن نجم الأهلي والزمالك الأسبق، في حوار لبرنامج "ملعب أون" المذاع عبر قناة "أون تايم سبورتس"، عن حظوظه في تدريب الفريق الأحمر، خلال الفترة المقبلة، فهو يملك كافة المقومات لتدريب الأهلي، كما أنه لديه تجارب رائعة في العمل مع أندية جماهيرية، موضحا أنه شرح للجماهير الحمراء كيفية رحيله للزمالك، وأنه تعرض لموقف لا يليق به من إدارة الأهلي، متابعا أنه لم يرحل لقيادة فريق بيراميدز من أجل المال، لكنه اكتفى بتجربته مع المصري البورسعيدي: "للأسف تعرضت لهجوم غير مبرر من إدارة المصري".
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حسام حسن يروي كواليس الرحيل من الأهلي

قال حسام حسن أسطورة كرة القدم المصرية، في حوار مع برنامج "ملعب أون"، إنه لم يكن يتمنى الرحيل عن النادي الأهلي والانتقال للزمالك عام 2000، وإنه فضل العودة من أوروبا، رغم تلقيه عروضا من أندية كبرى، منها لاتسيو الإيطالي، وذلك بعد تألقه في دوري أبطال أوروبا، لكنه لبى نداء الأهلي وقتها على الفور، مضيفا: "في الوقت نفسه، هاني رمزي رفض العودة من أوروبا، رغم طلب الأهلي، ولكن التوءم تعامل بالقلب وليس العقل، وأنه حصل على راتب 40 ألف جنيه سنويا من الأهلي بعد عودته، رغم حصوله على أضعاف هذا المقابل في سويسرا، ولم يحصل على ترضية مالية".
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أحمد شوبير: بيراميدز تراجع عن ضم فتحي

قال أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة السابق، في تصريحات لقناة "أون تايم سبورت 1"، إن هناك نية لدى نادي بيراميدز للتراجع عن التعاقد مع أحمد فتحي، لاعب النادي الأهلي خلال الموسم المقبل، وهناك رغبة داخل الجهاز الفني لبيراميدز بالتعاقد مع لاعبين صغار السن وأن فتحي لو حصل على مقدم عقد مع بيراميدز لن يكون مطالبا بإعادته، مضيفا: "في حالة صحة ما يتردد عن موقف بيراميدز، سيكون أمام أحمد فتحي خيارين، إما العودة للأهلي أو الانتقال إلى أي نادٍ آخر".
مؤمن زكريا

مؤمن زكريا: تركي آل الشيخ يتحمل تكاليف علاجي كاملة

تحدث مؤمن زكريا لاعب النادي الأهلي والمنتخب الوطني، عن مرضه الذي تسبب في ابتعاده عن الملاعب وطريقة العلاج التي يداوم عليها في الوقت الحالي، حيث عبر عن حزنه الشديد من قناة الأهلي، قائلا: "أعاني من مرض في الأعصاب، لكن لا أعرف سببه، حاليا أنفذ برنامجا علاجيا يشمل تناول بعض الأدوية فضلا عن تدريبات العلاج الطبيعي، وبرنامجي العلاجي ممتد لـ4 أشهر".
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